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Образование В России изменили условия поступления в вузы — детали

В России изменили условия поступления в вузы — детали

Части абитуриентов придется сдавать дополнительные экзамены

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6 комментариев
Выпускники колледжей потеряли лазейку для поступления | Источник: Максим Серков / NGS42.RU Выпускники колледжей потеряли лазейку для поступления | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Выпускники колледжей потеряли лазейку для поступления

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Выпускники колледжей смогут поступать в вузы без сдачи ЕГЭ только на схожие специальности. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно пояснительной записке, такая мера повысит качество подготовки абитуриентов, обучающихся на базе среднего профессионального образования. Теперь направление образовательных программ бакалавриата и специалитета будет соответствовать профилю программы среднего профессионального образования. Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. 

Соответствие профилей программ высшего и среднего профессионального образования будет определять вуз. Прием на обучение будет проводиться на основе результатов внутренних экзаменов.

До изменений прием любых абитуриентов со средним профессиональным образованием проводился по результатам вступительных экзаменов. Неважно, по какому профилю они отучились. 

Ранее в России анонсировали изменения в школьной программе. Ее синхронизируют с заданиями ЕГЭ (единого государственного экзамена). Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Еще одним важным шагом для системы образования РФ станет ограничение максимального количества контрольных и проверочных работ, включая ВПР (всероссийскую проверочную работу), до 10% от общего объема учебного времени. Также в российских школах введут единое расписание уроков. Это позволит точно контролировать нагрузку педагогов, а также предотвратит перегрузку детей. 

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Абитуриент Поступление в вуз Сдача ЕГЭ Внутренние экзамены Новые законы
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Комментарии
6
Гость
1 час
Учёные холопы мешают править вечно
Гость
1 час
Братские народы и освободители идут внеконкурса
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