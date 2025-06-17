Самое сложное — общаться с родителями. Учитель рассказала о работе в современной школе

Многие учителя говорят, что они перерабатывают и много стрессуют на работе Источник: Мария Токмакова / 72.RU











Школьники сейчас сдают ОГЭ и ЕГЭ. Экзамены — такая же нервотрепка как для учеников, так и для педагогов. Учительница из тюменской школы говорит, что «в экзаменах есть свои плюсы, жути нагонять не стоит». Каково это — быть педагогом сегодня, сколько денег на самом деле им платят и что больше всего бесит работников школ? Про это на анонимных условиях нашим коллегам из 72.RU согласилась рассказать тюменский педагог. Далее — от первого лица.

Из чего состоит день учителя

В школу необходимо прийти за 20–30 минут до начала урока. Это надо сделать, чтобы подготовиться к занятию, проверить технику, учебные материалы и так далее. В обязательном порядке после первого урока нужно выяснить, кого нет. Это я говорю про класс, где ты классный руководитель, и неважно, что у тебя самой урок. Ты должна выяснить, почему нет «твоих» детей в школе, у их родителей. А это бывает не совсем быстро и просто. Совет родителям: заранее предупреждайте о том, что ребенок не придет сегодня по каким-то причинам. Далее ты возвращаешься к своему классу и ведешь урок. После второго или третьего занятия учитель с детьми идет в столовую есть.

Спокойно пообедать бывает тоже непросто: параллельно прилетают задачи от завуча, медработника, других сотрудников. Помимо уроков, ты очень много коммуницируешь с детьми. Это разговоры обо всем на свете: вопросы про учебу, про экзамены, школу, часто — про жизнь. Поэтому к концу рабочего дня, к концу шестого урока, ты совершенно выжат. И хорошо, если у тебя только одна смена. А так после первой начинается следующий круг из шести уроков.

Если вы думаете, что на этом работа учителя заканчивается, вы сильно ошибаетесь. После уроков надо проверить учебные материалы и домашние задания. А в выходные дни или в будни после занятий нужно еще провести консультации или дополнительные встречи с отстающими.

Сколько зарабатывают педагоги

График у всех учителей разный, всё зависит от нагрузки. Например, возьмем самую популярную ситуацию, где нагрузка 30 часов. Это по шесть уроков каждый день, после ты готовишься к урокам, проверяешь домашку и освобождаешься в районе 18 часов.

В среднем за 30 рабочих часов в Тюмени можно заработать до 70 тысяч рублей. Есть надбавки. Классное руководство — плюсом еще 2 тысячи рублей. Классное руководство от Путина — плюс 5 тысяч рублей. Если говорить про оклад, он во всех школах разный, но в среднем примерно 30 или 35 тысяч.

Есть еще стимулирующая выплата — тут решают директор и завучи, сколько ты заслужил. Любимчики директора чаще всего очень хорошо получают. Знаю, что можно стимулирующую выплату получить и 20 тысяч, и 30 тысяч рублей. Как это работает? На школу дается определенная сумма денег, которая предназначена именно для этой выплаты. Но кто и сколько в итоге получит, решает директор. Переработки у нас есть, как и у многих. Никто за них не платит.

Что не нравится учителям в школе

Делают ли что‑то учителя, что не входит в их обязанности? Да. Уборку в школе. Например, мы сами моем окна в школе и свой кабинет перед 1 Сентября. Иногда красим кабинет, подкручиваем парты, занимаемся его восстановлением для учебы.

Конечно, учитель может попросить помощи в уборке или ремонте кабинета у родителей. Но не всегда они охотно идут на это. Мне вот лично всегда было неудобно привлекать к этому мам и пап учеников.

Работа с подростками и их родителями

Сложно ли работать с подростками? Ответ тут неоднозначный. Подход к детям у всех разный. Есть учителя, которые, например, не могут ладить с малышами, а другие не могут ладить с подростками. Здесь существует только один рецепт успеха: ты должен подростков любить и считаться с их чувствами, только так они будут тебе доверять.

Самое сложное в работе — общаться с родителями. Мамы и папы воспринимают учителя как человека, который оказывает услугу. Педагог априори должен воспитать, научить, замотивировать, обеспечить безопасность, накормить — ну, в общем, быть еще одним родителем. Был случай, когда меня одна родительница обвиняла в том, что я не заинтересована в результатах своих учеников. Почему? Не предложила дополнительное задание ее ребенку, у которого был балл 4,35, чтобы тот дотянул до 5. У меня тогда было более 300 учеников.

Отношение чиновников из департамента и директора

Мне кажется, что в департаменте не очень-то ценят учителей. Их специалисты любят кидать задачи в самый последний момент. Например, надо подготовиться к конкурсу, который будет 25-го числа, а письмо на школу ты получил 24-го.

Что касается уважения и отношения руководства школы к педагогам — всё по-разному. Зависит от предпочтений директора: если ты ей не понравился, плевать, как ты работаешь. А если понравился… Ну, сами понимаете, значит, будет тебя ценить и уважать.

Качают ли права ученики

Дети козыряют правами только тогда, когда ты злоупотребляешь своей властью. Все‑таки учитель должен быть наставником для детей, находить общий язык. Это часть профессии и призвания.

Если говорить о подготовке к экзаменам, когда всех пугают, то атмосфера портится в классе, да и в школе в целом. В ОГЭ и ЕГЭ есть свои плюсы. Хотя бы в том, что проще потом подать все документы в университеты разом. Я тоже сдавала экзамены, тоже через это проходила. Нужно просто настроиться и идти к цели, готовиться, быть самоорганизованным, ответственным. Лично я никогда не нагоняла жути по поводу экзаменов. Считаю, что нужно просто снизить градус важности этого процесса.

В целом с учителя спрос огромный. Задачи-то несложные на самом деле, но их миллион. Я считаю, педагог должен иметь нагрузку 18 часов в неделю, одно классное руководство и зарплату в 100 тысяч рублей. Уверяю, что тогда все учителя будут счастливы.

В конце хочется сказать, что надо повышать престижность профессии. Непонятно, почему в педагогический поступают те, кто не поступил туда, куда хотел изначально, да еще с низкими баллами на бюджет. То есть педагогическое — это последняя надежда приткнуться куда-то?! Извините.