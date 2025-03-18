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Образование опрос Нужно ли сократить прием выпускников из регионов в столичные вузы? Отвечают студенты — видео

Нужно ли сократить прием выпускников из регионов в столичные вузы? Отвечают студенты — видео

Их задела инициатива Валентины Матвиенко

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8 комментариев

Студенты считают, что конкурс на места в столичные вузы должен быть свободным

Источник:

Прием иногородних абитуриентов в вузы Москвы, Казани и Санкт-Петербурга нужно ограничить, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, слишком много выпускников из регионов хотят учиться в «столичных» вузах. Из-за этого университеты «начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны» в таком большом количестве. По словам председателя, после окончания вуза студенты часто не могут найти работу по профессии, разочаровывают родителей и «получается история неудачников».

Наши коллеги из MSK1.RU опросили студентов из разных городов и узнали, что они думают об инициативе Валентины Матвиенко.

Студенты из Красноярска и Сибири заметили, что в их регионах абитуриенты чаще всего стараются получить место в столичном вузе, так как там выше качество образования:

— Из Сибири переезжать — это как будто бы классика. Многие, кто здесь находится, стремятся именно к этому.

Студентка из Кузбасса заметила, что пока молодые люди едут учиться в столицу, их родной город страдает от кадрового голода.

А столичные студенты высказались против инициативы Валентины Матвиенко:

— Я считаю, что государство не должно ограничивать студентам право на образование, не должно препятствовать их перемещению по стране и переселению в какие-то города, если они этого хотят, — рассказала студентка МГУ им. Ломоносова.

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Комментарии
8
Гость
18 марта, 18:35
Дотационые братья со всего многополярного Мира будут учиться а мы будем работать на их благо по плану
Гость
18 марта, 20:08
Москва хочет превратиться в закрытую касту, с высокими зарплатами, особыми социальными льготами, хорошей инфраструктурой. А жители регионов пусть сидят в нищете, пусть платят москвичам дань в виде налогов и не смеют туда соваться, чтобы поступать учиться. К такому призывает глава Совета Федерации?
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