Эти 10 слов в два счета выставят вас безграмотным: каждый второй не знает, как они пишутся

Нет ничего проще, чем обращать внимание других людей на их ошибки в написании и произношении слов. Особенно если ты регулярно проходишь тесты городских медиа. Но не приходилось ли вам замечать, что вы и сами допускаете ошибки, а порой задумываетесь над тем, как пишется то или иное слово? Наши 10 вопросов проверят, какой вы знаток русского языка.
Как одним словом сказать «самый важный, существенный и основной»?
Координальный
Кординальный
Кордиальный
Кардинальный
«Не смотря ниначто» или «несмотря ни на что»?
Несмотря ни на что
Не смотря ниначто
Не смотря ни на что
Несмотря ниначто
Как назовете одним словом неприятную ситуацию, у которой есть очень много решений (или ни одного)?
Дилемма
Проблема
Теорема
Аксиома
Как еще можно написать «половина лимона»?
Пол лимона
Поллимона
Пол-лимона
Стакан наполовину пуст или на половину полон?
Наполовину пуст и наполовину полон
На половину пуст и на половину полон
Наполовину пуст и на половину полон
На половину пуст и наполовину полон
Когда «втечение» пишется слитно?
Когда речь идет про водоемы: «втечение реки»
Когда речь идет про время: «втечение часа»
Никогда
Всегда
Как действует человек, когда он делает что-то не раздумывая, сразу и без уточнений?
На вскидку
Навскидку
Наскидку
На скидку
Каким еще словом называют бегемота?
Гипопотам
Гипоппотам
Гиппоппотам
Гиппопотам
Только одна пара слов здесь написана правильно. Какая?
Ложите, складите
Положите, кладите
Покладите, положите
Кладите, ложите
Наконец настало время выяснить, победили вы в этом тесте или нет. Но сначала финальный вопрос: как звучит глагол «победить» в первом лице?
Победю
Побежу
Побежду
Все варианты неправильные
Здесь нет нормы, можно говорить как угодно