«Школьная программа сильно упрощена»: 300-балльница — о том, что нужно изменить в системе образования

Интервью прошло на позитиве Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Химия — 100 баллов, русский язык — 94 балла, биология — 96 баллов, математика — на пятерку. Несбыточная мечта для выпускников школ? Но не для всех. Так сдала ЕГЭ выпускница самарского Центра одаренных детей Арина Шадыева. И стала 300-балльницей, потому что у нее были еще 10 баллов за участие в олимпиадах. Серебряная медалистка рассказала нашим коллегам из 63.RU, как готовилась к экзаменам, от чего пришлось отказаться на это время и почему репетитор — это не панацея от провалов. А еще о том, что она прямо сейчас изменила бы в системе российского образования, если бы была главой Минобра.

Некоторые вопросы заставили Арину задуматься Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Не репетитор отвечает за результат вашего экзамена»

— Арина, расскажи, почему химия? И были ли 100 баллов для тебя удивлением или ты сразу знала, что хорошо написала?

— Мне кажется, в химии легче всего набрать 100 баллов. Легче решить, если понимаешь суть, не надо расписывать какие-то свои мысли, объяснять какие-то явления, а всё четко по форме. Наверное, я сразу знала, что у меня будет высокий результат. Я сомневалась только в одном задании из 34.

Почему химия? Больше в своей школе нравилась биология. И я хотела ее сдавать. К концу десятого класса я поняла, что хочу стать врачом. А чтобы поступить на врача, необходимо сдать либо химию, либо профильную математику. В итоге сдавала и то, и другое. Только математику я сдавала базовую, получила пять.

— Ты в школе изучала химию углубленно? Занималась с репетиторами перед экзаменом?

— У нас в Центре одаренных детей на направлении химбио было три урока химии в неделю. Были также дополнительные занятия, лекции, курсы. В этом году перед ЕГЭ наша преподавательница по химии Екатерина Александровна утром вела дополнительные задания по расчетным задачам. И я ходила еще утром дополнительно заниматься.

Репетиторов мы не нанимали. Я занималась различными курсами, у меня были учебники специализированные, я использовала и школьные учебники для органики, для неорганики. Считаю, что не стоит надеяться только на репетиторов при подготовке к экзаменам. Надо самим что-то делать, все-таки самоподготовка, на мой взгляд, важнее всего. Если ты купишь учебник и просто поставишь его на стол, ничего не изменится. У меня есть знакомые, которые сдали ЕГЭ хуже, чем я, и злились, потому что они же заплатили деньги репетитору — так много потратили и так плохо сдали. Но ведь не репетитор отвечает за результат вашего экзамена, а сам ученик.

— Как правильно распределить время для подготовки к ЕГЭ? Была ли у тебя какая-то схема?

— Я готовилась ко всем экзаменам практически каждый день. Наверное, химию я учила через день. В дни, когда я не учила химию, я учила биологию и дополнительно каждый день повторяла русский. Если говорить про подход, то, допустим, мне надо было разобрать какое-то одно задание. Я читала по нему теорию и дальше решала определенные перечни заданий, чтобы закрепить материалы, и смотрела, как у меня получается. Если у вас есть сборник, то вы просто прорешиваете эти задания по горизонтали. И я также находила какие-то тесты в интернете, тоже сборники заданий, и прорешивала до тех пор, пока у меня не было хороших результатов.

Арина Шадыева проводит химические опыты Источник: предоставлено героиней публикации

«В русском очень много исключений из правил»

— Какие баллы по другим ЕГЭ, которые сдавала?

— Химия — 100 баллов, русский — 94 балла, биология — 96 баллов, базовая математика — 5.

— То есть получается, что ты почти 300-балльница?

— Ну вообще у меня будет 300 баллов, потому что у меня есть 10 дополнительных баллов за участие в олимпиадах.

— Какой экзамен для тебя был самым сложным?

