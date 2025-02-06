Даже на платное не поступить: Путин решил обновить систему приема в вузы — детали реформы

Президент сделал ряд заявлений на заседании Совета по науке и образованию Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Владимир Путин поручил правительству повысить качество платного приема в вузы. Предлагается исключить чрезмерный набор по специальностям с низким спросом. Новые меры должны начать действовать уже в следующем году.

— Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений на повышение качества платного приема в вузы. Уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. И тем более не допустить обучения по таким профессиям в непрофильных вузах и их филиалах, — сказал президент во время заседания Совета по науке и образованию.

По его словам, при таком подходе в стране наблюдается низкий уровень подготовки выпускников.

— Это иногда просто некрасиво выглядит. И очень низкий уровень качества подготовки специалистов, которые в конечном итоге и не нужны никому, — заявил Путин.

Помимо этого, президент одобрил инициативу Минобрнауки давать льготные образовательные кредиты по ставке три процента только по приоритетным направлениям подготовки.

К 2029 году потребность экономики и социальной сферы в кадрах составит свыше 74 миллионов человек, что почти на миллион больше, чем в 2024 году, заявил Путин, ссылаясь на прогнозы. По его словам, основной спрос, как и сейчас, придется на специалистов со средним профессиональным образованием — более 60 процентов.