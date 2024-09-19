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Образование тест Вы гений, если ответите хотя бы на 8 вопросов из 10: рискнете проверить свои знания?

Вы гений, если ответите хотя бы на 8 вопросов из 10: рискнете проверить свои знания?

А если не справитесь, откроете для себя много нового

159
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Не знать всего на свете не стыдно — стыдно не пробовать открывать новое

Один любознательный ребенок в день задает в среднем 288 вопросов. Чтобы узнать это, ученые проводили целое исследование. Мы отдельной лабораторией для таких изысканий не располагаем, зато у нас есть 10 заданий из самых разных сфер, которые помогут выяснить, сможете ли вы ответить на любой спонтанный и неожиданный вопрос. Ну что, гении здесь?

ТЕСТПройден 41 раз
1 / 10

Какого цвета кровь у осьминога?

  • Красного

  • Голубого

  • Черного

  • У осьминога нет крови

2 / 10

Какой металл считается самым прочным в мире?

  • Титан

  • Тантал

  • Иридий

  • Вольфрам

3 / 10

Почему цапли стоят на одной ноге?

  • Чтобы не замерзнуть

  • Опираясь на две лапы, они падают

  • Чтобы не шуметь

  • Чтобы быстрее ловить добычу

4 / 10

Как назывался первый официальный гимн России?

  • Рабочая Марсельеза

  • Гром победы, раздавайся!

  • Коль славен наш король в Сионе

  • Молитва русских

5 / 10

Как переводится «камикадзе»?

  • Бесстрашный

  • Божественный ветер

  • Беспощадный

  • Орудие мести

6 / 10

Почему кровь на анализ берут из безымянного пальца?

  • Это самое безопасное место

  • Там лучше всего кровоток

  • Потому что он используется меньше остальных

  • Так удобнее врачам

7 / 10

Как называется самая большая волна?

  • Мертвая зыбь

  • Девятый вал

  • Цунами

  • Тайфун

8 / 10

На какой высоте дыхание человека становится невозможным?

  • 5 км

  • 9 км

  • 11 км

  • 15 км

9 / 10

Зачем в крекерах делают дырки?

  • Чтобы они были плоскими

  • Чтобы они были хрустящими

  • Чтобы они хорошо пропекались

  • Для красоты

10 / 10

Все мы знаем выражение «типун тебе на язык». Но что такое типун?

  • Опасная болезнь ротовой полости, была распространена в древние времена

  • Бородавка, вызванная вирусом папилломы человека

  • Один из симптомов десквамативного глоссита наряду с красными язвочками


  • Болезненный хрящеватый нарост

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