«Разбивайте путь на этапы»: ярославский психолог рассказала, как достигать своих целей

Психолог рассказала, как достигать целей Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











У вас было такое, что вы планировали что-то начать с определенной даты? Например, правильно питаться, поменять работу, забыть о вредной привычке с понедельника, со следующего месяца или, что сейчас особенно актуально, с Нового года? И как, получалось? Явно, что далеко не у всех.

У большинства, когда наступает день икс, ничего не происходит. Почему? И как добиться того, чтобы всё-таки выполнить задуманное? Об этом мы поговорили с психологом из Ярославля Ольгой Силантьевой.

— Почему у многих так и не получается начать новую жизнь с Нового года?

— Когда человек чего-то по-настоящему хочет, он начинает это делать здесь и сейчас. Что этому может помешать? А то, что вы просто не готовы к изменениям. Например, могут быть сомнения, в том, что вам это на самом деле нужно. Если мы говорим о вредной привычке, то часто она прячет от нас какую-то внутриличностную проблему, поэтому и отказаться от нее так сложно. Кого-то могут останавливать от движения вперед так называемые вторичные выгоды существующего положения. Например, удобная позиция жертвы, когда жалеют и помогают. Ведь если ты сам или сама не зарабатываешь деньги, то тебе их дают родители или вторая половинка. По сути это манипуляции, иногда даже не осознаваемые. Вот лишь некоторые причины, почему в назначенный день или час у вас не происходит то, что было задумано.

— Как сделать, чтобы изменения в жизни, о которых мечтает человек, всё-таки произошли?

— Цели, которые вы ставите, должны быть частью именно ваших личных жизненных ценностей. К примеру, вы хотите похудеть, начать правильно питаться, чему-то научиться, много зарабатывать. Задумайтесь, а это точно то, чего хотите именно вы, а не ваше окружение, родственники, начальник или кто-то еще. Если это не ваша цель, идти к ней будет очень трудно. Вы будете бесконечно находить причины не двигаться дальше. Если же вы твердо уверены, что стройное тело, новые знания, новая работа, высокий доход нужны именно вам, начинайте путь. Чтобы повысить свою мотивацию, представьте, что-то, к чему вы стремитесь, уже случилось. Закройте глаза и осмотрите каждую деталь вашей изменившейся жизни, полюбите ее, прочувствуйте. Эта картинка поселится в вашем бессознательном, которое обязательно поможет достичь желаемого результата.

— Нужно ли ставить для себя конкретный срок достижения цели?

— Не пытайтесь достичь цели сразу. Когда цель глобальная, то можно потерять мотивацию уже в начале пути — вам будет казаться, что достичь задуманного очень сложно. Делите путь на этапы. Представьте, что ваша цель — это высокая гора. Вам нужно постепенно пробивать в ней ступеньки наверх — одну за другой. Как в каждом хорошем планировании, у каждого этапа должен быть реальный срок. Взбираясь на каждую ступеньку, обязательно оглядывайтесь назад и хвалите себя за проделанную работу. Постепенно вы поймете, что это не так уж и сложно, а порой даже интересно.

— Когда не получилось достичь чего-то в назначенный срок, у некоторых появляется чувство вины и стыда. И от этого становится еще хуже. Что делать?

— Роль этих чувств — ставить внутренние барьеры на совершение осуждаемых действий. Но куда приятнее стремиться к совершенству, чем ругать себя за то, что есть сейчас. К примеру желание стать стройной в будущем вдохновляет, а отвращение к своему несовершенному телу сейчас заставляет страдать и, с большой вероятностью, ничего не делать. Поэтому разрешите себе быть такими, какие вы есть в моменте и подкрепляйте свою мотивацию на успех. В этом случае всё получится. Не стесняйтесь обращаться к специалистам — с ними ваш путь к цели будет значительно легче.