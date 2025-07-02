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Образование Тест Только самый внимательный решит эти 10 задач по математике — думаете, вы справитесь?

Только самый внимательный решит эти 10 задач по математике — думаете, вы справитесь?

Искренне советуем не торопиться с ответами

337
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Мы не просим вас вычислять косинусы и решать сложные уравнения, но подумать всё равно придется | Источник: Семён Казьмин / Городские медиаМы не просим вас вычислять косинусы и решать сложные уравнения, но подумать всё равно придется | Источник: Семён Казьмин / Городские медиа

Мы не просим вас вычислять косинусы и решать сложные уравнения, но подумать всё равно придется

Источник:

Семён Казьмин / Городские медиа

Вряд ли каждый первый может похвастаться особенной любовью к математике в школе. Но наши задачи куда интересней того, что предлагали вам решить учителя. Здесь вас не спасет никакой калькулятор, зато очень даже пригодятся внимательность и логическое мышление.

Прежде чем вы приступите к их решению, наш вам совет: не торопитесь, внимательно смотрите на картинки, а уже потом выбирайте ответ. В добрый путь!

ТЕСТПройден 14 раз
1 / 10

Начнем с легкой задачи, оформленной в летнем стиле. Какое число зашифровано под шезлонгом?

  • 2,5

  • 7

  • 9

  • 13

2 / 10

Идем дальше. Тут тоже всё просто, согласитесь?

  • 5

  • 8

  • 11

  • 14

3 / 10

Здесь тоже ничего сложного. Просто присмотритесь внимательнее, и поймете, какой ответ в последней строчке.

  • 46

  • 47

  • 48

  • 49

4 / 10

Чуть усложняем задачу, но вы справитесь. Мы в вас верим!

  • 192

  • 214

  • 375

  • 648

5 / 10

Не торопитесь. Это тест не на время, подумайте хорошо!

  • 9

  • 14

  • 23

  • 27

6 / 10

Постепенно повышаем ставки. Пять последних задач нужно решать особенно внимательно.

  • 24

  • 32

  • 36

  • 40

7 / 10

Выглядит в целом несложно. К тому же вы уже натренировались. Каков ответ?

  • 20

  • 24

  • 40

  • 42

8 / 10

Соберите всю вашу внимательность для этой задачи!

  • 53

  • 55

  • 58

  • 60

9 / 10

Последние вопросы. Тут уж либо с калькулятором, либо вспоминать, как делаются действия в столбик.

  • 180

  • 190

  • 200

  • 210

10 / 10

Последняя задача! Соберитесь!

  • 386

  • 393

  • 402

  • 427

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Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
Математика Логика Задачи Тест
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