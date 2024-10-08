«Куда уходят наши деньги?»: ярославцы пожаловались на поборы в спортшколе

Родители школьников пожаловались на поборы в спортшколе № 15 Источник: «Яндекс.Панорамы»











Родители учеников спортивной школы в Ярославле пожаловались на массовые поборы. По их словам, в учебном учреждении не выделяются бюджетные места, хотя они предусмотрены. Речь идет про МУ ДО СШОР № 15.

— Мой ребенок три года занимался в этой школе хоккеем. Ему сейчас 11 лет. По федеральному стандарту он должен посещать учебный этап тренировки, и ему полагается обучение на бюджетной основе. То есть ему должно обеспечиваться необходимое количество тренировочных часов, соревновательных мероприятий. Однако этого нет, — поделилась в беседе с 76.RU Наталья.

В школе есть платные и бюджетные места. На начальном этапе, где занимаются ребята с 8 лет, обучение только на платной основе. Дальше уже можно претендовать на государственное финансирование, исходя из личных достижений спортсмена. Однако мест критически мало, да и еще надо умудриться туда попасть.

— Ежемесячно платим за его тренировки. В последний раз пришла квитанция 8400 рублей. Это цена при условии, что в неделю проводились только пять тренировок на льду из восьми, — отметила Наталья. — Еще складывается такая ситуация, что с нами каждый раз в мае разрывают контракт, а в августе заключают заново, как будто мы впервые пришли.

Родители уверены, так школа делает, чтобы не предоставлять бюджетные места.

«Платим даже за соревнования»

Помимо ежемесячной оплаты тренировок, на родителей ложатся расходы на турниры и игры. Хотя по приказу Министерства спорта Российской Федерации от 16.11.2022 № 997 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта „хоккей“» соревнования и выездные мероприятия должны обеспечиваться обучающимся бесплатно.

— Платим даже за соревнования. Все турниры и игры, предусмотренные программой на бюджетной основе, проводятся за счет родителей, включая организацию самого турнира, перевоз детей до места проведения соревнований, оплату питания и проживания на время проведения турнира. Покупка экипировки и даже клюшек тоже на нас, хотя и это нам должны предоставлять, — поделилась мама хоккеиста.

Некоторым приходится брать кредит, чтобы обеспечить это всё своему ребенку. Наталья мама ребенка, который занимается в ДО СШОР № 15

Забрала ребенка из хоккея

Наталья решила временно не водить сына на хоккей, пока не наладятся все процессы в школе.

— Мой ребенок сейчас нигде не занимается, — рассказала ярославна. — Он сидит и печалится, что остался без своей команды. Я говорю ему: «Сынок, так надо. Мы сейчас не для тебя, мы сейчас для всех ребят в Ярославле будем стараться».

Наталья не одна борется за права своего ребенка. Инициативные родители собрались и написали коллективное письмо губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву. В самой школе, по их словам, на контакт не идут.

Кто ответственен за сложившуюся ситуацию?

Учредителем спортшколы № 15 является мэрия Ярославля. Мы направили туда запрос по поводу жалоб родителей.

В администрации города отметили, что в школе на платной основе учатся только ребята младше 8 лет и те, кто не сдал нормативы для прохождения на бесплатное обучение. А бюджетные места есть во всех возрастных группах.

— Вместе с тем МУ ДО СШОР № 15 оказывает населению услуги по спортивной подготовке до достижения восьмилетнего возраста, а также обучающимся, не сдавшим контрольно-переводные нормативы, на внебюджетной основе. В стоимость услуги занятия хоккеем входит как почасовая оплата тренера, так и стоимость аренды хоккейной площадки. За счет бюджетных средств данное учреждение проводит подготовку по виду спорта «хоккей» 19 учащихся на этапе начальной подготовки, 120 учащихся на учебно-тренировочном этапе и 10 спортсменов на этапе спортивного совершенствования, — ответили в ответе на запрос 76.RU.

Также в мэрии подтвердили, что экипировку в школе должны выдавать. Однако вопрос выполнения этого пункта пока в разработке:

— Для занятий по виду спорта «хоккей» МУ ДО СШОР № 15 предоставляет учащимся хоккейную площадку, оборудованную необходимым инвентарем. В соответствии с ФССП учащимся предусмотрено обеспечение спортивной экипировкой. В настоящее время прорабатывается возможность выделения бюджетных средств на покупку хоккейной экипировки обучающимся МУ ДО СШОР № 15 на 2024/2025 учебный год, — сообщили в мэрии Ярославля.

Жалоба родителей дошла до мэрии. В администрации города отметили, что разберутся в ситуации.