Амурский мерч: как студент из Благовещенска получил миллион рублей на толстовки

«Проект А» — это про аутентичность и Амурскую область Источник: АмГУ











Каждый абитуриент мечтает выбрать вуз, который не только даст качественное образование, но и станет стартовой площадкой для реализации. В том числе бизнес-идей. Студент АмГУ Григорий Савченко сорвал джекпот: молодой дизайнер получил грант в один миллион рублей на развитие собственного проекта, став финалистом программы «Студенческий стартап». Он придумал коллекцию одежды, которая отражает душу и смыслы Амурской области. Как ему в этом помогла выбранная однажды специальность и стены альма-матер? Подробности — в нашем материале.

«Душа лежала к созданию уникальных вещей»

— Я всегда считал, что делать графический дизайн и переносить его на одежду — это классно. Это вещи, которые можно потрогать в реальности, превратить их в уникальный, узнаваемый стиль. Идея реализовать себя на этом поприще плотно засела в моей голове еще в старших классах, именно к этому лежала душа, — вспоминает Григорий.

Когда пришла пора выбирать вуз, молодой человек уже точно знал, что хочет либо изучать бизнес-процессы, либо заниматься одеждой и дизайном. Юноша метался между двух направлений, пока окончательно не понял, что хочет получить творческую специальность.

Тогда амбициозный абитуриент хотел поступить в Амурский госуниверситет в Благовещенске, но в тот год не было набора на нужное направление. Григорий не отчаялся и ненадолго переехал во Владивосток, где поступил во Владивостокский государственный университет по специальности «конструирование изделий легкой промышленности».

— В ВВГУ я получил базовые навыки в работе с тканью, в конструировании, дизайне. А после второго курса я перевелся в АмГУ, о котором так мечтал, где начал укреплять эти знания и шить свои первые вещи, — рассказывает Григорий.

Юноша метался между двух направлений, пока окончательно не понял, что хочет получить творческую специальность Источник: АмГУ











Любовь и бизнес — вещи совместимые

Переезд во Владивосток на два года стал для парня судьбоносным. Именно там Григорий познакомился с одногруппницей Татьяной Ивановой. Отношения с девушкой помогли ему не только почувствовать себя счастливым, но и в итоге создать совместный бренд «Проект А». Он появился в феврале 2024 года, но уже знаком многим амурчанам.

— Идея родилась в диалоге с другом, который твердил, что надо уезжать, что-то делать, реализовывать себя в большом городе. Мы решили, что это очень странная позиция. Нужно любить малую родину и делать ее прекраснее своими методами, — делится студент. — Наш путь — рассказать об истории родной территории через одежду.

Логотип бренда ребята изначально стремились сделать интуитивно понятным. Буква «А» символизирует Амурскую область и аутентичность их вещей, а ракета изображает стремление сделать город и область в целом лучше

Это своего рода региональный мерч с принтами в четырех дизайнах, отражающих душу Приамурья. На одном изображена амурская Триумфальная арка — символ левого берега Амура — и китайские Врата Небесного Спокойствия.

Этот дизайн рассказывает о дружбе России с Китаем Источник: АмГУ











Свое первое худи о дружбе двух народов команда подарила Дмитрию Губерниеву, когда он был в Благовещенске. Именно он стал первым человеком, кто примерил на себя мерч «Проекта А» Источник: АмГУ











Во втором рисунке команда изобразила историческую персону — Николая Николаевича Муравьева-Амурского, который присоединил левый берег Амура к Российской империи.

Ребята запечатлели на своих изделиях и главную стройку века — Байкало-Амурскую магистраль.

— Мы решили взять эту тематику, потому что БАМ — это поистине величественно. У меня дедушки и бабушки его строили. Для меня это многое значит, как и для всех, чьи родные там трудились, — делится Гриша. — Поэтому на этом нашем дизайне изображена рельса, которая уходит вдаль, символизируя протяженность и величественность железной дороги.

