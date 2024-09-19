Вы гений, если ответите хотя бы на 8 вопросов из 10: рискнете проверить свои знания?

Один любознательный ребенок в день задает в среднем 288 вопросов. Чтобы узнать это, ученые проводили целое исследование. Мы отдельной лабораторией для таких изысканий не располагаем, зато у нас есть 10 заданий из самых разных сфер, которые помогут выяснить, сможете ли вы ответить на любой спонтанный и неожиданный вопрос. Ну что, гении здесь?
Какого цвета кровь у осьминога?
Красного
Голубого
Черного
У осьминога нет крови
Какой металл считается самым прочным в мире?
Титан
Тантал
Иридий
Вольфрам
Почему цапли стоят на одной ноге?
Чтобы не замерзнуть
Опираясь на две лапы, они падают
Чтобы не шуметь
Чтобы быстрее ловить добычу
Как назывался первый официальный гимн России?
Рабочая Марсельеза
Гром победы, раздавайся!
Коль славен наш король в Сионе
Молитва русских
Как переводится «камикадзе»?
Бесстрашный
Божественный ветер
Беспощадный
Орудие мести
Почему кровь на анализ берут из безымянного пальца?
Это самое безопасное место
Там лучше всего кровоток
Потому что он используется меньше остальных
Так удобнее врачам
Как называется самая большая волна?
Мертвая зыбь
Девятый вал
Цунами
Тайфун
На какой высоте дыхание человека становится невозможным?
5 км
9 км
11 км
15 км
Зачем в крекерах делают дырки?
Чтобы они были плоскими
Чтобы они были хрустящими
Чтобы они хорошо пропекались
Для красоты
Все мы знаем выражение «типун тебе на язык». Но что такое типун?
Опасная болезнь ротовой полости, была распространена в древние времена
Бородавка, вызванная вирусом папилломы человека
Один из симптомов десквамативного глоссита наряду с красными язвочками
Болезненный хрящеватый нарост