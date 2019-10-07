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В Ярославской области ликвидируют деревни, признанные вымершими

Предложение об этом поступило в региональную думу

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Две деревни Ярославской областью полностью исчезнут с лица земли

Две деревни Ярославской областью полностью исчезнут с лица земли

В Ярославской области ликвидируют деревни, признанные вымершими. Речь идет о населенных пунктах Клешнино и Мелкуши в Большесельском районе. Соответствующее предложение внес глава района в Ярославскую областную думу.

— Там уже много лет никто не живет, нет ни одного дома и ни одного участка земли, находящегося в собственности у граждан. То есть мы просто приводим документы в соответствие реальному положению дел, — прокомментировал глава Большесельского района Владимир Лубенин.

После официальной ликвидации вымерших деревень их территории отдадут под пашни.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Гость
    7 окт 2019 в 15:35

    За то у нас есть нефть и газ, правда всё это не наше.

    лучик добра
    7 окт 2019 в 15:05

    ахахахах, под пашни???))) вы серьезно???)))

    Елена
    7 окт 2019 в 14:53

    Скоро все мы, деревенские пойдём под снос. Полная разруха в деревнях.