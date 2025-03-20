Эти 10 слов в два счета выставят вас безграмотным: каждый второй не знает, как они пишутся

Нет ничего проще, чем обращать внимание других людей на их ошибки в написании и произношении слов. Особенно если ты регулярно проходишь тесты городских медиа. Но не приходилось ли вам замечать, что вы и сами допускаете ошибки, а порой задумываетесь над тем, как пишется то или иное слово? Наши 10 вопросов проверят, какой вы знаток русского языка.