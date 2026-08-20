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Экономика Кто станет получать зарплату в цифровых рублях — плюсы и минусы новой валюты

Кто станет получать зарплату в цифровых рублях — плюсы и минусы новой валюты

Разбираемся, кому лучше сразу переводить выплаты в цифровые рубли

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Эта валюта привлекательна для крупных компаний | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUЭта валюта привлекательна для крупных компаний | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Эта валюта привлекательна для крупных компаний

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Зарплаты в цифровых рублях будут получать только те, кто дал согласие на такие выплаты работодателю. Кому стоит перейти на новую форму получения денег, а кому лучше остаться на прежней, рассказала эксперт по цифровой трансформации финансового сектора и ретейла Ольга Бледнова.

Цифровой рубль — это новая форма национальной валюты, эквивалентная обычному рублю. До 1 сентября в России проходит пилотное тестирование его использования.

По ее словам, цифровой рубль привлекателен для крупных компаний с большим числом сотрудников. Он позволяет сократить банковские комиссии на сумму до 60 миллионов рублей ежегодно.

А вот для рядовых сотрудников преимущества новой валюты менее значительны. В этом случае можно переводить деньги без комиссий и не беспокоиться о рисках банкротства.

«В условиях двузначной ключевой ставки хранение заработка в цифровых рублях равносильно добровольному самообложению налогом. Переводить зарплату в „цифру“ имеет смысл исключительно тем, кто тратит деньги в день получения», — пояснила Бледнова в разговоре с «Прайм».

Однако цифровые рубли не дают доходности. Также эти деньги нельзя будет разместить на депозит или использовать как залоговое обеспечение по кредиту. Их главный плюс — моментальные переводы и полная уверенность в сохранности средств, заключила эксперт.

Еще россияне смогут открыть кошелек для цифровых рублей. Однако нюанс в том, что на одного человека доступен лишь один такой кошелек. А доступ к нему можно будет получить через приложение любого крупного банка. Узнать все подробности можно здесь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Цифровой рубль Валюта Деньги Зарплата Работа Кредит Экономика
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Комментарии
9
Гость
3 часа
Как же они хотят заполучить наши деньги! 🤤🤤🤤
Гость
4 часа
фантики на виртуальные фантики, видно даже на бумагу денег нет
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Гость
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