Его ученик поспорил с Путиным: история учителя, сдавшего ЕГЭ на 100 аж восемь раз

Источник: Семен Громов

Виктор Медведев из Тюмени — единственный человек, кому удалось сдать ЕГЭ на 100 баллов аж восемь раз. Мужчина не просто так проверяет свои знания на экзамене, он это делает, чтобы всё испытать на себе.

За свою жизнь Виктор Медведев успел побывать в шкуре ученика, репетитора и обычного учителя. О том, почему он со своим опытом не смог работать в школе, — смотрите в видеосюжете наших коллег из 72.RU. Там же мужчина рассказывает про мальчика, которого он готовил по истории. Парнишка несколько лет назад попал на встречу с Владимиром Путиным и даже осмелился сказать ему о допущенной фактической ошибке.