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Образование Школьница из Ярославля набрала 300 баллов на ЕГЭ: «Самостоятельно решала задачи и разбирала материалы»

Школьница из Ярославля набрала 300 баллов на ЕГЭ: «Самостоятельно решала задачи и разбирала материалы»

Выпускница единственная в регионе получила наивысшие баллы за экзамены

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6 комментариев
Выпускница 33-й школы в Ярославле сдала ЕГЭ на 300 баллов | Источник: Михаил Евраев / 76.RUВыпускница 33-й школы в Ярославле сдала ЕГЭ на 300 баллов | Источник: Михаил Евраев / 76.RU

Выпускница 33-й школы в Ярославле сдала ЕГЭ на 300 баллов

Источник:

Михаил Евраев / 76.RU

Выпускница школы № 33 им. Карла Маркса в Ярославле сдала три ЕГЭ на 300 баллов. Елизавета Бодягина получила максимальные баллы за экзамены по профильной математике, русскому языку и информатике.

«Это достижение — результат настойчивости, таланта и огромной работы. Отдельная благодарность ее педагогу и одновременно классному руководителю — Цикиной Елене Николаевне, которая сопровождала Лизу на пути к успеху не только как учитель, но и как наставник», — поздравили Лизу в соцсетях школы.

Губернатор Михаил Евраев присоединился к поздравлениям и отметил, что Елизавета Бодягина — первая 300-балльница в 2025 году.

«Выпускница серьезно готовилась к экзаменам в 11-м классе. Кроме школьных занятий, она самостоятельно решала задачи и изучала материалы в онлайн-школах. Сейчас Елизавета выбирает вуз и готовится к дополнительным вступительным испытаниям», — отметил глава региона.

Всего в 2025 году в нашем регионе насчитывается 65 стобалльных работ. Больше всего — по химии, информатике, литературе и русскому языку.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Выпускница ЕГЭ Школа
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Комментарии
6
Гость
28 минут
Молодец, Елизавета. Даже представить сложно, сколько эта девушка трудилась, чтобы получить высшие баллы.
Гость
24 минуты
Мало сомнений в том, что для учебы талантливая девушка выберет город Москву, а для дальнейшей работы одну из развитых стран Европы, Японию или Соединенные Штаты Америки.
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