Прилетели на частном самолете и живем возле моря: как студентка из России проходит практику в Турции

Девушке удается не только поработать, но и отдохнуть Источник: из личного архива Марии Сердюковой











«Лето, море и работа на атомной электростанции» — именно такой запомнит свою практику Мария Сердюкова, студентка Костромской государственной сельскохозяйственной академии (КСХГА). Она — единственная из своего региона попала в международный трудовой проект «Босфор» и теперь работает на стройке крупнейшей атомной станции в Турции. Как проходят будни на необычной практике и что говорят по этому поводу представители вуза — ответы в материале.

«Взять от студенчества всё!»

Мария — студентка 1-го курса магистратуры по направлению «строительство, теория проектирования зданий и сооружений». Параллельно с этим она успешно прошла обучение по «Сварке» и была единственной девушкой в группе. Но это не помешало девушке занять победное место в конкурсе лучших экзаменационных работ и доказать свою компетентность в непростой технической специальности. К тому же преподаватель Маши уверенно заявляет — работа в строительстве не только для мальчиков.

— В нашем вузе около 40% девушек получают специальность «промышленное и гражданское строительство». Да, это требует наличия определенных soft skills, но наши девушки после окончания вуза успешно работают проектировщиками, конструкторами, сметчиками, инженерами ПТО, — рассказала старший преподаватель Анастасия Сапунова.

Мария говорит, что сложностей в освоении сварочного направления у нее не было, а был лишь большой и неугасающий интерес. Вместе с тем девушка также успевает вести яркую активную студенческую жизнь и быть мастером регионального штаба российских студенческих отрядов Костромской области.

— Я считаю, что, пока есть возможность, от студенчества нужно брать всё. Потому что потом будут совсем другие биоритмы, будет работа, семья, другие приоритеты. А пока есть силы и желание — почему бы не попробовать? — поделилась студентка.

— Марию отличает старательность, серьезность и основательный подход ко всем делам. Боец ССО, активный участник всех мероприятий факультета и академии. Среди студентов пользуется авторитетом и уважением. Одногруппники выделяют организаторские способности Маши, а факультет очень гордится успехами своей выпускницы, — поделилась старший преподаватель кафедры «строительные конструкции», Марина Галкина.

На конкурсе интеллекта и творчества «Труженица» 2023 Марии достался титул «Мисс эрудиция» Источник: из личного архива Марии Сердюковой











— Мария, расскажи, как ты узнала про трудовой проект «Босфор», почему решила принять участие?

— Один раз в наш штаб студотряда прислали 5 трудовых международных проектов. Там были Египет, Турция, Венгрия, Бангладеш и Индия. Я изначально выбирала и металась между странами, но решила подать заявку именно в Турцию. Так как было интересно поработать на первой атомной электростанции в Турецкой Республике. Я собрала большой пакет документов: от всех достижений, рекомендаций, самопрезентации до резюме. И ждала ответа. В итоге прошла, чему была очень рада. Большую поддержку мне оказал вуз — все преподаватели за меня порадовались, каждый говорил, что это замечательная возможность.

— Как проходят твои будни на АЭС?

— Очень интересно и — что важно — немонотонно. Вся работа заключается в том, чтобы проверить документацию, ознакомиться со строительной площадкой. У меня также есть выезды в зеленые зоны. В красную зону нас не пускают, потому что мы студенты и у нас нет допуска, а здесь строго следят за нашей безопасностью. В нашем отделе мы занимаемся оформлением актов, отчетов входного контроля, оформлением повторных заявок для проверки сопроводительной документации и т. д. Грубо говоря, именно мы всё отслеживаем, осматриваем и проверяем. По нашей программе прилетело 104 российских студента. Трудовая смена проходит с 7 июля по 25 августа.

До моря от кампа ехать примерно 30 минут Источник: из личного архива Марии Сердюковой











— А как обстоят дела с коммуникацией, уже знаешь турецкий?

— Мне попался замечательный коллектив, где всё подробно объяснят и не оставят одну. В нашем отделе примерно 15 человек с преобладанием русскоговорящих людей. Поэтому языковых барьеров нет, в крайнем случае на простом английском всё равно получается что-то донести. Плюс мы отдельно собираемся с ребятами и пытаемся выучить турецкий язык. Мне это интересно. Документация в основном вся на английском и на русском. В отделе уже все спрашивают, чем я хочу заниматься после магистратуры. Потому что на АЭС не хватает квалифицированных кадров, и практикантам предлагают устроиться на работу после обучения.

Коллектив, в котором работает Мария в Турции Источник: из личного архива Марии Сердюковой











— Насколько ты довольна условиями, в которых проходит практика?

— Это оплачиваемая практика с компенсацией транспорта, питания и жилья. Для нашего перелета даже заказали чартерный самолет, чтобы мы комфортно улетели одним составом. И обратно будет так же. Кажется, о лучших условиях и мечтать нельзя. Живем мы в испанском кампе, наподобие общежития. Комната рассчитана на двух человек с душевой, телевизором и шкафом. До места работы нам ехать на автобусе 7–10 минут, а до моря примерно 30 минут. Эта практика дает набраться опыта и одновременно отдохнуть, плюс за это мне еще и заплатят. А в дальнейшем я могу и устроиться сюда на работу. Можно убить всех зайцев одной поездкой.

— Есть ли у вас свободное время, чтобы изучить страну и позагорать?

— Конечно, в свободное время нас вывозят на экскурсии и на пляжи, чтобы мы позагорали и покупались в море. В этом плане у нас нет ограничений, мы не сидим на месте. Недавно ездили на экскурсии в пещеру Гилиндир, древний город, монастырь Алахан, была поездка в Каппадокию. Также у нас в программе запланирована спартакиада, творческий фестиваль, на котором я уже выступала. Мы написали песню и выступили с номером. Скучать не приходится.

Вместе с другими студентами Мария участвует в различных творческих и спортивных программах, когда есть свободное время после практики Источник: из личного архива Марии Сердюковой











— Какие уже есть планы после того, как вернешься?

— Для начала я должна на отлично закончить обучение, а еще хочется за этот год выжать всё из студенческой жизни. Возможно, поучаствовать в еще одном таком трудовом проекте. Считаю, что мое лучшее решение было при поступлении переложить документы из архитектуры на строительство. За это время я поняла, что эта сфера позволяет развиваться в любую сторону.

О том, насколько сейчас востребована в России специальность строителя, поделился декан архитектурно-строительного факультета КГСХА Сергей Валерьевич Цыбакин