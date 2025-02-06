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Образование Даже на платное не поступить: Путин решил обновить систему приема в вузы — детали реформы

Даже на платное не поступить: Путин решил обновить систему приема в вузы — детали реформы

Также президент призвал сделать школьное обучение более интересным

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6 комментариев
Президент сделал ряд заявлений на заседании Совета по науке и образованию | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПрезидент сделал ряд заявлений на заседании Совета по науке и образованию | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент сделал ряд заявлений на заседании Совета по науке и образованию

Источник:

Владимир Путин поручил правительству повысить качество платного приема в вузы. Предлагается исключить чрезмерный набор по специальностям с низким спросом. Новые меры должны начать действовать уже в следующем году.

— Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений на повышение качества платного приема в вузы. Уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. И тем более не допустить обучения по таким профессиям в непрофильных вузах и их филиалах, — сказал президент во время заседания Совета по науке и образованию.

По его словам, при таком подходе в стране наблюдается низкий уровень подготовки выпускников.

— Это иногда просто некрасиво выглядит. И очень низкий уровень качества подготовки специалистов, которые в конечном итоге и не нужны никому, — заявил Путин.

Помимо этого, президент одобрил инициативу Минобрнауки давать льготные образовательные кредиты по ставке три процента только по приоритетным направлениям подготовки.

К 2029 году потребность экономики и социальной сферы в кадрах составит свыше 74 миллионов человек, что почти на миллион больше, чем в 2024 году, заявил Путин, ссылаясь на прогнозы. По его словам, основной спрос, как и сейчас, придется на специалистов со средним профессиональным образованием — более 60 процентов.

Также президент предложил убрать «архаичные» образовательные программы, которые не отвечают потребностям экономики. Еще одна инициатива — комплексное обновление школьных программ по математике и естественным наукам. Президент поручил «сбалансировать объем учебного материала, сделать его доступным, понятным и, что самое главное, интересным для школьника». Путин указал на то, что многие теряют интерес к этим дисциплинам еще на начальных этапах обучения, и одна из причин — содержание учебных программ.

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Путин Владимир Путин Обучение Школа Вуз
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Комментарии
6
Гость
44 минуты
25 лет , неограниченный срок годности
Гость
47 минут
ну если Путин за что взялся то всё идёт по плану, без времени на раскачку, теперь будет ещё круче чем было
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