Об этом забывает каждый, поступающий в вуз. 9 подводных камней приемной кампании 2025 года

Наступила вторая неделя сдачи ЕГЭ. Как только выпускники получат результаты экзаменов, с ними можно будет подавать документы в вуз.
Директор Центра нового приема УрФУ Юлия Попова рассказала E1.RU о девяти подводных камнях приемной кампании 2025 года и ответила на вопросы, которые ей чаще всего задают родители абитуриентов.
Все самые важные советы мы собрали в карточках. Они подойдут выпускникам школ и колледжей.
- Куда легче поступить?
- Реально ли попасть на бюджет?
- Можно заранее подать документы, если я поступаю на платное?
- Изменить выбор можно будет только раз в два часа
- Какие документы стоит перепроверить?
- Подводные камни целевого обучения
- Если один из родителей воевал в Чечне — дает ли это льготу на поступление?
- Подать документы успеют не все!
- Как быть выпускникам колледжей?
Куда легче поступить?
Родители часто спрашивают, какие проходные баллы в вузе на то или иное направление. Проходной балл — это балл последнего абитуриента, зачисленного на обучение в прошлом году.
Из года в год это значение меняется, а значит, смысла ориентироваться на проходные баллы при поступлении нет. Если вы ищете направление, где будет меньший конкурс, лучше взглянуть на количество бюджетных мест: где бюджетных мест меньше — там выше конкурс.
«Каждый год ситуация по поступлению разная, она зависит от того, как дети сдали ЕГЭ, как изменились условия поступления. Проходной балл варьируется в большую или в меньшую сторону примерно на 20–30 пунктов ежегодно, поэтому смысла ориентироваться на них нет. В этом случае всегда хочется спросить: „А сколько у вас баллов ЕГЭ, который вы еще не сдали?“» — объяснила E1.RU Юлия Попова.
Реально ли попасть на бюджет?
Даже если выпускник сдаст ЕГЭ не идеально, опускать руки не стоит. В 2025 году каждый поступающий может подать заявления в пять вузов, а внутри каждого из них выбрать пять направлений (и это не считая образовательных программ).
Это значит, что один ребенок может участвовать в конкурсе на 25 разных направлениях, но в конце концов выбрать ему нужно будет лишь одно — то, куда он хочет зачислиться на бюджет. А значит, на других направлениях места освободятся.
Поэтому не нужно бояться конкурса!
Можно заранее подать документы, если я поступаю на платное?
Один из самых частых вопросов в приемной комиссии УрФУ звучит так: «А мы можем прибежать уже 20 июня и занять контрактное место?»
Ответ на него простой: нет. Подать заявление на поступление в любой вуз нельзя без результатов ЕГЭ и аттестата на руках.
Изменить выбор можно будет только раз в два часа
В 2025 году абитуриенты должны будут дать согласие на зачисление на бюджет. На «Госуслугах» это выглядит как галочка, которую надо поставить напротив одного из выбранных университетов.
Всего можно добавить в список пять вузов, но согласие нужно отдать только одному из них.
«В прошлом году можно было цифровую галочку менять и переставлять хоть каждые пять минут. Сейчас в суперсервисе есть ограничение в два часа. То есть абитуриент может изменить свое согласие только через два часа после его подачи», — объяснила E1.RU директор Центра нового приема УрФУ.
Подача документов на бюджет закрывается 25 июля в 12:00 по московскому времени. В Екатеринбурге это 14:00.
«И если в нашем регионе ребенок подает заявление в 11:55 по нашему времени, то он тогда в 13:55 еще успеет поменять вуз. Если может добежать до вуза — мы сможем поменять согласие, у университета на это больше прав, но тоже только до 12:00 по Москве, — добавила Юлия Попова. — Если цифровое согласие ребенок подал в 11:00 по Москве, то это его последний выбор. Система даст ему отозвать согласие, но подать новое — нет».
Какие документы стоит перепроверить?
На «Госуслугах» каждый абитуриент может проверить список своих достижений (например, за волонтерство или прохождение ГТО), а также наличие медицинских справок о группе инвалидности, если такие есть.
Если нужных документов нет — нужно заранее обратиться в поддержку «Госуслуг», чтобы во время подачи заявления на поступления они подгрузились на портал.
