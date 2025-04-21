В России изменили условия поступления в вузы — детали

Выпускники колледжей потеряли лазейку для поступления Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Выпускники колледжей смогут поступать в вузы без сдачи ЕГЭ только на схожие специальности. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно пояснительной записке, такая мера повысит качество подготовки абитуриентов, обучающихся на базе среднего профессионального образования. Теперь направление образовательных программ бакалавриата и специалитета будет соответствовать профилю программы среднего профессионального образования. Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Соответствие профилей программ высшего и среднего профессионального образования будет определять вуз. Прием на обучение будет проводиться на основе результатов внутренних экзаменов.

До изменений прием любых абитуриентов со средним профессиональным образованием проводился по результатам вступительных экзаменов. Неважно, по какому профилю они отучились.