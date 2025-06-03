«Помощь чаще нужна отличникам». Психолог — о том, как ЕГЭ и ОГЭ влияют на детей и что делать родителям

В этом году через экзамены пройдут более 30 тысяч югорских школьников Источник: Максим Серков / 86.RU











В России остается неделя до окончания сдачи ЕГЭ. Экзамены испытывают детей не только на знания, но и на ментальную устойчивость. Наши коллеги из 86.RU поговорили со школьным психологом Ольгой Вышегородцевой о том, как проявляется стресс у учеников, кто чаще обращается за помощью и что в такой ситуации могут сделать родители.

Ольга Вышегородцева педагог-психолог МБОУ СОШ № 44 г. Сургута. Победитель муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог года — 2024»

«Живот болит из-за тревожности, а ребенок думает, что у него проблемы с ЖКТ»

Перед экзаменами школьники испытывают высокий уровень тревоги и стресса. По словам психолога, причин на это может быть много: важность события, страх неудачи, давление педагогов и родителей, которые имеют собственные ожидания от ребенка. Финалом такого длительного напряжения становится сам экзамен — еще более стрессовый.

«У детей ограничено время, это давит. К тому же они попадают в незнакомые условия: чужая аудитория, чужие учителя (наблюдатели. — Прим. ред.). При этом уровень ответственности очень высокий. Даже если просто заполнить бланк неправильно, потом могут возникнуть проблемы».

В последние годы среди школьников блуждает много слухов о ЕГЭ и ОГЭ, которые лишь добавляют тревоги. Например, ребята рассказывают, что в туалетных комнатах на пунктах проведения экзаменов их поджидают «подставные ученики», которые следят, кто будет списывать со шпаргалок.

Как говорит эксперт, физически тревожность у сдающих проявляется по-разному. Кто-то начинает много есть, а кто-то, наоборот, мало. Могут возникнуть бессонница, головная боль, давление, напряжение мышц, ощущение, что не хватает воздуха. А иногда симптомы тревоги неочевиды. Например, боль в желудке или кишечнике, которая появилась непонятно откуда.

«Школьники без помощи специалиста порой не понимают, что с ними происходит. Так, неизвестная боль в животе бывает вторичным симптомом тревоги. Но ребята ошибочно думают, что у них появились проблемы с ЖКТ».

Что касается эмоций, ребенок, испытывающий тревожность, может стать чересчур раздражительным, апатичным и неуверенным в себе.

Бывает, что у школьника даже ухудшается память и концентрация внимания. Из-за этого подготовка и сам экзамен становятся лишь сложнее.

«В последние годы ребята стали чаще обращаться к психологу»

Если вы думаете, что больше всего перед экзаменами переживают заядлые троечники, то вы ошибаетесь.

«Чаще за психологической помощью обращаются отличники. На них сильнее давят ожидания окружающих. У таких ребят и собственные требования к себе высокие. Это добавляет тревоги. По большей части ко мне как специалисту приходят девочки. Переживают все, но девочки более открыты к обсуждению своих чувств и проблем».

Вышегородцева рассказывает, что дети часто стесняются обращаться за помощью психолога. Кто-то не считает стресс перед экзаменом весомым поводом прийти на сеанс. А кто-то боится осуждения сверстников.

«Школьные психологи сейчас много работают над тем, чтобы повысить доверие к себе. Мы проводим информационные компании, приглашаем к себе детей. Объясняем им: к нам можно прийти, мы поможем, наша поддержка бесплатная. Это работает, в последние годы ребята стали обращаться чаще».

Простая цель — залог успеха

Уменьшить тревожность помогут простые, но действенные правила. Подготовку нужно распланировать заранее, а лучше составить себе расписание. Следить за питанием, чтобы организм получал все необходимые витамины. А снять стресс поможет физическая активность. По наблюдениям психолога, ребята, которые занимаются спортом, реже жалуются на беспокойство.

Эксперт советует относиться к экзамену и другим стрессовым событиям философски.

«Нужно научиться принимать жизнь и все события, которые в ней происходят, такими, какие они есть. Порой что-то происходит вне нашего контроля. Так ребенок может проконтролировать свою подготовку к экзамену. Но не может проконтролировать, каким будет результат. Из-за того, что находится вне нашего контроля, переживать не нужно, это всё равно ничего не изменит».

Огромную роль играет правильная постановка цели. Вместо «сдать экзамен на 100 баллов» лучше дать себе задачи «максимально хорошо написать», «развернуто ответить на вопрос», «сделать как можно больше заданий». Простая цель снизит тревогу, а без тревоги будет больше шансов получить высокий балл.

Что могут сделать родители?

Школьники 16–18 лет — это всё еще дети. А детям необходимо крепкое родительское плечо. Но поддержка должна быть мягкой и теплой. Если родитель намерен запереть свое чадо дома с горой учебников, то так он сделает только хуже.

«Обязательно давайте ребенку возможность общаться с друзьями, с семьей. Не препятствуйте отдыху и развлечениям. Ребенок должен осознавать, что экзамен — это не вся его жизнь. Жизнь не останавливается».

Критики и давления на подростка стоит избегать. Лучше помочь ему. Вместе составить расписание занятий, создать комфортные условия, найти репетитора, если знания хромают.