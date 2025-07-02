Только самый внимательный решит эти 10 задач по математике — думаете, вы справитесь?

Мы не просим вас вычислять косинусы и решать сложные уравнения, но подумать всё равно придется

Вряд ли каждый первый может похвастаться особенной любовью к математике в школе. Но наши задачи куда интересней того, что предлагали вам решить учителя. Здесь вас не спасет никакой калькулятор, зато очень даже пригодятся внимательность и логическое мышление.