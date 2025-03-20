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Образование тест Эти 10 слов в два счета выставят вас безграмотным: каждый второй не знает, как они пишутся

Эти 10 слов в два счета выставят вас безграмотным: каждый второй не знает, как они пишутся

Вы самый начитанный человек в городе или книгу в глаза не видели?

935
9 комментариев
Чтобы поддерживать знания в норме, рекомендуют почаще читать и пореже смотреть на картинки. А вы чаще читаете или смотрите? | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUЧтобы поддерживать знания в норме, рекомендуют почаще читать и пореже смотреть на картинки. А вы чаще читаете или смотрите? | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Чтобы поддерживать знания в норме, рекомендуют почаще читать и пореже смотреть на картинки. А вы чаще читаете или смотрите?

Источник:

Нет ничего проще, чем обращать внимание других людей на их ошибки в написании и произношении слов. Особенно если ты регулярно проходишь тесты городских медиа. Но не приходилось ли вам замечать, что вы и сами допускаете ошибки, а порой задумываетесь над тем, как пишется то или иное слово? Наши 10 вопросов проверят, какой вы знаток русского языка.

ТЕСТПройден 250 раз
1 / 10

Как одним словом сказать «самый важный, существенный и основной»?

  • Координальный

  • Кординальный

  • Кордиальный

  • Кардинальный

2 / 10

«Не смотря ниначто» или «несмотря ни на что»?

  • Несмотря ни на что

  • Не смотря ниначто

  • Не смотря ни на что

  • Несмотря ниначто

3 / 10

Как назовете одним словом неприятную ситуацию, у которой есть очень много решений (или ни одного)?

  • Дилемма

  • Проблема

  • Теорема

  • Аксиома

4 / 10

Как еще можно написать «половина лимона»?

  • Пол лимона

  • Поллимона

  • Пол-лимона

5 / 10

Стакан наполовину пуст или на половину полон?

  • Наполовину пуст и наполовину полон

  • На половину пуст и на половину полон

  • Наполовину пуст и на половину полон

  • На половину пуст и наполовину полон

6 / 10

Когда «втечение» пишется слитно?

  • Когда речь идет про водоемы: «втечение реки»

  • Когда речь идет про время: «втечение часа»

  • Никогда

  • Всегда

7 / 10

Как действует человек, когда он делает что-то не раздумывая, сразу и без уточнений?

  • На вскидку

  • Навскидку

  • Наскидку

  • На скидку

8 / 10

Каким еще словом называют бегемота?

  • Гипопотам

  • Гипоппотам

  • Гиппоппотам

  • Гиппопотам

9 / 10

Только одна пара слов здесь написана правильно. Какая?

  • Ложите, складите

  • Положите, кладите

  • Покладите, положите

  • Кладите, ложите

10 / 10

Наконец настало время выяснить, победили вы в этом тесте или нет. Но сначала финальный вопрос: как звучит глагол «победить» в первом лице?

  • Победю

  • Побежу

  • Побежду

  • Все варианты неправильные

  • Здесь нет нормы, можно говорить как угодно

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Комментарии
9
Инженер1
5 часов
Ну а вепря я и так победю!
Гость
4 часа
Тот случай, когда русские не знают русский язык.
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