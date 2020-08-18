Готовьтесь потратиться: что подорожало и подешевело за последний месяц

Специалисты «Ярославльстата» посчитали, как изменились цены на товары и услуги в июле.



— Сводный индекс потребительских цен составил по отношению к предыдущему месяцу 100,5%, в том числе на продовольственные товары — 100,3%, непродовольственные — 100,6%, платные услуги населению — 100,8%, — рассказали в службе статистики.



Среди продуктов сезонно снизились цены на лук, картофель, помидоры и огурцы — на 7–15%. Специалисты объясняют это насыщенностью рынка новым урожаем. Но на столько же подорожали яблоки, апельсины, свёкла и морковь. Традиционно из-за большого спроса в июле подорожало мороженое — на 3,7%.

