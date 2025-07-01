Берегитесь, абитуриенты! Как мошенники обманывают выпускников: новая схема

Мошенники идут в ногу со временем и подстраиваются под обстоятельства. Вот и сейчас, когда настала пора вступительных экзаменов, аферисты придумали новую схему (но финал остался тем же). Мошенники нацелились на абитуриентов. Жертвам звонит якобы сотрудник приемной комиссии вуза и сообщает о высоких шансах поступить на бюджет. Для этого нужно перейти по фишинговый ссылке, которая ведет на сайт-дубликат «Госуслуг». А уже там происходит похищение данных. Об этом РИА Новости сообщили эксперты РАНХиГС.
В вузе рассказали, что если мошенники получают отказ пройти по ссылке, они могут начать угрожать и запугивать абитуриента, заявляя, что его «вообще никуда не примут». Выпускникам школ и родителям следует помнить, что поступление в институт возможно только по результатам ЕГЭ, победы в олимпиаде или вступительных испытаний, передала модератор проекта «Антимошенник» Ирина Смирнова.
«Никаких характеристик абитуриентам вузы не дают. Но стрессовая ситуация, желание поступить в выбранный вуз делают поступающих уязвимыми для мошенников. Чем они, конечно же, пользуются», — заявила эксперт РАНХиГС.