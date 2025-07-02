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Образование «Школьная программа сильно упрощена»: 300-балльница — о том, что нужно изменить в системе образования

«Школьная программа сильно упрощена»: 300-балльница — о том, что нужно изменить в системе образования

У Арины Шадыевой из Самары есть свой взгляд на ЕГЭ и на современную школу

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2 комментария
Интервью прошло на позитиве | Источник: Роман Данилкин / 63.RUИнтервью прошло на позитиве | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Интервью прошло на позитиве

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Химия — 100 баллов, русский язык — 94 балла, биология — 96 баллов, математика — на пятерку. Несбыточная мечта для выпускников школ? Но не для всех. Так сдала ЕГЭ выпускница самарского Центра одаренных детей Арина Шадыева. И стала 300-балльницей, потому что у нее были еще 10 баллов за участие в олимпиадах. Серебряная медалистка рассказала нашим коллегам из 63.RU, как готовилась к экзаменам, от чего пришлось отказаться на это время и почему репетитор — это не панацея от провалов. А еще о том, что она прямо сейчас изменила бы в системе российского образования, если бы была главой Минобра.

Некоторые вопросы заставили Арину задуматься | Источник: Роман Данилкин / 63.RUНекоторые вопросы заставили Арину задуматься | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Некоторые вопросы заставили Арину задуматься

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

«Не репетитор отвечает за результат вашего экзамена»

— Арина, расскажи, почему химия? И были ли 100 баллов для тебя удивлением или ты сразу знала, что хорошо написала?

— Мне кажется, в химии легче всего набрать 100 баллов. Легче решить, если понимаешь суть, не надо расписывать какие-то свои мысли, объяснять какие-то явления, а всё четко по форме. Наверное, я сразу знала, что у меня будет высокий результат. Я сомневалась только в одном задании из 34.

Почему химия? Больше в своей школе нравилась биология. И я хотела ее сдавать. К концу десятого класса я поняла, что хочу стать врачом. А чтобы поступить на врача, необходимо сдать либо химию, либо профильную математику. В итоге сдавала и то, и другое. Только математику я сдавала базовую, получила пять.

— Ты в школе изучала химию углубленно? Занималась с репетиторами перед экзаменом?

— У нас в Центре одаренных детей на направлении химбио было три урока химии в неделю. Были также дополнительные занятия, лекции, курсы. В этом году перед ЕГЭ наша преподавательница по химии Екатерина Александровна утром вела дополнительные задания по расчетным задачам. И я ходила еще утром дополнительно заниматься.

Репетиторов мы не нанимали. Я занималась различными курсами, у меня были учебники специализированные, я использовала и школьные учебники для органики, для неорганики. Считаю, что не стоит надеяться только на репетиторов при подготовке к экзаменам. Надо самим что-то делать, все-таки самоподготовка, на мой взгляд, важнее всего. Если ты купишь учебник и просто поставишь его на стол, ничего не изменится. У меня есть знакомые, которые сдали ЕГЭ хуже, чем я, и злились, потому что они же заплатили деньги репетитору — так много потратили и так плохо сдали. Но ведь не репетитор отвечает за результат вашего экзамена, а сам ученик.

— Как правильно распределить время для подготовки к ЕГЭ? Была ли у тебя какая-то схема?

— Я готовилась ко всем экзаменам практически каждый день. Наверное, химию я учила через день. В дни, когда я не учила химию, я учила биологию и дополнительно каждый день повторяла русский. Если говорить про подход, то, допустим, мне надо было разобрать какое-то одно задание. Я читала по нему теорию и дальше решала определенные перечни заданий, чтобы закрепить материалы, и смотрела, как у меня получается. Если у вас есть сборник, то вы просто прорешиваете эти задания по горизонтали. И я также находила какие-то тесты в интернете, тоже сборники заданий, и прорешивала до тех пор, пока у меня не было хороших результатов.

Арина Шадыева проводит химические опыты | Источник: предоставлено героиней публикацииАрина Шадыева проводит химические опыты | Источник: предоставлено героиней публикации

Арина Шадыева проводит химические опыты

Источник:

предоставлено героиней публикации

«В русском очень много исключений из правил»

— Какие баллы по другим ЕГЭ, которые сдавала?

— Химия — 100 баллов, русский — 94 балла, биология — 96 баллов, базовая математика — 5.

— То есть получается, что ты почти 300-балльница?

— Ну вообще у меня будет 300 баллов, потому что у меня есть 10 дополнительных баллов за участие в олимпиадах.

