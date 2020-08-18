18 августа вторник
СЕЙЧАС +15°С
usd 72.97
eur 86.47
Тема дняБезработных резко стало больше

Все новости

Все новости

Готовьтесь потратиться: что подорожало и подешевело за последний месяц

Специалисты «Ярославльстата» рассказали, как изменились цены

657
3Обсудить

Поделиться

Крупы в прошлом месяце немного подешевели

Крупы в прошлом месяце немного подешевели

Специалисты «Ярославльстата» рассказали, что подешевело и подорожало

Специалисты «Ярославльстата» посчитали, как изменились цены на товары и услуги в июле.

— Сводный индекс потребительских цен составил по отношению к предыдущему месяцу 100,5%, в том числе на продовольственные товары — 100,3%, непродовольственные — 100,6%, платные услуги населению — 100,8%, — рассказали в службе статистики.

Среди продуктов сезонно снизились цены на лук, картофель, помидоры и огурцы — на 7–15%. Специалисты объясняют это насыщенностью рынка новым урожаем. Но на столько же подорожали яблоки, апельсины, свёкла и морковь. Традиционно из-за большого спроса в июле подорожало мороженое — на 3,7%.

— Рост цен на сахар, шоколад и шоколадные конфеты, чай, кофе и фруктовые соки связан с окончанием длительных акций и скидок, предоставляемых торговыми организациями, — сказали в «Ярославльстате». — В то же время фиксируется некоторое снижение цен на крупы.

Среди непродовольственных товаров подорожали спортивная обувь, кроссовки, резиновые сапоги, моющие и чистящие средства, сумки и рюкзаки, холодильники и стиральные машины, бумажно-беловые товары, велосипеды, телевизоры, смартфоны и товары для физкультуры и спорта.

— На 2,8% повысились цены на топливо для населения: уголь и дрова, — сообщили статистики. — Цены на бензин выросли за месяц на 1%, на дизельное топливо — на 0,2%.

Что касается платных услуг, то с июля повысились тарифы на «коммуналку»: сетевой газ подорожал на 5,6%, водоснабжение и водоотведение — на 4,6%, горячая вода и электроэнергия — на 4,1%, отопление — на 3%. Среди городов области только в Ярославле повысили на 3% плату за ремонт и содержания жилья. Рост цен заметили на услуги фотоателье — на 4,8%, услуги химчисток и прачечных — на 3,8%, санаторно-оздоровительные услуги — на 2,2%. Цены на услуги банков и страхование снизились на 3,5%.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

едацены
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!