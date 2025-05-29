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Образование Из-за тройки дети могут совершить суицид. Студентка педвуза рассказала, почему передумала быть школьным учителем

Из-за тройки дети могут совершить суицид. Студентка педвуза рассказала, почему передумала быть школьным учителем

Практикантка раскрыла изнанку работы

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20 комментариев
Педагог не хочет больше быть учителем | Источник: Дмитрий Гладышев/ 72.RUПедагог не хочет больше быть учителем | Источник: Дмитрий Гладышев/ 72.RU

Педагог не хочет больше быть учителем

Источник:

Дмитрий Гладышев/ 72.RU

На проблемы в школах жалуются не только родители, которые возмущаются нарушениями СанПинов, огромной нагрузке на детей и разным экспериментам с оценками. Недовольны нынешним положением вещей и сами педагоги. Особенно если речь идет о начинающих учителях, которые совсем иначе представляли себе работу в школе. В этом материале 72.RU своими мыслями поделилась практикантка, которая в этом году столкнулась с реальностью и практически сразу задумалась о смене профессии. Далее от первого лица.

Ирина М.
Учитель-практикант

Я студентка и в этом году впервые попала на практику в обычную городскую школу. Мне достался класс, где числится более 30 детей. За каждого я в ответе. За каждую их оценку — спрос, как ни странно, тоже с меня. С первых же дней в школе я узнала, что, оказывается, не всем детям можно ставить плохие отметки, даже заслуженно. И как это сделать корректно, чтобы другие ученики не поняли подвоха, я не знаю.

А началось с того, что я задала ребятам написать сочинение по прочитанному произведению. Одна девочка всё напутала (даже имя главного героя выдумала) и получила за свою работу тройку. А спустя время ко мне в кабинет прибежала завуч и стала отчитывать. Оказалось, что есть негласный список учеников, кому ниже четверки ставить нельзя, а всё потому, что психолог посчитал их «склонными к суициду». Как оценивать таких ребят, не объяснили. Вот и приходится постоянно осторожничать. И порой завышать оценки. Горжусь ли я этим? Нет, конечно.

Руководство школы требует с учителей, чтобы дети хорошо сдавали экзамены. Если ЕГЭ, то пусть все пишут на 85+ баллов. Если сдали плохо, виноват учитель, но никак не система и не ленивый ребенок. И вообще никого не волнуют никакие оправдания, ведь крайний всегда один — учитель.

Но каким образом учитель должен готовить к экзаменам, когда сначала большую часть класса нужно научить хотя бы по-русски понимать? Я уже не говорю про писать и читать.

Проблем в образовании колоссальное количество. И менять нужно всё. Ну, например, не стоит ограничивать и ругать детей за использование искусственного интеллекта, а учить пользоваться, показать, как он может им помочь. Столько интересных проектов можно создать! Я и сама, признаться честно, однажды во время учебы сильно заболела и пропустила много пар по математическому анализу (довольно сложный предмет), так воспользовалась ИИ. Искусственный интеллект мне объяснил все темы, которые я пропустила. Иногда даже понятнее, чем в учебнике.

Не нужно бояться новых технологий. Они помогают двигаться вперед. Но, увы, стоило мне заикнуться о своих идеях, коллеги приняли сразу всё в штыки. Но что ж, ладно.

Минпросвещения вводит и вводит новые предметы. Но что толку? «Разговоры о важном» — только фраза и время баловства для детей. После четырех посещений я поняла, что школьникам это абсолютно неинтересно. И как раз таки из-за «единого» плана урок и стал формальностью. У педагога нет возможности обсуждать то, что детям действительно интересно, помочь разным возрастам понимать, принимать, учиться…

Учителя будто ради галочки проводят эти самые разговоры, фотку сделают, отчитаются, и на этом, пожалуй, всё. А поняли дети или нет, их меньше всего волнует.

Сами ученики время зря не теряют, они на этом уроке развлекаются: играют в телефоне, болтают, балуются. Они даже специально демонстрируют свое безразличие. И иногда не без помощи собственных родителей, которые то и дело пытаются кому-то что-то доказать.

Хотя сама идея рассказывать об интересных людях, профессиях, достижениях в науке классная. Мне и самой интересно про это читать, рассказывать. Но больно смотреть на отношение детей, которые пришли, чтобы в журнале не поставили пропуск.

Практика в этой школе мне показала, что не о такой профессии я мечтала. И хотя загорелась идеей стать учителем я случайно, во время учебы и впрямь жила этой мыслью. Всё изменилось, когда я столкнулась с реальностью. Хамством, беспорядком, безразличием…

Вы бы остались в школе после такой практики?

Да, и попытался (ась) что-то изменить
Нет, неблагодарное дело
Затрудняюсь ответить
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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Учитель Педагог Работа в школе
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Комментарии
20
Гость
9 часов
Тут больше не от детей, а от их родителей зависит. У нас в начальной школе отличниками были те, чьи родители бегали и лебезили перед учителем. Как только попали в среднюю школу, оценки резко изменились и родители стали возмущаться и наезжать на учителей, что их чадушко обязан получать только отличные оценки. Так что не суицида боятся в школе, а скандальных родителей
Гость
9 часов
Школьники сейчас вообще безумные... И родители часто тоже
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