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Образование Во сколько обходятся сборы в школу в 2025 году? Советы, как на этом сэкономить

Во сколько обходятся сборы в школу в 2025 году? Советы, как на этом сэкономить

Есть множество вариантов потратить меньше

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1 комментарий
Рюкзак станет одной из самых дорогих покупок | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUРюкзак станет одной из самых дорогих покупок | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Рюкзак станет одной из самых дорогих покупок

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Собрать ребенка в школу стоит как минимум 16 тысяч рублей. На эту сумму можно купить школьную форму, рюкзак, рубашку, туфли, кроссовки, футболку, дневник, комплект тетрадей и пенал, подсчитали в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Больше всего денег у родителей уходит на рюкзак. На него тратили в среднем больше 4000 рублей. Школьная форма обходится в 3100 рублей, дополнительные брюки или юбка — еще почти тысяча.

Таким образом, в этом году родители тратят на сборы в школу на 7% больше, чем годом ранее. При этом число покупок школьных товаров в июне–июле оказалось ниже прошлогоднего уровня на 9%. Спрос вырос лишь на рюкзаки и канцелярию, пишут «Известия».

Если выходить за минимальный набор товаров, то на сборы придется потратить гораздо больше — от 25 тысяч рублей:

  • обувь и спортивная одежда — от 10 тысяч рублей;

  • костюм «тройка» — от 4 тысяч;

  • канцелярия — от 3 тысяч;

  • учебники — еще столько же;

  • рюкзак — от 5 тысяч рублей.

Сэкономить получится, если у школьника остались запасы с прошлого года — тетрадки, канцелярские принадлежности, рюкзак. Учебники может выдавать школа, а одежду можно найти со скидками.

Дороже всего обойдутся сборы в первый класс, особенно если это первый или единственный ребенок. В этом случае всю одежду, обувь, канцелярию и другие товары нужно покупать с нуля. Более того, ребенку нужно рабочее место — стол, стул, настольная лампа и компьютер при необходимости.

Но даже в этом случае можно потратить меньше. Главное правило — закупаться всем необходимым заранее.

«Чем ближе к сентябрю, тем дороже становятся даже базовые позиции вроде тетрадей, ручек и дневников. Многие родители отслеживают скидки заранее и ловят выгодные предложения, экономя до 30–40% от полной стоимости. Особенно заметны такие различия в ценах на канцелярию: если не тянуть до конца августа, ее действительно можно купить буквально за копейки», — пояснил в беседе с «Известиями» директор по аналитике «Инго Банка» Василий Кутьин.

Еще одним выходом будет закупиться оптом — самому на несколько лет вперед или сложившись с другими родителями. Если этот вариант не подходит, можно пойти на маркетплейсы, где будет проще найти выгодные товары по меньшим ценам.

Другие советы от родителей, которые уже прошли через это, можно найти здесь.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
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Комментарии
1
Гость
11 минут
Мерсы золотые пистолеты часы за 28 ЛИМОНОВ ДОЛЛАРОВ в цене не выросли и всё также доступны
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