— Для меня русский. Биология мне нравится, там всё логично. Химия также — всё логично. Я бы, на самом деле, сравнила бы химию с математикой. Там есть определенные закономерности. Если сложить 2 плюс 4, получится 6. В химии так же. Если сложить один реагент с другим, получится что-то конкретное.

А вот в русском очень много исключений (единственная четверка в аттестате у Арины как раз по русскому языку. — Прим. ред.). Наверное, было как раз сложно из-за этих исключений. К тому же, чтобы написать сочинение по русскому языку, необходимо было знать определенные произведения, повторять их. А когда ты готовишься к ЕГЭ по биологии и химии, то времени на чтение каких-то произведений остается очень мало. И когда я узнала, что у меня 94 балла по русскому, удивилась — думала, что сочинение мне вообще не засчитают (смеется). Я очень самокритична.

— А волновалась ты больше всего перед каким экзаменом?

— Наверное, больше всего я испытывала волнение как раз перед русским. А вот химия была тем экзаменом, в котором я больше всего была уверена.

— Как ты боролась с волнением? Вспомни ночь накануне экзамена, например по русскому.

— Мне очень важно было отвлекаться. Так что до часов, наверное, шести я повторяла материалы, просматривала свои конспекты, а после шести я просто уже пила чай, читала какие-то свои любимые книги, просто отдыхала. И достаточно рано легла спать.

— Были ли у тебя талисманы на экзаменах?

— Некоторые девчонки приносили игрушки, и перед экзаменами мы устраивали такую антистрессовую терапию — обнимали эти игрушки. Но у меня никаких талисманов не было.

— У многих студентов и школьников есть такая примета: ходить на экзамены в одной и той же одежде. Ты в приметы веришь?

— Вообще в приметы я не верила, но в майке я ходила в одной и той же. Ну стирала, естественно (смеется). Я с химии вышла, думаю: «Нормально написала, в этой футболке пойду на биологию» (смеется). Так и сделала.

Посмеяться на интервью тоже полезно (журналисты 63.RU это тоже любят) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«За рубежом я себя точно не вижу, я хочу остаться в России»

— Ты сказала, что хочешь стать врачом. А выбрала уже, куда будешь поступать — в СамГМУ или в медицинский вуз в другом городе?

— Пока не решила, изучаю варианты, где какой проходной балл. Слышала, что в нашем медицинском больше мест выделяется именно для целевого и платного обучения, вот поэтому проходной балл на бюджет достаточно высокий, по-моему, около 270. А если говорить про другие вузы уровня Самарского медицинского университета, то и выше, если не ошибаюсь, 285 — средний балл.

— Врачом какой специализации хочешь стать? И почему?

— Меня заинтересовали эндокринология и неврология. С 10-го класса я занималась на дополнительном спецкурсе по медицинской биологии, где у нас преподавал физиолог из СамГМУ. И мы рассматривали много аспектов физиологии, нейронной системы функционирования различных желез внутренней и внешней секреции. И меня заинтересовала эта тема.

— А большая нагрузка и небольшая зарплата в начале карьеры врача тебя не останавливает?

— Изначально я не хотела идти в медицинскую сферу как раз из-за этого факта. Но потом я поняла, что все-таки мне интересна эта профессия и я готова потерпеть ради интереса, ради наслаждения процессом своей работы.

— А наплыв пациентов не пугает?

— Меня этим фактом пугала педиатрия (смеется). А вот лечение взрослых не так пугает. Я понимаю, что необходимо будет брать на себя ответственность за пациентов. И брать ответственность за взрослых людей я готова. А за детей нет (смеется). Взрослый человек один, а ребенок — это плюс еще взволнованные родители, бабушки, дедушки и возможное давление с их стороны.

— Спустя, например, лет 15 ты себя видишь в Самаре в какой-то клинике или, может быть, в Москве или в Питере, или вообще за рубежом?

