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Образование Берегитесь, абитуриенты! Как мошенники обманывают выпускников: новая схема

Берегитесь, абитуриенты! Как мошенники обманывают выпускников: новая схема

Аферисты угрожают и пытаются запугать

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Аферисты пытаются выдать себя за представителей вузов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUАферисты пытаются выдать себя за представителей вузов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Аферисты пытаются выдать себя за представителей вузов

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Мошенники идут в ногу со временем и подстраиваются под обстоятельства. Вот и сейчас, когда настала пора вступительных экзаменов, аферисты придумали новую схему (но финал остался тем же). Мошенники нацелились на абитуриентов. Жертвам звонит якобы сотрудник приемной комиссии вуза и сообщает о высоких шансах поступить на бюджет. Для этого нужно перейти по фишинговый ссылке, которая ведет на сайт-дубликат «Госуслуг». А уже там происходит похищение данных. Об этом РИА Новости сообщили эксперты РАНХиГС.

В вузе рассказали, что если мошенники получают отказ пройти по ссылке, они могут начать угрожать и запугивать абитуриента, заявляя, что его «вообще никуда не примут». Выпускникам школ и родителям следует помнить, что поступление в институт возможно только по результатам ЕГЭ, победы в олимпиаде или вступительных испытаний, передала модератор проекта «Антимошенник» Ирина Смирнова.

«Никаких характеристик абитуриентам вузы не дают. Но стрессовая ситуация, желание поступить в выбранный вуз делают поступающих уязвимыми для мошенников. Чем они, конечно же, пользуются», — заявила эксперт РАНХиГС.

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