— Какой экзамен для тебя был самым сложным?

— Для меня русский. Биология мне нравится, там всё логично. Химия также — всё логично. Я бы, на самом деле, сравнила бы химию с математикой. Там есть определенные закономерности. Если сложить 2 плюс 4, получится 6. В химии так же. Если сложить один реагент с другим, получится что-то конкретное.

А вот в русском очень много исключений (единственная четверка в аттестате у Арины как раз по русскому языку. — Прим. ред.). Наверное, было как раз сложно из-за этих исключений. К тому же, чтобы написать сочинение по русскому языку, необходимо было знать определенные произведения, повторять их. А когда ты готовишься к ЕГЭ по биологии и химии, то времени на чтение каких-то произведений остается очень мало. И когда я узнала, что у меня 94 балла по русскому, удивилась — думала, что сочинение мне вообще не засчитают (смеется). Я очень самокритична.

— А волновалась ты больше всего перед каким экзаменом?

— Наверное, больше всего я испытывала волнение как раз перед русским. А вот химия была тем экзаменом, в котором я больше всего была уверена.

— Как ты боролась с волнением? Вспомни ночь накануне экзамена, например по русскому.

— Мне очень важно было отвлекаться. Так что до часов, наверное, шести я повторяла материалы, просматривала свои конспекты, а после шести я просто уже пила чай, читала какие-то свои любимые книги, просто отдыхала. И достаточно рано легла спать.

— Были ли у тебя талисманы на экзаменах?

— Некоторые девчонки приносили игрушки, и перед экзаменами мы устраивали такую антистрессовую терапию — обнимали эти игрушки. Но у меня никаких талисманов не было.

— У многих студентов и школьников есть такая примета: ходить на экзамены в одной и той же одежде. Ты в приметы веришь?

— Вообще в приметы я не верила, но в майке я ходила в одной и той же. Ну стирала, естественно (смеется). Я с химии вышла, думаю: «Нормально написала, в этой футболке пойду на биологию» (смеется). Так и сделала.

Посмеяться на интервью тоже полезно (журналисты 63.RU это тоже любят) | Источник: Роман Данилкин / 63.RUПосмеяться на интервью тоже полезно (журналисты 63.RU это тоже любят) | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Посмеяться на интервью тоже полезно (журналисты 63.RU это тоже любят)

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

«За рубежом я себя точно не вижу, я хочу остаться в России»

— Ты сказала, что хочешь стать врачом. А выбрала уже, куда будешь поступать — в СамГМУ или в медицинский вуз в другом городе?

— Пока не решила, изучаю варианты, где какой проходной балл. Слышала, что в нашем медицинском больше мест выделяется именно для целевого и платного обучения, вот поэтому проходной балл на бюджет достаточно высокий, по-моему, около 270. А если говорить про другие вузы уровня Самарского медицинского университета, то и выше, если не ошибаюсь, 285 — средний балл.

— Врачом какой специализации хочешь стать? И почему?

— Меня заинтересовали эндокринология и неврология. С 10-го класса я занималась на дополнительном спецкурсе по медицинской биологии, где у нас преподавал физиолог из СамГМУ. И мы рассматривали много аспектов физиологии, нейронной системы функционирования различных желез внутренней и внешней секреции. И меня заинтересовала эта тема.

— А большая нагрузка и небольшая зарплата в начале карьеры врача тебя не останавливает?

— Изначально я не хотела идти в медицинскую сферу как раз из-за этого факта. Но потом я поняла, что все-таки мне интересна эта профессия и я готова потерпеть ради интереса, ради наслаждения процессом своей работы.

— А наплыв пациентов не пугает?

— Меня этим фактом пугала педиатрия (смеется). А вот лечение взрослых не так пугает. Я понимаю, что необходимо будет брать на себя ответственность за пациентов. И брать ответственность за взрослых людей я готова. А за детей нет (смеется). Взрослый человек один, а ребенок — это плюс еще взволнованные родители, бабушки, дедушки и возможное давление с их стороны.

— Спустя, например, лет 15 ты себя видишь в Самаре в какой-то клинике или, может быть, в Москве или в Питере, или вообще за рубежом?

— Нет, за рубежом я себя точно не вижу, я точно хочу остаться в России. Вообще я бы очень хотела открыть какую-то свою клинику и была бы рада, если бы она была открыта в Самаре, чтобы я могла вести свою деятельность тут. Если бы мои клиники находились в разных городах, это тоже было бы прекрасно.

