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Образование Не звонЯт, а звОнят: в России предупредили о скором изменении самого триггерного ударения

Не звонЯт, а звОнят: в России предупредили о скором изменении самого триггерного ударения

Процесс модификации уже начался

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12 комментариев
Пока ударение не изменили, девушка на фото звонИт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПока ударение не изменили, девушка на фото звонИт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пока ударение не изменили, девушка на фото звонИт

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ударение в слове «звонит» скоро изменится и будет падать на первый слог. Об этом рассказала доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук. Она уверена, что это время уже не за горами.

«Сюжет с ударением на слово „звонит“. Почему сейчас налево и направо говорят „звОнит“, а не „звонИт“? А ведь в этом ничего случайного нет. Я как специалист знаю, что за этим вариантом („звОнит“. — Прим. ред.) будущее, потому что все глаголы на „ить“ последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова», — сообщила РИА Новости Каленчук.

Движение в сторону изменения уже началось. По ее словам, то же самое произошло с тысячами слов, например, «варит», «солит», «дружит» и другими.

«В этих словах ударение меняется по определенной модели, просто в слове „звонит“ изменение началось позже, чем в остальных, а если оно началось, то оно, скорее всего, закончится», — объяснила доктор филологических наук.

Пока официально ударение в слове «звонит» остается на втором слоге. Но это не единственный случай, в котором россияне допускают ошибки. Проверить, насколько вы хорошо знаете, как произносится то или иное слово, можно в нашем материале.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Ударение Произношение слов Звонит Орфографический словарь Изменения
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Комментарии
12
Гость
1 час
Кому нафиг это нужно? ещё динозавры спорят о Брагино жизнь идёт вперёд, учите китайский, чеченский, турецкий - может быть они возьмут нас мусор сортировать
Гость
1 час
И треснул мир напополам...
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