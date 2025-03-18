Нужно ли сократить прием выпускников из регионов в столичные вузы? Отвечают студенты — видео

Студенты считают, что конкурс на места в столичные вузы должен быть свободным Источник: Городские медиа

Прием иногородних абитуриентов в вузы Москвы, Казани и Санкт-Петербурга нужно ограничить, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, слишком много выпускников из регионов хотят учиться в «столичных» вузах. Из-за этого университеты «начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны» в таком большом количестве. По словам председателя, после окончания вуза студенты часто не могут найти работу по профессии, разочаровывают родителей и «получается история неудачников».

Наши коллеги из MSK1.RU опросили студентов из разных городов и узнали, что они думают об инициативе Валентины Матвиенко.

Студенты из Красноярска и Сибири заметили, что в их регионах абитуриенты чаще всего стараются получить место в столичном вузе, так как там выше качество образования:

— Из Сибири переезжать — это как будто бы классика. Многие, кто здесь находится, стремятся именно к этому.

Студентка из Кузбасса заметила, что пока молодые люди едут учиться в столицу, их родной город страдает от кадрового голода.

А столичные студенты высказались против инициативы Валентины Матвиенко: