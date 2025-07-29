Во сколько обходятся сборы в школу в 2025 году? Советы, как на этом сэкономить

Рюкзак станет одной из самых дорогих покупок Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Собрать ребенка в школу стоит как минимум 16 тысяч рублей. На эту сумму можно купить школьную форму, рюкзак, рубашку, туфли, кроссовки, футболку, дневник, комплект тетрадей и пенал, подсчитали в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Больше всего денег у родителей уходит на рюкзак. На него тратили в среднем больше 4000 рублей. Школьная форма обходится в 3100 рублей, дополнительные брюки или юбка — еще почти тысяча.

Таким образом, в этом году родители тратят на сборы в школу на 7% больше, чем годом ранее. При этом число покупок школьных товаров в июне–июле оказалось ниже прошлогоднего уровня на 9%. Спрос вырос лишь на рюкзаки и канцелярию, пишут «Известия».

Если выходить за минимальный набор товаров, то на сборы придется потратить гораздо больше — от 25 тысяч рублей:

обувь и спортивная одежда — от 10 тысяч рублей;

костюм «тройка» — от 4 тысяч;

канцелярия — от 3 тысяч;

учебники — еще столько же;

рюкзак — от 5 тысяч рублей.

Сэкономить получится, если у школьника остались запасы с прошлого года — тетрадки, канцелярские принадлежности, рюкзак. Учебники может выдавать школа, а одежду можно найти со скидками.

Дороже всего обойдутся сборы в первый класс, особенно если это первый или единственный ребенок. В этом случае всю одежду, обувь, канцелярию и другие товары нужно покупать с нуля. Более того, ребенку нужно рабочее место — стол, стул, настольная лампа и компьютер при необходимости.

Но даже в этом случае можно потратить меньше. Главное правило — закупаться всем необходимым заранее.

«Чем ближе к сентябрю, тем дороже становятся даже базовые позиции вроде тетрадей, ручек и дневников. Многие родители отслеживают скидки заранее и ловят выгодные предложения, экономя до 30–40% от полной стоимости. Особенно заметны такие различия в ценах на канцелярию: если не тянуть до конца августа, ее действительно можно купить буквально за копейки», — пояснил в беседе с «Известиями» директор по аналитике «Инго Банка» Василий Кутьин.

Еще одним выходом будет закупиться оптом — самому на несколько лет вперед или сложившись с другими родителями. Если этот вариант не подходит, можно пойти на маркетплейсы, где будет проще найти выгодные товары по меньшим ценам.