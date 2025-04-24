Не звонЯт, а звОнят: в России предупредили о скором изменении самого триггерного ударения

Пока ударение не изменили, девушка на фото звонИт Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ударение в слове «звонит» скоро изменится и будет падать на первый слог. Об этом рассказала доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук. Она уверена, что это время уже не за горами.

«Сюжет с ударением на слово „звонит“. Почему сейчас налево и направо говорят „звОнит“, а не „звонИт“? А ведь в этом ничего случайного нет. Я как специалист знаю, что за этим вариантом („звОнит“. — Прим. ред.) будущее, потому что все глаголы на „ить“ последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова», — сообщила РИА Новости Каленчук.

Движение в сторону изменения уже началось. По ее словам, то же самое произошло с тысячами слов, например, «варит», «солит», «дружит» и другими.

«В этих словах ударение меняется по определенной модели, просто в слове „звонит“ изменение началось позже, чем в остальных, а если оно началось, то оно, скорее всего, закончится», — объяснила доктор филологических наук.