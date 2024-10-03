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Образование обзор Красивые открытки на День учителя: 10 поздравлений в картинках

Красивые открытки на День учителя: 10 поздравлений в картинках

Любуйтесь, сохраняйте себе и делитесь с любимыми педагогами

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Чтобы учитель всегда ходил в школу как на праздник, надо чаще признаваться ему в любви

Недавно наши дети подошли к нам и спросили, когда День учителя и что можно вообще подарить учителям, ведь на шторы все давным-давно скинулись. Тогда мы полезли в календарь и узнали, что праздник совсем у порога. А чтобы два раза не вставать, решили еще и нарисовать красивые открытки ко Дню учителя и поделиться ими с вами — чтобы вы могли отправить их любимым педагогам, а у детей не возникало лишних вопросов.

Логично было бы назначить День учителя на 1 сентября, чтобы обойтись одним букетом сразу по двум поводам, но мы не ищем легких путей, да и у педагогов всё-таки должен быть свой собственный праздник, не совмещенный ни с какими другими.

Так еще в 1965 году в Советском Союзе появился День учителя, и поначалу он приходился на 29 сентября.

Но уже через год в ЮНЕСКО тоже задумались о том, что неплохо было бы отдать должное педагогам, и приняли международные рекомендации «О положении учителей», где прописали, какие у них должны быть права, обязанности, условия труда и всё такое. Случилось это 5 октября 1966 года, а еще через 28 лет ЮНЕСКО учредила Международный день учителей, к которому присоединилась и Российская Федерация.

С 1994 года День учителя в России, как и во всём мире, отмечают 5 октября, но у людей старой закалки, тех, что помнят, как оно было до 1994 года, по сути, есть два праздника — они могут отмечать профессиональный праздник и по «старому стилю», и по новой традиции.

Жаль только, выходного нет ни в ту, ни в другую дату. Если только она не выпадает на воскресенье.

Кстати, под категорию учителей в этот праздник попадают не только школьные педагоги — поздравить можно вообще всех просветителей. За важный вклад в развитие общества.

К празднованию Всемирного дня учителя присоединились более ста стран мира, и в каждой есть свои традиции и особенности.

Где-то проводят торжественные мероприятия, вручают награды и премии особенно отличившимся педагогам.

Но для учителей, возможно, главной наградой будет не признание со стороны педагогического комитета или Министерства образования, а теплые слова от учеников — тех, кто учится сейчас или давным-давно окончил школу, но еще хранит теплые воспоминания о беззаботных школьных годах и любимом учителе.

Как раз на этот случай мы и нарисовали наши 10 открыток. Уверены, вы знаете, кому их адресовать.

А вы поздравляете любимых педагогов с Днем учителя?

Обязательно, каждый год
У меня есть учителя в семье, их поздравляю
Своих учителей не поздравляю, потому что давно не ученик, но ребенок — да
Я учитель, и меня всегда поздравляют
Я учитель, но меня почему-то не поздравляют
Вспоминаю школу, как страшный сон
Впервые слышу о таком празднике
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