В отсканированном виде стоит заранее загрузить достижения, подтвердить которые через «Госуслуги» нельзя — например, это дипломы победителя или участника олимпиады. Важно, чтобы скан был хорошего качества, а на картинке читались все надписи и печати.
«Мы все достижения абитуриентов проверяем вручную. Часто документы скопом раскладывают на диване или на полу, а потом фотографируют на телефон. Конечно же, на таком изображении ничего не видно, — отметила Юлия Попова. — Так что обратите внимание на качество отсканированных документов, чтобы приемная комиссия могла их прочитать».
Стоит заранее ознакомиться с правилами, перечнем индивидуальных достижений в каждом вузе, куда вы будете подавать документы. Например, загружать дипломы «Русского медвежонка» или награды за танцевальные конкурсы в детском саду не стоит, всё это не будет учитываться.
Подводные камни целевого обучения
С 10 мая по 10 июня на портале «Работа в России» будут опубликованы предложения для поступления в вузы по целевой квоте.
Даже на «Госуслугах» первым делом абитуриента спросят: «Хотите ли вы заявиться в целевой квоте?» Можете спокойно ответить «да», чтобы посмотреть все предложения работодателей.
Если вы не нашли ничего интересного, то сможете отказаться от целевой квоты. А если вы определились, то помните, что окончательно выбрать можно будет только одно предложение в соответствии со своим конкурсом.
Есть еще один важный момент: после окончания обучения нужно будет работать на заказчика от трех до пяти лет. Поэтому надо особенно внимательно смотреть, где же указано место будущей работы.
«С „Госуслугами“ география расширяется. Заказчики будут обязаны указать место отработки, трудоустройства, потому что компания может находиться в Москве, но по факту работать придется в филиале на Дальнем Востоке, — обратила внимание эксперт. — Поэтому все предложения нужно рассматривать внимательно. Если вы не пройдете на целевое обучение, участие в общем конкурсе это не отменяет».
Если один из родителей воевал в Чечне — дает ли это льготу на поступление?
Вне конкурса могут поступить на бюджет дети военных, раненных или погибших в ходе специальной военной операции на Украине, а также на территориях других государств.
Чеченская Республика — субъект Российской Федерации, и раньше льгот у детей родителей, воевавших там, не было.
23 мая 2025 года Владимир Путин подписал закон о предоставлении квоты на бесплатное обучение в вузах для детей участников боевых действий, происходивших на территории России.
Это значит, что уже в эту приемную кампанию дети, чьи родители воевали в Чечне, смогут поступить на бюджет по отдельной квоте. Это же касается участников боевых действий в Курской области.
Подать документы успеют не все!
В 2025 году любой вуз имеет право объявить дополнительный набор на платное обучение в октябре (и даже ноябре), но не для всех, а только для абитуриентов, имеющих иностранные аттестаты.
Иначе говоря, запрыгнуть в последний вагон и поступить в университет смогут только иностранцы.
«Есть выпускники колледжей, те, кто пересдает несколько экзаменов в конце августа и узнает свои баллы ЕГЭ только в начале сентября. К сожалению, к этому моменту многие вузы уже закроют прием, — говорит Юлия Попова. — Часто в октябре многие ребята возвращаются из армии, теперь в этом же году они поступить не смогут, только на следующий год. Как быть? Один из вариантов — дать доступ к „Госуслугам“ родителям, членам семьи, чтобы они заранее подали документы онлайн. И тогда у такого абитуриента будет шанс поступить».
Как быть выпускникам колледжей?
В эту приемную кампанию выпускники колледжей могут поступать в вуз на платное обучение, сдав один внутренний экзамен по своему профилю в университете вместо ЕГЭ.
Правда, с 1 сентября 2025 года действует новое правило. Поступить в университет без сдачи ЕГЭ смогут лишь те, у кого направление в вузе соответствует их профилю обучения в колледже или техникуме.
Тем, кто планирует поступить в вуз не по своему профилю, придется заново сдавать ЕГЭ.
При этом прием на платные направления в некоторых вузах заканчивается в самом начале сентября. Если вы захотите воспользоваться возможностью поступить по профильному экзамену без ЕГЭ — успевайте.
Кстати, дети, завалившие ОГЭ, смогут поступить в колледж без учета экзаменов. Мы рассказывали, как это сделать.
А один из школьников пошел другим путем и еще до сдачи ЕГЭ поступил в один из престижных американских вузов, где учился сам президент.