Учат не только в столице: как готовят артистов балета на Южном Урале

Выпускники челябинского вуза гарантированно получают работу в Театре оперы и балета имени Глинки Источник: Южноуральский государственный институт искусств им. П. И. Чайковского











Театральный занавес поднимается, лучи прожекторов заливают сцену потоком света. Все взгляды устремлены на балерину: тонкую, легкую, изящную. Сегодня у нее дебют. Какой путь она прошла, прежде чем предстать перед зрителями?

Вопреки стереотипам, артистов балета учат не только в Московской или Вагановской академиях. Как начать карьеру балерины вдалеке от столиц, рассказала доцент, заведующая кафедрой и отделением хореографического искусства Южноуральского государственного института искусств им. П. И. Чайковского, балетмейстер Юлия Репицына. Уже более 10 лет она преподает современную хореографию в Челябинске.

Выпускники Юлии Репицыной заняты во всех репертуарных спектаклях Театра оперы и балета им. М. И. Глинки, становятся лауреатами международных конкурсов, работают в столичных театрах Источник: Южноуральский государственный институт искусств им. П. И. Чайковского











— Принято считать, что сильные балетные школы — в Москве и Санкт-Петербурге, ближайшие к нам — в Уфе и Перми. Что делаете, чтобы остановить отток талантливых абитуриентов?

— Знаете, далеко не каждый родитель хочет, чтобы его ребенок далеко уезжал. Многие даже рады, что дети могут учится в своем городе, не покидая дом в столь раннем возрасте — а в балет ведь приходят в 10–12 лет. Тем более, что наши выпускники гарантированно получают работу в Театре оперы и балета имени Глинки.

— Как устроен курс «Искусство балета»? Сколько нужно учиться?

— В структуре вуза есть хореографический колледж, где мы обучаем специальности «Искусство балета», принимаем детей на базе 4-х классов общеобразовательной школы. Ребята поступают в 1/5 класс, где «1» — это класс по специальности, а «5» — по общеобразовательной школе. В колледже они обучаются до 4/9 класса, далее переходят на 1 курс и учатся еще три года. Общий срок обучения составляет 7 лет 10 месяцев. По окончании курса выпускник получает квалификацию «артист балета, преподаватель».

Студенты проходят практику в театре, принимая участие в постановках «Лебединое озеро», «Спящая Красавица», «Анюта», «Жизнь за царя» и других Источник: Южноуральский государственный институт искусств им. П. И. Чайковского











— Где студенты проходят практику?

— Все умения и навыки, приобретенные на занятиях по специальным дисциплинам, интегрируются в производственную творческо-исполнительскую практику, которая проходит на сцене Театра оперы и балета им. Глинки. В течение всего года ребята участвуют в спектаклях. Это постановки «Лебединое озеро», «Спящая Красавица», «Анюта», «Жизнь за царя» и другие.

«Срок обучения — 7 лет 10 месяцев. По окончании курса выпускник получает квалификацию „артист балета, преподаватель“» Юлия Репицына Заведующая кафедрой и отделением хореографического искусства Южноуральского государственного института искусств им. П. И. Чайковского

— Какие требования предъявляете к студентам? Какие качества воспитываете в ребятах?

— Дети, пришедшие на приемные испытания в хореографический колледж, должны обладать определенными данными. В физическом плане это — выворотность ног, танцевальный шаг, состояние стоп (подъем), гибкость тела, прыжок. Также смотрим психомоторные способности — координацию, апломб, музыкальность, чувство ритма.

В период обучения первостепенное внимание уделяется формированию внутренней мотивации, становлению личности. Развиваем свойства психики, необходимые для овладения профессией — это, прежде всего, внимание, память, сильная воля. Система хореографического образования формирует личность, которая должна преодолевать себя во всём, не давая себе лениться.

При обучении большое внимание уделяется формированию внутренней мотивации, становлению личности Источник: Южноуральский государственный институт искусств им. П. И. Чайковского











— А если на курс приходят талантливые, но стеснительные ребята? Как раскрыть будущего артиста и помочь ему выразить себя в танце, движении?

