Кто станет получать зарплату в цифровых рублях — плюсы и минусы новой валюты

Зарплаты в цифровых рублях будут получать только те, кто дал согласие на такие выплаты работодателю. Кому стоит перейти на новую форму получения денег, а кому лучше остаться на прежней, рассказала эксперт по цифровой трансформации финансового сектора и ретейла Ольга Бледнова.
Цифровой рубль — это новая форма национальной валюты, эквивалентная обычному рублю. До 1 сентября в России проходит пилотное тестирование его использования.
По ее словам, цифровой рубль привлекателен для крупных компаний с большим числом сотрудников. Он позволяет сократить банковские комиссии на сумму до 60 миллионов рублей ежегодно.
А вот для рядовых сотрудников преимущества новой валюты менее значительны. В этом случае можно переводить деньги без комиссий и не беспокоиться о рисках банкротства.
«В условиях двузначной ключевой ставки хранение заработка в цифровых рублях равносильно добровольному самообложению налогом. Переводить зарплату в „цифру“ имеет смысл исключительно тем, кто тратит деньги в день получения», — пояснила Бледнова в разговоре с «Прайм».
Однако цифровые рубли не дают доходности. Также эти деньги нельзя будет разместить на депозит или использовать как залоговое обеспечение по кредиту. Их главный плюс — моментальные переводы и полная уверенность в сохранности средств, заключила эксперт.
Еще россияне смогут открыть кошелек для цифровых рублей. Однако нюанс в том, что на одного человека доступен лишь один такой кошелек. А доступ к нему можно будет получить через приложение любого крупного банка. Узнать все подробности можно здесь.