Последнюю визуализацию, по признанию студента, больше всего любят их заказчики. «Ближе к звездам, ближе к сердцу» — описание одной из точек притяжения промышленных туристов в Амурской области — космодрома Восточный.

Восточный — единственный и первый гражданский космодром России. Идеологи бренда «Проект А» очень хотели отметить, что именно в Амурской области есть что-то первое и единственное во всей стране Григорий Савченко

Коллекцию команда отшивает самостоятельно по лекалам, разработанным Григорием, после чего наносит принт и с любовью отдает заказчикам.

Эрудированность и знания от АмГУ: что помогает разработать стратегию стартапа

Студент подмечает, чтобы полноценно раскрыться и реализоваться в той или иной сфере, необходимо выходить за рамки университета: самостоятельно изучать производственные процессы, мониторить рынок, смотреть ролики и читать статьи от экспертов интересующей отрасли. Но вуз — неотъемлемая часть становления, это база.

Коллекцию команда отшивает самостоятельно по лекалам, разработанным Григорием Источник: АмГУ











Самыми значимыми предметами для Григория стали «Технология швейных изделий» и «Оборудование швейного производства», которые вела в АмГУ преподаватель Надежда Москаленко.

— Помимо отличных профессиональных знаний и умений, Григория отличает упорное стремление к получению новых компетенций, упорство в достижении целей, коммуникабельность и открытость, умение расположить к себе окружающих, самостоятельность, умение просчитывать свои амбициозные планы, уверенность в себе, доверие окружающим. Уверена, что Григорий успешно справится с поставленными планами и задачами, у него большое будущее как у человека, так и у профессионала, — говорит Надежда Москаленко.

Как признаётся молодой предприниматель, отчасти благодаря лекциям Надежды Григорьевны он знает, что сегодня необходимо для роста его маленького бизнеса. В ближайших планах — приобрести современное оборудование и расширить штат работников.

Миллион на развитие студенческой идеи

Реализовать задуманное Григорию и Татьяне поможет грант в 1 млн рублей. Его студент получил, войдя в число победителей федеральной программы «Студенческий стартап» в номинации «Креативные индустрии».

В июле бизнес-проект мерча с любовью к Амурской области по достоинству оценила отборочная комиссия. Уже осенью Григорий сможет подписать договор, создать ООО и воспользоваться финансированием на развитие своего бренда. На полученные средства стартапер планирует открыть производственный цех в Благовещенске.

— Производство необходимо не только для роста нашего бренда. Мы хотим брать и корпоративные заказы. К примеру, есть бизнес, в котором нет мерча: к нам обращаются, мы разрабатываем айдентику, делаем дизайн, отшиваем, сотрудники одеты и довольны.

Сейчас команда отшивает свои изделия на бытовом оборудовании. Для увеличения скорости и качества Григорию нужно закупить промышленное. Например, распошивальные машины Источник: АмГУ











Помимо прочего, одна из фишек бренда — именные бирки. Человек делает заказ и получает не просто мерч, а именную вещь с нашивкой, что она сделана в Амурской области специально для того-то.

Одна из фишек бренда — именные бирки Источник: АмГУ











Растущие масштабы потребуют организовать и новые рабочие места. Григорий планирует искать как готовых, так и начинающих специалистов в свой проект.

АмГУ поддерживает смелые шаги студента в освоении бизнес-сферы и оказывает содействие молодежным проектам и инициативам.

— В обязательном порядке — это образовательное сопровождение, плюс у нас, как правило, у студентов, которые делают свои проекты, есть наставники. Если ребята сами подают заявки на конкурс молодежных проектов, мы оплачиваем им дорогу туда-обратно, — рассказывает проректор по молодежной политике АмГУ Виктория Ерëмина. — В нашем вузе также есть грантовая поддержка ребят. Можно презентовать свой проект и в зависимости от того, насколько актуальна тематика, насколько прекрасный задел, можно получить финансовую поддержку. Каждый год мы выдаем порядка 30 студенческих грантов.