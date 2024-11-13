Вы фотки видели? Как записать ребенка в новые модные школы в Ярославле

В городе строят две новые школы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Денис Хохряков / Vk.com











В Ярославле продолжается строительство двух новых школ, речь идет про учреждения на Московском проспекте и улице Большой Федоровской на 1100 и 500 мест соответственно.

У многих ярославских родителей возник вопрос: а как детям попасть в новые школы? Разбираемся вместе с департаментом образования мэрии.

Когда откроют новые школы

Стройки в самом разгаре: основания зданий уже возведены, продолжаются работы по остеклению, внутренней отделке и установке оборудования. Причем школы хорошеют на глазах: на Большой Федоровской начали устанавливать панорамные окна. На днях зампред правительства Денис Хохряков показал фотографии изнутри, бригады ведут работы параллельно.

— Выполнено более 60% работ. Одновременно идут кирпичная кладка стен, бетонирование конструкций, монтаж сетей, устройство крыши и внутренняя отделка. Школа сможет принять пятьсот учеников, — написал 2 ноября на своей странице во «ВКонтакте» Денис Хохряков.

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Напомним, школу на Большой Федоровской начали строить в январе 2023 года, объект должны были сдать 4 июня 2024 года, однако строители не уложились в срок. Как объяснял депутат Ярославской областной думы Андрей Щенников, задержка произошла не по вине подрядчика, а из-за необходимости достойной замены материалов на фоне санкций и увеличения цен. Свои двери для учеников школа должна открыть 1 сентября 2025 года.

Подрядчик — фирма «КапиталГруппСтрой», которая принадлежит бизнесмену Андрею Сизову. Цена контракта составила 739,359 миллиона рублей. В здании оборудуют вместительное книгохранилище с читальным залом, зал для хореографии, а рядом — баскетбольную площадку.

Строительством школы за 1,1 миллиарда рублей на Московском проспекте, 121 занимается ярославская фирма «Ведич». По контракту здание должны были сдать до 6 декабря 2024 года, однако сроки сдвинулись к 31 декабря этого года. Школа на 1100 мест также должна открыться к 1 сентября 2025 года.

В школе на Московском проспекте строят бассейн Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Отметим, что в здании школы на Московском предусмотрен 25-метровый бассейн, футбольное поле и актовый зал на 550 мест.

Как попасть в новые школы

Вероятно, открытие новых школ уже виднеется на горизонте. Многие ярославские родители уже интересуются: а как детям попасть в новые школы? Мы задали этот вопрос в департамент образования мэрии Ярославля.

Прием на обучение осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ.

— Согласно приказу <…>, перевод несовершеннолетнего обучающегося из одной общеобразовательной организации в другую осуществляется по инициативе его родителей и на основании заявления о зачислении обучающегося в выбранную организацию, — пояснили 76.RU в департаменте.

Однако планирование сети классов, деталей и сроков приема обучающихся будет возможно только после сдачи объектов в эксплуатацию. Подробную информацию будут размещать на официальном сайте департамента.

Еще неизвестно, какие именно номера присвоят новым школам. Наименования будут определены после ввода объекта в эксплуатацию. Конкретной процедуры присвоения номера департаментом не установлено.

А кто будет директором?

15 октября 2024 года мэр Ярославля Артем Молчанов анонсировал формирование педагогических составов в строящиеся школы. Кажется, что на фоне дефицита педагогических кадров в регионе вопросом занялись заранее.

В школу на Большой Федоровской планируют набирать 65 человек — администрацию и педагогов, технический персонал, подсобных работников, бухгалтерию и других. В школу на Московском проспекте потребуется куда больше — 102 сотрудника.

— Определение количества персонала и их прием будет осуществлять назначенный руководитель нового образовательного учреждения. Критериев отбора не устанавливается, — добавили в департаменте.

Ознакомиться с информацией о сроках приема и имеющихся вакансиях можно будет на официальных сайтах образовательных организаций и департамента.

Однако две новые школы не решат вопрос о переполненности классов. По словам уполномоченного по правам ребенка по Ярославской области Михаила Крупина, в Ярославле не хватает 14 школ. По его данным, в Ленинском районе перегружены все 11 школ, в Кировском — семь из восьми, во Фрунзенском районе — 77% школ, в Заволжском — 75%, в Красноперекопском — 70%, в Дзержинском — 66%. Превышение численности обучающихся над проектной мощностью — 13 291 человек.