«У всех детей должно биться сердце»: студент из Самары создал приложение для оценки риска патологий у малышей

Молодой ученый разработал приложение «ЛипидОК», которое пригодится в работе педиатрам Источник: из личного архива Сергея Свиридова











Каждый хотя бы раз — в кабинете врача, на уроке биологии или по телевизору — слышал про липидный обмен. Это сложный биохимический процесс в клетках организма. Он включает в себя расщепление, переваривание, всасывание липидов, или по-другому жиров, в пищеварительном тракте.

Нарушение липидного обмена может привести к целому букету заболеваний: это атеросклероз, ожирение и проблемы с сердечно-сосудистой системой. С ними сталкиваются миллионы людей по всему миру, включая детей. Чтобы не попасть в эту статистику, важно предупредить возникновение патологий в самом раннем возрасте.

Помочь в этом способен уникальный проект самарца Сергея Свиридова, студента ординатуры Института педиатрии СамГМУ. Молодой человек вместе со своим научным руководителем разработал программный комплекс «ЛипидОК». Приложение пригодится в работе педиатрам — они смогут буквально за один прием распознавать нарушения липидного обмена у маленьких пациентов и прогнозировать риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

— Сергей, как пришла идея разработать такой проект, с чего всё началось?

— На третьем курсе университета я проявил желание заниматься наукой и написал свою первую статью. В этом меня поддержала мой преподаватель Светлана Валентиновна Плахотникова, которая и предложила заняться наукой, за что говорю ей огромное спасибо.

Статья была посвящена недоношенным детям. Работа оказалась успешной, и тогда уже мой научный руководитель, Галина Владимировна Санталова, предложила заняться вопросами детской липидологии и кардиологии. С более подробного изучения этой области медицины и пришла идея разработать проект «ЛипидОК».

Свой проект студент не раз презентовал на различных конкурсах и форумах Источник: из личного архива Сергея Свиридова











Во время исследования мы выяснили, что в Самарской области отсутствует система выявления и контроля детей с гиперлипидемией на уровне поликлиники. Есть калькуляторы SCORE, но они применяются у взрослых пациентов и направлены на определение десятилетнего риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, например инфаркта или инсульта. Мы хотим включаться намного раньше.

Калькулятор SCORE — алгоритм, который позволяет рассчитать риск возникновения смертельного сердечно-сосудистого заболевания в течение 10 лет. При расчете учитывается возраст человека, его вредные привычки, уровень артериального давления и холестерина.

Продвинуть проект и получить грант ученому помог университет Источник: из личного архива Сергея Свиридова











— Как удалось перейти от идеи к реальному проекту?

— Конечно, от слов к делу удалось прийти благодаря поддержке университета. В 2021 году мы подали заявку и выиграли грант «УМНИК» от Фонда стратегических инициатив. На эти деньги мы обследовали более 700 детей на клинических базах СамГМУ и в поликлиниках по всей области. Далее на основе этих данных прописали техническое задание, отдали его программистам, которые и сделали приложение.

В приложении есть 9 параметров, их очень легко проанализировать врачу-педиатру на первичном приеме. Например, артериальное давление, наличие артериальной гипертензии у родственников, индекс массы тела и т. д. Всё это и нужно ввести врачу в приложение. Потом ядро системы пересчитывает это на определенные баллы и выдает одну из четырех групп риска развития гиперлипидемии. Она может быть низкая, средняя, высокая или очень высокая.

— Когда группа риска определена, что дальше?

— Низкая группа риска означает, что дальше требуется просто динамическое наблюдение. Высокая группа — рекомендуется проведение биохимического анализа крови и инструментальное обследование, например эхокардиография. Возможно, также консультация узких специалистов.

Цель студента — чтобы его приложение было у каждого врача в телефоне Источник: из личного архива Сергея Свиридова











— Какую основную проблему решает твое приложение?

— По данным фремингемского исследования сердца, а это самое крупное исследование болезни сердечно-сосудистой системы в мире, гиперлипидемия у детей является основной причиной развития атеросклероза в старшем возрасте. В свою очередь, последствия атеросклероза являются ведущей причиной смерти в развитых странах. Так, например, в России каждый час от инфаркта умирают семь человек.

Поэтому, если мыслить глобально, хочется, чтобы подобное приложение было в каждой поликлинике и у каждого врача в телефоне. Так будет возможность начать профилактику как можно раньше и предотвратить развитие заболевания в самом раннем возрасте.

Проект Сергея обещали поддержать первые лица региона и областного Минздрава Источник: из личного архива Сергея Свиридова











Мы также пообщались с опытными врачами из этой сферы и вот что узнали

По данным Росстата, за последние 10 лет сердечно-сосудистые заболевания у детей стали встречаться реже. Чтобы удержать тенденцию на спад, медикам действительно требуется больше новых способов своевременной диагностики.

— Особенностью некоторых заболеваний системы кровообращения является отсутствие острых симптомов заболевания, то есть ребенок не предъявляет жалоб. Поэтому часто родители не замечают признаков уже существующей сердечной недостаточности, — рассказала детский кардиолог Анастасия Затолокина.

Важную роль играют и регулярные посещения врача-педиатра в поликлинике, осмотры в школе и дошкольных учреждениях. Также никуда без аппаратов УЗИ и ЭКГ. Но при этом в России до сих пор массово не проводятся скрининги для выявления детей с первичными нарушениями липидного обмена. В то время как инфаркт всё еще остается на первых позициях среди причин смертности населения.

— Ишемический инфаркт, связанный с атеросклерозом, значительно помолодел. Это омоложение наблюдается более 20 лет, и сегодня в практике центра встречаются пациенты даже 18 и 19 лет с атеросклеротическим инфарктом миокарда, причем с разрывом бляшки, с тромбозом артерии, — рассказала заведующая взрослым кардиологическим отделением НМИЦ им. Мешалкина Мария Выборова.

— Сергей, как же сейчас развивается проект «ЛипидОК»?

— Мы уже общались с первыми лицами региона и областного Минздрава. Проект обещали поддержать. И конечно, участвовали во множестве конкурсов. Среди них Стартап-тур, в котором мы заняли 2-е место. В планах — доделать приложение и зарегистрировать его как медизделие, чтобы официально программа вошла в систему поддержки принятия врачебных решений. Далее мы хотим запустить пилот программы на территории Самарской области.

Стартап-тур — масштабный федеральный проект, направленный на поиск перспективных инновационных разработок.

Потом будем расширять линейку продуктов и заниматься не только программными решениями, но и аппаратными. К примеру, уже есть идея создать первый отечественный холестерометр, который измеряет липидный профиль.