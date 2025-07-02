Только самый внимательный решит эти 10 задач по математике — думаете, вы справитесь?

Вряд ли каждый первый может похвастаться особенной любовью к математике в школе. Но наши задачи куда интересней того, что предлагали вам решить учителя. Здесь вас не спасет никакой калькулятор, зато очень даже пригодятся внимательность и логическое мышление.
Прежде чем вы приступите к их решению, наш вам совет: не торопитесь, внимательно смотрите на картинки, а уже потом выбирайте ответ. В добрый путь!
Начнем с легкой задачи, оформленной в летнем стиле. Какое число зашифровано под шезлонгом?
2,5
7
9
13
Идем дальше. Тут тоже всё просто, согласитесь?
5
8
11
14
Здесь тоже ничего сложного. Просто присмотритесь внимательнее, и поймете, какой ответ в последней строчке.
46
47
48
49
Чуть усложняем задачу, но вы справитесь. Мы в вас верим!
192
214
375
648
Не торопитесь. Это тест не на время, подумайте хорошо!
9
14
23
27
Постепенно повышаем ставки. Пять последних задач нужно решать особенно внимательно.
24
32
36
40
Выглядит в целом несложно. К тому же вы уже натренировались. Каков ответ?
20
24
40
42
Соберите всю вашу внимательность для этой задачи!
53
55
58
60
Последние вопросы. Тут уж либо с калькулятором, либо вспоминать, как делаются действия в столбик.
180
190
200
210
Последняя задача! Соберитесь!
386
393
402
427