«Учебник практически не открывал». Школьник рассказал о том, как год учился на дому

Данил Гутров сам связался с редакцией и скромно рассказал о том, как учился дома Источник: Данил Гутров











Когда говорят об учебе дома, а не в школе, сразу возникают негативные ассоциации. Многие считают, что на такой формат переходят из-за проблем со здоровьем, и качество уроков, конечно, страдает. Однако школьник Данил Гутров любит учиться дома. Он сам позвонил в редакцию 63.RU и развеял в разговоре с журналистами мифы о такой форме обучения.

Далее — от первого лица.

Я решил перейти на семейное обучение в прошлом учебному году, будучи девятиклассником. Причиной стало желание спокойно, не в напряженной атмосфере, подготовиться к ОГЭ, без траты времени в никуда. Также это был некий эксперимент. Родители меня поддержали, причем спокойно.

Юридические формальности много времени не заняли. В двух словах: законному представителю нужно было написать заявление о переводе меня на семейное обучение. Для этого нужно было прийти в департамент образования. После обработки, которая заняла всего пару дней, следовало забрать заявление с печатью и отнести его в школу. Затем оставалось забрать личное дело ученика. Вуаля! Вам больше не надо ходить в школу. Ну почти.

Кстати, оказывается, семейное обучение после окончания 9-го класса называется самообразованием. И перейти на него можно самостоятельно, без согласия родителей.

Процесс устроен как нельзя проще. Я полностью самостоятельно учил материал и раз в полгода приходил в школу, чтобы сдать промежуточную аттестацию по всем предметам. Ее частоту можно выбирать: раз в год или в полгода. Я выбрал второй вариант, так как он более комфортный для меня, чтобы не сдавать всё внахлест.

У семейного обучения есть плюсы, минусы и определенные тонкости.

Начнем с плюсов. Первый и самый жирный — полная свобода графика. Я его составлял под себя. В процессе семейного обучения не было затрат времени на организационные и дисциплинарные моменты, как это бывает в школе. У меня оставалось много свободного времени, которым я распоряжался по своему усмотрению. Важно отметить, что я действительно не забивал на учебу. Но и не сидел за учебниками 25/8. На учебу я тратил от 2 до 5 часов в день. Иногда могло уйти и 6–7 часов, но в основном перед подготовкой к аттестации.

Второй плюс связан с предыдущим. У меня не было ранних подъемов. Конечно, тут всё индивидуально и каждый строит режим по-своему. Но я не любитель пробуждения раньше 8 часов, и я построил распорядок соответствующий.

Нельзя не отметить и отсутствие нервной и напряженной обстановки, присущей школе. Но тут многое зависит от учебного заведения. Поскольку, как я думаю, такая атмосфера складывается далеко не везде. По крайней мере, я в это искренне верю и надеюсь на это. Одним словом — это про комфортную учебную обстановку.

Думаю, не надо говорить, что я считаю плюсом еще и то, что не надо никуда с утра идти?

Последнее преимущество — это возможность расставить предметы по приоритетности. Скажем, я прекрасно знаю русский язык. И когда аттестовывался по нему за 2-е полугодие, то получил хорошую оценку, практически ни разу не открыв учебник. А вот условной физике я уделял больше внимания с учетом сложности предмета.

А теперь о минусах. Их мало, но они так или иначе присутствуют. Первый и наиболее заметный — снижение социальных контактов. Когда ты в школе, у тебя большой класс. И если в нем благоприятные отношения, то потерять такую постоянную компанию будет довольно непросто. Но тут, скорее, от человека зависит. Найдется тот, для кого малое количество общения станет безоговорочным плюсом.

Второй мне сложно назвать минусом, это, скорее, трудность. Аттестация. Как уже говорилось выше, я выбрал полугодовую аттестацию. Так как мне кажется непосильной задачей на одном экзамене вспомнить всё изученное за год. Я за распределение нагрузки. Аттестационные работы составляют сами учителя-предметники. Такие работы включают в себя, как правило, все темы, которые подразумевает общая программа обучения за конкретный период. Но так как аттестационную работу составляет ваш же учитель, то это может быть как плюсом, так и минусом. Тут, как и везде, всё зависит от репутации и отношений с учителем. Как говорится: «Сначала ты работаешь на зачетку, потом она — на тебя».

Теперь перейдем к особенностям такого формата обучения. Безусловно, когда ты предоставлен сам себе на период изучения материала, легко уйти в лень и полностью забить на учебу. Поэтому семейное обучение подойдет лишь тем, кто может без контроля со стороны уделять время учебе. Одним словом, для самодисциплинированных ребят, с силой воли. Как бы нарциссично это ни звучало. И нет, я не хвалю себя, лишь немного.

Чтобы подкрепить тот факт, что на домашнем обучении вполне возможно получать хорошие оценки, я расскажу о своих результатах. На ОГЭ я сдавал четыре предмета. И вот результаты:

русский язык — 30/33 (5);

математика — 22/31 (5);

обществознание — 34/37 (5);

английский язык — 65/68 (5).

Набранные на ОГЭ баллы позволили получить пятерки по выбранным предметам Источник: Данил Гутров











В аттестате, который выдается по итогам основного общего образования, у меня всего четыре четверки. Все остальные — пятерки. Всего в аттестате 21 предмет.

Первые 9 лет я даже был президентом школы. И тот год, что был на самостоятельном обучении, тоже. Сейчас уже перешел в 10-й класс и там вернулся к очной форме.

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Данил Гутров Ученик 10-го класса