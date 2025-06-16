Не дали сдать: в Ярославской области школьника выгнали с ОГЭ. Причина

В Ярославской области с ОГЭ удалили школьника Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











16 июня ярославские школьники сдавали ЕГЭ и ОГЭ сразу по нескольким предметам. С этой даты открылся период резервных дней для сдачи экзаменов. Как правило они нужны тем, кто по уважительной причине не смог прийти на ЕГЭ или ОГЭ в основное время, когда у школьника совпали даты сдачи экзаменов по выбору и в ряде других ситуаций.

ЕГЭ 16 июня сдавал 601 человек, ОГЭ — 2493 человека», — уточнили в Минобре Ярославской области.

У 11-классников проходили экзамены по физике, географии, обществознанию, литературе. У 9-классников — по биологии, информатике, литературе, физике.

По информации Министерства образования, в Переславле-Залесском с ОГЭ по информатике был удален один школьник. У него нашли шпаргалку.