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Образование Не дали сдать: в Ярославской области школьника выгнали с ОГЭ. Причина

Не дали сдать: в Ярославской области школьника выгнали с ОГЭ. Причина

Об этом рассказали в Министерстве образования

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16 комментариев
В Ярославской области с ОГЭ удалили школьника | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области с ОГЭ удалили школьника | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области с ОГЭ удалили школьника

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

16 июня ярославские школьники сдавали ЕГЭ и ОГЭ сразу по нескольким предметам. С этой даты открылся период резервных дней для сдачи экзаменов. Как правило они нужны тем, кто по уважительной причине не смог прийти на ЕГЭ или ОГЭ в основное время, когда у школьника совпали даты сдачи экзаменов по выбору и в ряде других ситуаций.

ЕГЭ 16 июня сдавал 601 человек, ОГЭ — 2493 человека», — уточнили в Минобре Ярославской области.

У 11-классников проходили экзамены по физике, географии, обществознанию, литературе. У 9-классников — по биологии, информатике, литературе, физике. 

По информации Министерства образования, в Переславле-Залесском с ОГЭ по информатике был удален один школьник. У него нашли шпаргалку.

Кстати, с ОГЭ по русскому языку, который проходил 9 июня, в Ярославской области удалили сразу восемь человек. Причина — нарушение школьниками правил. У одного ученика обнаружили сотовый телефон, который запрещено проносить на экзамен, еще у семи человек были шпаргалки. У нарушителей аннулировали результаты экзаменов. Теперь они смогут попытать удачу в сентябре.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
ОГЭ Экзамены Школа Минобразование
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Комментарии
17
Гость
2 часа
Такое впечатление, что наблюдатели выплескивают всю ненависть и злобу, скопившуюся за год на наших детях во время экзамена! Большего злорадства я в своей жизни не видела. Педагоги, не забывайте о главной задаче школы- подготовить ребенка во взрослую жизнь, чтобы он с любовью и трепетом вспоминал школьные годы! Мою дочь удалили с экзамена ОГЭ по математике, просто потому, что ребенок от нервного напряжения спустя 3,5 часа экзамена сделала пометку на руке, ни шпаргалок, ни гаджетов при себе не имела, честно готовилась, а по итогу… Надсмотрщики нарушили все правила: не выдали акт удаления, не приняли апелляцию. Тем самым доведя до скорой помощи, т к давление у ребенка 180/110. Комиссия ГЭК на обращение не отвечает, в суд подавать нет смысла, рассмотрение 2 месяца. Дочь отличница, планировала поступать в муз училище, готовилась 4 года, для Москвы выбрала 2 ОГЭ. Теперь все пошло прахом, в 10 не возьмут, поступление отложилось на год! А за этот год в 15 лет может произойти всякое и к сожалению не самое лучшее. «СПАСИБО» тебе, школа, за испорченную жизнь моего ребенка!
Гость
5 часов
зачем людям портить жинь? ну отняли и успокоились. совсем скотами стали с этим ег.
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