— Нет, за рубежом я себя точно не вижу, я точно хочу остаться в России. Вообще я бы очень хотела открыть какую-то свою клинику и была бы рада, если бы она была открыта в Самаре, чтобы я могла вести свою деятельность тут. Если бы мои клиники находились в разных городах, это тоже было бы прекрасно.

Выпускница настроена серьезно и уже выбрала профессию Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— А кроме медицины, ни о чем не задумывалась?

— Если бы не медицина, то я пошла бы учиться в архитектурный. А там надо по ЕГЭ сдавать русский и профильную математику, остальные экзамены — в вузе.

— Врач и архитектор — профессии совершенно разные…

— Изначально я хотела быть дизайнером или архитектором, потому что я училась в художественной школе, я очень много рисовала. Но к выпуску из художественной школы мне это уже всё надоело (смеется). В это время я начала заниматься олимпиадой по биологии, поступила в Центр одаренных детей, и я решила все-таки сдавать химию и биологию и быть врачом.

— Расскажи о Центре одаренных детей. С какого класса ты там училась?

— Начала посещать курсы «Вега» (проводятся на базе Центра. — Прим. ред.) с девятого класса. Я стала призером олимпиады по биологии — сначала муниципального этапа, потом регионального и так далее. И решила поступать в Центр после девятого класса. У меня было упрощенное поступление, я сдавала только математику. Я живу в Самаре, поэтому в Центре я не жила, как несамарские ребята, я ездила туда как в школу.

— Сложно ли было уйти из родной школы, от класса, с которым уже столько лет проучилась?

— Был некий страх, что не примут, что там уже сформировалась какая-то своя компания. У нас на направлении химбио учились семь человек. И было страшно, что эти семь человек все знакомы между собой, и ты вот придешь одна, тебя не примут. Но всё сложилось хорошо.

— Отпускали тебя из первой школы без сожаления? Не уговаривали остаться?

— Все, наоборот, радовались. Потому что все-таки в Центре немного другой уровень образования, больше внимания уделяется профильным направлениям. И все учителя понимали, что в обычной школе уровень образования чуть-чуть пониже. И то, что в Центре я могу получить больше знаний. Так что за меня были рады.

— А сейчас заходишь в ту школу в гости?

— Заходила, наверное, месяца три назад, подарила моей прошлой учительнице по биологии букет цветов, мы посидели, поговорили, я рассказала про Центр, про свои планы на будущее.

И так вышло, что ЕГЭ по биологии я сдавала в своей первой школе. Некоторые наблюдатели, которые дежурили в коридорах, были мне знакомы. Но не все меня узнали. Я уходила из школы с длинными волосами, а пришла на ЕГЭ с короткими, видимо, поэтому и не узнали во мне свою бывшую ученицу.

А вам слабо разобраться в этих формулах? Источник: предоставлено героиней публикации

«Школьникам не хватает практических занятий»

— Поговорим еще немного о ЕГЭ. Как ты считаешь: система сдачи экзаменов тестами отражает реальный уровень знаний выпускника? Или лучше по билетам?

— Нельзя сказать, что ЕГЭ — это только тесты. Есть первая тестовая часть, а вторая — открытая, где ты сам пишешь. Но я не считаю, что этот экзамен отражает полностью все возможности ученика. Потому что ЕГЭ — это школьная программа все-таки, а школьная программа сильно упрощена, поэтому даже если ученик знает больше школьной программы, ЕГЭ может оценить его ниже, потому что он ответил правильно, но не так, как написано в школьном учебнике.

Если говорить про химию, есть некоторые химические реакции, которые в реальности идут по-другому, но школьная программа их сильно упрощает. И если ученик интересуется химией, читает различные учебники, готовится к поступлению, например в МГУ, хочет сдавать эти вступительные экзамены, то ЕГЭ оценит его ниже, потому что знания намного выше уровня школьной программы. А вот если бы экзамен по билетам у такого ученика принимал бы лично какой-то знающий человек, профессор по химии, то, думаю, возможно, оценка была бы более объективной.

