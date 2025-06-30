Школьница из Ярославля набрала 300 баллов на ЕГЭ: «Самостоятельно решала задачи и разбирала материалы»

Выпускница 33-й школы в Ярославле сдала ЕГЭ на 300 баллов Источник: Михаил Евраев / 76.RU

Выпускница школы № 33 им. Карла Маркса в Ярославле сдала три ЕГЭ на 300 баллов. Елизавета Бодягина получила максимальные баллы за экзамены по профильной математике, русскому языку и информатике.

«Это достижение — результат настойчивости, таланта и огромной работы. Отдельная благодарность ее педагогу и одновременно классному руководителю — Цикиной Елене Николаевне, которая сопровождала Лизу на пути к успеху не только как учитель, но и как наставник», — поздравили Лизу в соцсетях школы.

Губернатор Михаил Евраев присоединился к поздравлениям и отметил, что Елизавета Бодягина — первая 300-балльница в 2025 году.

«Выпускница серьезно готовилась к экзаменам в 11-м классе. Кроме школьных занятий, она самостоятельно решала задачи и изучала материалы в онлайн-школах. Сейчас Елизавета выбирает вуз и готовится к дополнительным вступительным испытаниям», — отметил глава региона.