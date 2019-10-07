В Ярославской области ликвидируют деревни, признанные вымершими. Речь идет о населенных пунктах Клешнино и Мелкуши в Большесельском районе. Соответствующее предложение внес глава района в Ярославскую областную думу.



— Там уже много лет никто не живет, нет ни одного дома и ни одного участка земли, находящегося в собственности у граждан. То есть мы просто приводим документы в соответствие реальному положению дел, — прокомментировал глава Большесельского района Владимир Лубенин.



После официальной ликвидации вымерших деревень их территории отдадут под пашни.

