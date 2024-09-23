«Во всех плейлистах страны»: студенты из Нижнего сняли документальный проект про народные песни

Героев искали в отдаленных уголках Нижегородской области Источник: LUNN FAMILY











О чем видеоканалы молодых и активных авторов Рунета? Путешествия, музыка, тренды. Ребята из нижегородского государственного лингвистического университета имени Н. А. Добролюбова объединили всё это, «приправили» локальной аутентичностью и запустили «Мир. Народ. Фолк». Проект о том, почему народные песни в топах чартов, — вовсе не случайность, а настоящий модный тренд. Как нижегородский вуз снимал свое душевное шоу? Подробности — в материале.

Как найти идею для шоу в собственном плейлисте

Студенты вдохновились тем, что Нижегородская область — родина многих известных народных песен. По словам автора проекта, студентки НГЛУ Алены Тумановской, успех той же «Матушки-Земли», которую сейчас крутят по всем каналам и станциям, — прямое доказательство, что фольклор легко может стать популярным.

Нижегородская область оказалась настоящим кладезем фольклорного искусства Источник: LUNN FAMILY











— Более 20% народных песен России берут свое начало у нас в регионе. Нашему вузу эта тема тоже близка — в университете есть свой фольклорно-этнографический ансамбль «Синий лён». То есть фольклор легко может стать популярным, если подать его правильно, а мы хотим создавать видеоролики в таком близком для молодежи формате, — рассказала автор проекта.

Первые выпуски проекта уже отсняты и выложены в Сеть — этот сезон съемочная группа начала с рассказа о семейном фольклорно-этнографическом ансамбле «Птица Жар». Уникальность коллектива как раз в его семейности: половину репетиции участники пьют чай и делятся последними новостями, и только потом приступают к распевке и репетиции.

У каждого из героев проекта свой подход к сохранению культурного наследия Источник: LUNN FAMILY











Репертуар для своих выступлений «Птица Жар» ищет самостоятельно, привозит из экспедиций по области.

— Для нас принципиально важно исполнять то, что мы записали сами. Конечно, если есть какие-то архивные записи 70-х годов — это прекрасно. Но их очень мало, и они редко бывают доступны. Это отдельная проблема нижегородская — нет открытого архива. В этом наша ответственность — не потерять и передать то, что передали нам, — объяснила руководитель ансамбля Любовь Колесникова.

Фактически проект студентов нижегородского вуза тоже помогает справиться с этой задачей: в видеороликах удается запечатлеть и самих артистов, и их уникальный репертуар.

Студенческий проект стал еще одним инструментом сохранения фольклора Источник: LUNN FAMILY











Похожая миссия у фольклорного ансамбля «Макошь», о котором тоже рассказали в проекте. Его участники сохраняют традиции, делая их частью своей повседневной жизни, — устраивают праздники с прыжками через костер и огромными хороводами, носят одежду, сшитую по образу и подобию костюмов из бабушкиных сундуков.

Контент на пряниках и филиграни

По словам Алены Тумановской, идея «Мир. Народ. Фолк» родилась из другого документального шоу — проекта #PROмысло, который также придумали в вузе студенты из медиасообщества LUNN FAMILY. В нем ребята простым и понятным языком объясняли молодежи, почему матрешка вовсе не китчевый сувенир, а у городецкой росписи свой классный вайб.

Один из выпусков #PROмысло был посвящен семеновской матрешке Источник: LUNN FAMILY











Идея проекта родилась у другой студентки лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова Ануш Отоян: девушка оттолкнулась от того, что Нижегородская область на первом месте в России по народным художественным промыслам. Вместе с медиакомандой вуза она захотела рассказать про них в видеоформате. Но по-современному, вкусно и красиво.

Про тему народных промыслов студенты решили рассказать в необычном формате тревел-шоу Источник: LUNN FAMILY











— Мы решили использовать формат телепередачи «Орел и Решка», которая была тогда на пике популярности. К тому же планировалось совместить контент о промыслах с темой внутреннего туризма и поездок по области. Это помогло выделиться и завлечь аудиторию, — объяснила Алена Тумановская.

Первый выпуск проекта отсняли и выпустили в 2022 году. Ребята отправились с экспедицией в Городец, где в центре внимания оказалась городецкая роспись по дереву.

Некоторые места команда проекта посещала несколько раз Источник: LUNN FAMILY











Выпуск нашел такой отклик у зрителей, что уже в третьем сезоне команда вернулась в Городец, чтобы рассказать о золотоплетении и лозоплетении. Всего в проект вошло три сезона по пять серий в каждом. А темами в разное время становились семеновские матрешки, балахнинское кружевоплетение, дивеевская игрушка, казаковская филигрань и другие промыслы региона.

Как создать шоу с нуля, если ты — студент

Формат и миссия проектов — сделать самобытную культуру популярнее среди молодежи. Это установило высокую планку для качества и количества съемок. Оборудование, организация экспедиций, колоссальные затраты времени и других ресурсов — финансовую поддержку для запуска «Мир. Народ. Фолк» нашли, победив с идеей во втором сезоне «Росмолодежь.Гранты», где выделяют деньги для социально значимых инициатив.

— Мы захотели получить грант — вуз сказал: «Давайте, мы вам поможем». Нам нужно ехать в область — вуз предоставил автобус. Это очень ценно, не в каждом учебном заведении есть такая поддержка со стороны руководства. Вуз поддерживал нас и в информационном плане. Например, когда проект #PROмысло уже был готов, предоставлял площадки для показов и встреч со зрителями, — рассказала Алена Тумановская.

Вуз помогал студентам с организацией: предоставлял поддержку, транспорт и площадки для показов Источник: LUNN FAMILY











— Мы всегда поддерживаем инициативы наших студентов. Проекты #PROмысло и «Мир. Народ. Фолк» — те брендовые продукты, которые служат формированию установок деятельного патриотизма, вызывают чувство гордости за родной край, позволяют по-новому — творчески, ярко, оригинально и молодежно — увидеть привычные вещи и познакомить с ними тех, кто еще только готовится к постижению нашей многогранной страны, — подчеркнула ректор НГЛУ Жанна Никонова.

По словам участников медиаобъединения вуза, интерес к проектам появляется еще на старте. Ребята из университета, узнав о нем, хотят не только увидеть результат, но и попасть в команду авторов.

На показах было немало иностранных студентов и ребят из других вузов Источник: LUNN FAMILY