Выпускница настроена серьезно и уже выбрала профессию | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВыпускница настроена серьезно и уже выбрала профессию | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Выпускница настроена серьезно и уже выбрала профессию

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

— А кроме медицины, ни о чем не задумывалась?

— Если бы не медицина, то я пошла бы учиться в архитектурный. А там надо по ЕГЭ сдавать русский и профильную математику, остальные экзамены — в вузе.

— Врач и архитектор — профессии совершенно разные…

— Изначально я хотела быть дизайнером или архитектором, потому что я училась в художественной школе, я очень много рисовала. Но к выпуску из художественной школы мне это уже всё надоело (смеется). В это время я начала заниматься олимпиадой по биологии, поступила в Центр одаренных детей, и я решила все-таки сдавать химию и биологию и быть врачом.

— Расскажи о Центре одаренных детей. С какого класса ты там училась?

— Начала посещать курсы «Вега» (проводятся на базе Центра. — Прим. ред.) с девятого класса. Я стала призером олимпиады по биологии — сначала муниципального этапа, потом регионального и так далее. И решила поступать в Центр после девятого класса. У меня было упрощенное поступление, я сдавала только математику. Я живу в Самаре, поэтому в Центре я не жила, как несамарские ребята, я ездила туда как в школу.

— Сложно ли было уйти из родной школы, от класса, с которым уже столько лет проучилась?

— Был некий страх, что не примут, что там уже сформировалась какая-то своя компания. У нас на направлении химбио учились семь человек. И было страшно, что эти семь человек все знакомы между собой, и ты вот придешь одна, тебя не примут. Но всё сложилось хорошо.

— Отпускали тебя из первой школы без сожаления? Не уговаривали остаться?

— Все, наоборот, радовались. Потому что все-таки в Центре немного другой уровень образования, больше внимания уделяется профильным направлениям. И все учителя понимали, что в обычной школе уровень образования чуть-чуть пониже. И то, что в Центре я могу получить больше знаний. Так что за меня были рады.

— А сейчас заходишь в ту школу в гости?

— Заходила, наверное, месяца три назад, подарила моей прошлой учительнице по биологии букет цветов, мы посидели, поговорили, я рассказала про Центр, про свои планы на будущее.

И так вышло, что ЕГЭ по биологии я сдавала в своей первой школе. Некоторые наблюдатели, которые дежурили в коридорах, были мне знакомы. Но не все меня узнали. Я уходила из школы с длинными волосами, а пришла на ЕГЭ с короткими, видимо, поэтому и не узнали во мне свою бывшую ученицу.

А вам слабо разобраться в этих формулах? | Источник: предоставлено героиней публикацииА вам слабо разобраться в этих формулах? | Источник: предоставлено героиней публикации

А вам слабо разобраться в этих формулах?

Источник:

предоставлено героиней публикации

«Школьникам не хватает практических занятий»

— Поговорим еще немного о ЕГЭ. Как ты считаешь: система сдачи экзаменов тестами отражает реальный уровень знаний выпускника? Или лучше по билетам?

— Нельзя сказать, что ЕГЭ — это только тесты. Есть первая тестовая часть, а вторая — открытая, где ты сам пишешь. Но я не считаю, что этот экзамен отражает полностью все возможности ученика. Потому что ЕГЭ — это школьная программа все-таки, а школьная программа сильно упрощена, поэтому даже если ученик знает больше школьной программы, ЕГЭ может оценить его ниже, потому что он ответил правильно, но не так, как написано в школьном учебнике.

Если говорить про химию, есть некоторые химические реакции, которые в реальности идут по-другому, но школьная программа их сильно упрощает. И если ученик интересуется химией, читает различные учебники, готовится к поступлению, например в МГУ, хочет сдавать эти вступительные экзамены, то ЕГЭ оценит его ниже, потому что знания намного выше уровня школьной программы. А вот если бы экзамен по билетам у такого ученика принимал бы лично какой-то знающий человек, профессор по химии, то, думаю, возможно, оценка была бы более объективной.

— Что ты добавила бы или убрала в ЕГЭ?

— Я бы ничего не убирала. Мне кажется, что в целом это достаточно рациональная система. Все-таки не все выпускники знают предмет глубже, чем дает школьная программа, и сдают его на 100 баллов. Есть ребята, которым достаточно решить тестовую часть на 70 баллов, получить свои заслуженные результаты и поступить в университет. Единственное, что я бы добавила, это некую вариативность, и, возможно, видоизменила некоторые задания. Возможно, меняла бы немножко сам формат заданий.

