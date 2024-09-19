Вы гений, если ответите хотя бы на 8 вопросов из 10: рискнете проверить свои знания?

Один любознательный ребенок в день задает в среднем 288 вопросов. Чтобы узнать это, ученые проводили целое исследование. Мы отдельной лабораторией для таких изысканий не располагаем, зато у нас есть 10 заданий из самых разных сфер, которые помогут выяснить, сможете ли вы ответить на любой спонтанный и неожиданный вопрос. Ну что, гении здесь?