— К нам на обучение приходят дети, которые занимались хореографией с ранних лет. Они мечтают стать артистами балета, знают порядок, требования и приучены трудиться. Но окончательно раскрываются только в процессе обучения, в этом им помогают определенные дисциплины.

Помимо классического танца ребята занимаются актерским мастерством — танцевальное и актерское искусство неразрывны. На этих уроках проявляется их индивидуальность, появляется осознанное владение телом.

Девочки, как правило, более покладистые, исполнительные. С мальчишками бывает по-разному, случается, что и хулиганят. Это обычно связано с переходным возрастом. Потом всё стабилизируется: из-за высокой занятости у них уже нет времени думать о проказах.

«Система хореографического образования формирует личность, которая должна преодолевать себя во всём, не давая себе лениться» Юлия Репицына Заведующая кафедрой и отделением хореографического искусства Южноуральского государственного института искусств им. П. И. Чайковского

— Случаются ли у ребят в процессе обучения творческие кризисы? Как помогаете их преодолеть?

— Кризисы случаются, конечно. Чаще всего из-за нагрузки. Дети начинают учиться с 08:30, а заканчивают, порой, около 20:00 вечера — столько времени уходит на уроки, репетиции, производственную и учебную практики. Эти дети очень фанатичны, преданны своему делу, они не мыслят себя без балета и танцев. Но, несмотря на это, бывает, что ребенок не выдерживает нагрузок. Или во время переходного возраста тело развивается совсем не так, как прогнозировалось. Возникают разные проблемы, из каждой есть свой выход.

В рамках выпускной квалификационной работы будущие артисты выступают в сольных и массовых партиях на отчетном концерте на сцене театра Источник: Южноуральский государственный институт искусств им. П. И. Чайковского











— Как проходит государственный экзамен по окончании курса? Кто оценивает выпускников?

— Государственный экзамен по специальности «Искусство балета» проходит в несколько этапов. Ребят ждут испытания по трем видам танца, устный экзамен по педагогической деятельности. В рамках выпускной квалификационной работы будущие артисты выступают в сольных и массовых партиях на отчетном концерте на сцене театра.

Председателями экзаменационной комиссии чаще всего выступают представители работодателя. В последние годы комиссию возглавляют народный артист России, художественный руководитель Театра оперы и балета имени Глинки Юрий Викторович Клевцов и народная артистка России, профессор Татьяна Борисовна Предеина.

«Наши дети очень фанатичны, они преданны своему делу, не мыслят себя без балета и танцев» Юлия Репицына Заведующая кафедрой и отделением хореографического искусства Южноуральского государственного института искусств им. П. И. Чайковского

— Какие перспективы у выпускников? Бывают ли у них проблемы с трудоустройством? Как на них реагируют работодатели?

— Все наши выпускники пополняют труппу Театра оперы и балета им. М. И. Глинки. Единицы ребят уезжают из Челябинска, работают в театрах Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. Они также высоко востребованы на рынке труда.

— Поговорим о самых ярких и успешных выпускниках. Кем гордитесь? Расскажите о заслугах своих «звездочек».

— Хореографический колледж института был основан в 2012 году. За это время из вуза выпустилось много талантливых ребят, которыми мы гордимся: исполнительница ведущих партий в Театре оперы и балета имени Глинки, лауреат международного конкурса Виктория Дедюлькина, солистка Театра оперы и балета имени Глинки Анна Липихина, артисты балета Багдан Бахматов, Денис Гайноченко, Даниил Уразаев, Дарья Ладыко, солисты балета Московского государственного академического музыкального театра имени Н. И. Сац Анна и Алина Алексеевы и другие.

В вузе ждут абитуриентов на специальность «Искусство балета» Источник: Южноуральский государственный институт искусств им. П. И. Чайковского











— Как заинтересовать современную молодежь балетом?

— Театр живет, но нужно модернизировать его с расчетом на молодежь, ведь за ней будущее. Необходимо активно интегрировать театр в соцсети, устраивать для всех заинтересованных беседы с балетмейстером, артистами, приглашать на открытые уроки и репетиции. И, конечно, ставить новые современные постановки. Возможно, придя на зрелищную постановку со свежим прочтением, молодые люди захотят сходить и на вечную классику.

— Каких абитуриентов ждете?