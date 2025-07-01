Берегитесь, абитуриенты! Как мошенники обманывают выпускников: новая схема

Мошенники идут в ногу со временем и подстраиваются под обстоятельства. Вот и сейчас, когда настала пора вступительных экзаменов, аферисты придумали новую схему (но финал остался тем же). Мошенники нацелились на абитуриентов. Жертвам звонит якобы сотрудник приемной комиссии вуза и сообщает о высоких шансах поступить на бюджет. Для этого нужно перейти по фишинговый ссылке, которая ведет на сайт-дубликат «Госуслуг». А уже там происходит похищение данных. Об этом РИА Новости сообщили эксперты РАНХиГС.