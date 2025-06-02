Об этом забывает каждый, поступающий в вуз. 9 подводных камней приемной кампании 2025 года

Родители часто спрашивают, какие проходные баллы в вузе на то или иное направление. Проходной балл — это балл последнего абитуриента, зачисленного на обучение в прошлом году.

Из года в год это значение меняется, а значит, смысла ориентироваться на проходные баллы при поступлении нет. Если вы ищете направление, где будет меньший конкурс, лучше взглянуть на количество бюджетных мест: где бюджетных мест меньше — там выше конкурс.

«Каждый год ситуация по поступлению разная, она зависит от того, как дети сдали ЕГЭ, как изменились условия поступления. Проходной балл варьируется в большую или в меньшую сторону примерно на 20–30 пунктов ежегодно, поэтому смысла ориентироваться на них нет. В этом случае всегда хочется спросить: „А сколько у вас баллов ЕГЭ, который вы еще не сдали?“» — объяснила E1.RU Юлия Попова.