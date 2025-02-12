В Госдуме решили поменять правила сдачи ОГЭ — что ждет девятиклассников

Аттестаты выпускники девятых классов будут получать по результатам сдачи экзамена лишь по русскому и математике Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Систему экзаменов для выпускников 9-го класса изменят: вместо четырех обязательных предметов теперь будет два. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении в Госдуме. Проект внесли на рассмотрение в январе 2024 группа депутатов во главе с вице-спикерами Госдумы Петром Толстым и Викторией Абрамченко.

До недавнего времени в рамках ОГЭ необходимо было сдать четыре экзамена: русский язык, математику и два предмета по выбору (физику, химию, биологию, географию, обществознание, историю, литературу, информатику или иностранный язык). Однако депутаты настаивают, чтобы сдачу экзаменов для девятиклассников упростили.

— В соответствии с нормой законопроекта для получения документа об основном общем образовании (аттестата) необходимо успешно пройти ГИА-9 только по двум обязательным учебным предметам — русскому языку и математике, а не по четырем, как это предусмотрено действующим порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, — говорится в пояснительной записке.

Согласно инициативе, аттестаты выпускники девятых классов будут получать по результатам сдачи экзаменов лишь по русскому и математике. Благодаря изменениям больше школьников смогут получить аттестат об основном общем образовании, поступить в колледжи, чтобы выучиться на рабочую специальность.