«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей в стране

Учителей нет, но вы держитесь Источник: Семен Казьмин











О нехватке учителей по всей России Городские порталы пишут часто. Проблема приобрела систематический характер, и с ней в том числе столкнулся наш коллега из 74.RU, известный журналист Артем Краснов. Он считает, что отношение к школьному образованию кое-что говорит о том, к чему нас готовят власти. Приводим его мнение от первого лица.

Сын-девятиклассник стал через день ходить в школу ко второму уроку. Разобрались, оказалось, сетка уроков действительно дырявая. Учителя информатики нет вообще, а математичек было две на весь немаленький микрорайон, но одна перегружена, а вторая собирается в декрет и ушла на больничный, с которого, вероятно, не вернется. Так что математику просто отменили до лучших времен.

Два плюс два у нас теперь неизвестно сколько.

И у меня прям подгорает. Во-первых, это девятый класс и грядущий ОГЭ, во-вторых, после семейного совета сын решил, что будет сдавать математику, информатику и физику, а тут сразу всё не по плану. В-третьих, за последнее время он ощутимо повзрослел, посерьезнел и стал интересоваться разными вещами. И мне бы хотелось поймать эту волну подросткового настроения.

Но школа всё больше напоминает факультатив.

Я уж молчу, что под конец года месяца полтора они пинают балду, так теперь с самого старта нет двух важных предметов. И время, которое они упускают, трудно наверстать, в том числе потому, что всё это разрушает настрой (а с мотивацией у девятиклассников и так бывают проблемы).

Мы нашли онлайн-школу с достаточно серьезным бэкграундом, и сын попытается сдать экзамен. Поглядим, что из этого получится. Очевидный путь заменить учителей репетиторами рассматриваем, но в прошлые годы найти хорошего наставника по математике не удалось, да это и можно понять: всех хороших еще котятами разобрали. В любом случае репетитор — это, скорее, дополнение к школе, чем полная замена.

Результаты опроса в прошлой статье: три четверти проголосовавших ощущают нехватку учителей, стабильный коллектив — у 5% Источник: сайт 74.RU











И я бы даже решил, что это наши частные заморочки — ну не повезло со школой. Но судя по обратной связи читателей, проблема системная, и это только усложняет ситуацию. Где искать недостающего учителя, если недостает всем? Мне только безумные варианты приходят. Выкрасть из соседней школы. Надеть парик на физрука и выпустить на замену. А лучше вообще отрядить школьников на изучение «Википедии» и YouTube, на котором, кстати, есть вполне годные обучающие материалы. А, забыл: у нас же YouTube блокируют, а «Википедия» на очереди.

Скоро только физруки в париках и останутся в качестве источников знаний.

Для меня образование — это лучший индикатор того, что власть нам готовит. Власть может журчать с экранов, как чудно мы заживем после побед и свершений, но мы не заживем. Потому что полуобразованные люди вряд ли доведут до ума термоядерный синтез или решат проблему онкологических заболеваний.

Отношение к образованию выдает истинный настрой властей, потому что ошибки и просчеты тут не видны сразу — они проявятся лет через десять-двадцать.

В начале нулевых я был в Лондоне — первая поездка в Европу. И там я брал интервью у одного физика в Лондонском имперском колледже — это такой довольно крупный вуз в Англии. И пока я ждал его, меня поразили толпы китайских студентов, которые ходили по колледжу небольшими коллективами человек по сто пятьдесят. И вот сейчас, садясь в какой-нибудь великолепный Zeekr, Lixiang или Aito, я порой думаю: может быть, среди тех стаек был человек, который возглавляет сейчас отдел аэродинамики или термостатирования батарей у Geely или Chery. Удачи и ошибки образования так и выглядят: как супермощный электрокар или как «Нива», которую 45 лет реанимируют, дай бог ей дожить до ста.

Lixiang L7 меня больше всего поразил тем, что компания Li Auto выпускает машины всего пять лет и начинала с пустого места. Но ощущается он очень зрелым, а уровень технологий такой, что АВТОВАЗу до него… Впрочем, не будем Источник: Артем Краснов











Тут еще одна тенденция обозначилась: как будто появились сложности с переходом в 10-й класс. Дескать, чего время тратить на высшее образование, айда в колледжи, ПТУ или техникумы, на заводах рук не хватает. Но это еще полбеды, в конце концов, и рабочие нужны. Хуже другой аспект — милитаристский. Численность армии увеличивается, телевизионные вояки непризывного возраста голосят всё громче, а скоро заработает электронный реестр повесток. И тут не надо быть гением, чтобы понять, к чему готовят молодежь околопризывного возраста. И в этой оптике понятно, почему государство не считает дефицит учителей математики проблемой. Пересчитать патроны в калаше в третьем классе научат.

Я самих учителей, кстати, не виню. Зарплаты у них неодинаковые, но в целом смешные даже на фоне того, что они могут заработать репетиторством, не испытывая стресса от педсоветов, субботников, внеклассных мероприятий и общения с родителями. На кой черт им это терпеть за деньги, которые превращают профессию учителя во второсортное занятие? Да, деньги — не главное в жизни. Но всё же необходимое, особенно на фоне инфляции в 111% с 2014 года.

Хотите рецепт решения проблемы? Он уже отработан в другой сфере: платим учителю 1 млн рублей подъемных при заключении контракта со школой и по 200 тысяч рублей ежемесячно ввиду социальной значимости профессии.

Вы скажете: окстись, безумец, это же так дорого. Дорого? Для тех, у кого в школе всё же была математика, это не так и дорого.

Поглядим на бюджет РФ, расходы которого в 2024 году — 36,6 триллиона рублей. Из них 10,7 триллиона — это национальная оборона (29%), и доля распухла за последние годы. При этом есть закрытая часть бюджета, которая также достигла максимума — почти 27%, или около 10 триллионов рублей (секретность этой части неслучайна). Расходы на образование на этом фоне составляют 1,55 миллиарда (4,2%). При этом в российском образовании заняты около 2,5 миллиона педагогов (считайте, целая армия), но их число падает. Не потому ли, что деньги тратятся настолько непропорционально?

Иногда впечатление, что будущее нашим правителям видится исключительно вот такое Источник: Екатерина Тычинина











Это вопрос приоритетов. И он касается не наших жизней, которые уже перевалили экватор, а тех, что идут на смену.

Этот вопрос касается не телевизионного будущего в розовых цветах, а того, настоящего, которое всё равно наступит и строго спросит: «А ты хорошо учился в школе?»

Мир быстро меняется. IT-технологии можно критиковать, но они уже с нами, и эту лавину не остановить. Полупроводники и процессоры называют новой нефтью, и эта нефть перерабатывается где-то на Тайване. Электромобили в Китае поражают и тиражами выпуска, и уровнем технологий. Ветрогенераторы и солнечные батареи кажутся фантастикой только тем, кто не вынул голову из-под одеяла. И мы, взрослые люди, должны понимать, что в этом безумном мире с искусственным интеллектом и биотехнологиями придется жить нынешним тинейджерам. И расстановка приоритетов страны как будто предлагает им вписать в этом будущее только в роли потребителей или биороботов на низкоквалифицированных работах. Отсутствие образования — это отсутствие жизненного выбора. И что останется? Армейка, сапоги, погоны? Потом еще удивляются, что люди не хотят рожать.

А выгребать, похоже, придется своими силами. Времена не выбирают.

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