— А каков, на твой взгляд, уровень образования в России в целом? Ведь ты бывала на олимпиадах, видела ребят из разных городов.

— Я считаю, что образование в России в целом хорошее. Единственное, можно было бы добавить больше практических занятий. Именно практики, а не просто чтения учебников, чтобы ученик сам мог провести те эксперименты, о которых говорится в учебниках. Допустим, различные химические реакции.

— Если бы ты сейчас была министром образования России, что бы ты добавила или убрала в школах?

— Возможно, в 10−11-х классах я бы уделила больше внимания профильным предметам. Возможно, увеличила бы время уроков, возможно, изменила количество самих уроков. Допустим, по школьной программе должно в неделю быть 3 часа химии и около 3 часов биологии. Но этого категорически не хватает для профильного класса. При этом в 10−11-х классах есть чуть ли не четыре урока истории. И я бы, конечно, изменила эту ситуацию, то есть сделала бы наоборот — три урока истории и четыре урока биологии. То есть увеличила число уроков по профильным предметам и также добавила практические задания для более глубокого понимания предметов.

Арине не всё нравится в современной системе образования | Источник: Роман Данилкин / 63.RUАрине не всё нравится в современной системе образования | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Арине не всё нравится в современной системе образования

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Нужно больше практики, считает Арина | Источник: предоставлено героиней публикацииНужно больше практики, считает Арина | Источник: предоставлено героиней публикации

Нужно больше практики, считает Арина

Источник:

предоставлено героиней публикации

«Хочу дочитать „Идиота“ Достоевского»

— Чем ты занимаешься, помимо учебы? Чем увлекаешься?

— Во время подготовки к ЕГЭ времени не хватало ни на что другое. А вообще я люблю читать — классику, фэнтези. А во время подготовки к экзаменам мне приходилось уделять больше времени экзаменам и меньше читать книг. Также я очень редко гуляла, только по выходным. Но вот, наверное, к маю я начала заниматься танцами, и сейчас занимаюсь хип-хопом. Мне нравится, что эта музыка очень динамична и танцы тоже динамичные.

— Есть ли список книг, которые ты себе наметила прочитать после окончания школы?

— Да, я хочу дочитать «Идиота» Достоевского. Начала читать перед ЕГЭ, но это большая книга, которую сложно читать, потому что надо сидеть и читать ее долго и вдумчиво, не стоит надолго прерываться, но во время подготовки к экзаменам это невозможно. И в тот период меня хватало лишь на короткие рассказы, которые я могла прочитать за один вечер. Я читала Чехова.

Во время подготовки к ЕГЭ времени на путешествия не хватало | Источник: предоставлено героиней публикацииВо время подготовки к ЕГЭ времени на путешествия не хватало | Источник: предоставлено героиней публикации

Во время подготовки к ЕГЭ времени на путешествия не хватало

Источник:

предоставлено героиней публикации

— Расскажи, как ты относишься к блогосфере? Ведешь ли блог или телеграм-канал?

— Мне интересно делать различные фотографии. Возможно, я когда-нибудь и начну вести такой блог. Возможно, буду снимать какие-то эксперименты, выкладывать результаты, когда уже буду каким-то научным сотрудником. А пока я свой блог не веду, но отношусь к блогам положительно.

— Многие говорят, что в последнее время люди чаще уходят в блогосферу, ищут заработки в интернете, а рабочих профессий не хватает. Как ты считаешь, действительно ли это так?

— Думаю, да. Если верить статистике, то нам сейчас не хватает профессий, раньше довольно распространенных: слесарей, электриков. Мало людей хотят трудиться и в таких сложных профессиях, как учитель, врач. И с этим надо что-то делать, конечно.

— А что именно?

— Возможно, стоит знакомить детей с этими профессиями еще со школы. Водить их на какие-то практические занятия, на которых ученик мог бы по-настоящему почувствовать себя тем или иным специалистом, попробовать выполнить его задачи. Так школьник может заинтересоваться профессией.

ПО ТЕМЕ
Людмила ДанилинаЛюдмила Данилина
Людмила Данилина
журналист
Роман ДанилкинРоман Данилкин
Роман Данилкин
фотограф
Образование ЕГЭ 100 баллов на ЕГЭ Химия
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Комментарии
2
Гость
2 часа
Про что такая длинная статья? Не осилилась.
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