— Что ты добавила бы или убрала в ЕГЭ?

— Я бы ничего не убирала. Мне кажется, что в целом это достаточно рациональная система. Все-таки не все выпускники знают предмет глубже, чем дает школьная программа, и сдают его на 100 баллов. Есть ребята, которым достаточно решить тестовую часть на 70 баллов, получить свои заслуженные результаты и поступить в университет. Единственное, что я бы добавила, это некую вариативность, и, возможно, видоизменила некоторые задания. Возможно, меняла бы немножко сам формат заданий.

— А каков, на твой взгляд, уровень образования в России в целом? Ведь ты бывала на олимпиадах, видела ребят из разных городов.

— Я считаю, что образование в России в целом хорошее. Единственное, можно было бы добавить больше практических занятий. Именно практики, а не просто чтения учебников, чтобы ученик сам мог провести те эксперименты, о которых говорится в учебниках. Допустим, различные химические реакции.

— Если бы ты сейчас была министром образования России, что бы ты добавила или убрала в школах?

— Возможно, в 10−11-х классах я бы уделила больше внимания профильным предметам. Возможно, увеличила бы время уроков, возможно, изменила количество самих уроков. Допустим, по школьной программе должно в неделю быть 3 часа химии и около 3 часов биологии. Но этого категорически не хватает для профильного класса. При этом в 10−11-х классах есть чуть ли не четыре урока истории. И я бы, конечно, изменила эту ситуацию, то есть сделала бы наоборот — три урока истории и четыре урока биологии. То есть увеличила число уроков по профильным предметам и также добавила практические задания для более глубокого понимания предметов.

Арине не всё нравится в современной системе образования Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Нужно больше практики, считает Арина Источник: предоставлено героиней публикации

«Хочу дочитать „Идиота“ Достоевского»

— Чем ты занимаешься, помимо учебы? Чем увлекаешься?

— Во время подготовки к ЕГЭ времени не хватало ни на что другое. А вообще я люблю читать — классику, фэнтези. А во время подготовки к экзаменам мне приходилось уделять больше времени экзаменам и меньше читать книг. Также я очень редко гуляла, только по выходным. Но вот, наверное, к маю я начала заниматься танцами, и сейчас занимаюсь хип-хопом. Мне нравится, что эта музыка очень динамична и танцы тоже динамичные.

— Есть ли список книг, которые ты себе наметила прочитать после окончания школы?

— Да, я хочу дочитать «Идиота» Достоевского. Начала читать перед ЕГЭ, но это большая книга, которую сложно читать, потому что надо сидеть и читать ее долго и вдумчиво, не стоит надолго прерываться, но во время подготовки к экзаменам это невозможно. И в тот период меня хватало лишь на короткие рассказы, которые я могла прочитать за один вечер. Я читала Чехова.

Во время подготовки к ЕГЭ времени на путешествия не хватало Источник: предоставлено героиней публикации

— Расскажи, как ты относишься к блогосфере? Ведешь ли блог или телеграм-канал?

— Мне интересно делать различные фотографии. Возможно, я когда-нибудь и начну вести такой блог. Возможно, буду снимать какие-то эксперименты, выкладывать результаты, когда уже буду каким-то научным сотрудником. А пока я свой блог не веду, но отношусь к блогам положительно.

— Многие говорят, что в последнее время люди чаще уходят в блогосферу, ищут заработки в интернете, а рабочих профессий не хватает. Как ты считаешь, действительно ли это так?

— Думаю, да. Если верить статистике, то нам сейчас не хватает профессий, раньше довольно распространенных: слесарей, электриков. Мало людей хотят трудиться и в таких сложных профессиях, как учитель, врач. И с этим надо что-то делать, конечно.

— А что именно?