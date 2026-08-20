Кто станет получать зарплату в цифровых рублях — плюсы и минусы новой валюты

Эта валюта привлекательна для крупных компаний Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Зарплаты в цифровых рублях будут получать только те, кто дал согласие на такие выплаты работодателю. Кому стоит перейти на новую форму получения денег, а кому лучше остаться на прежней, рассказала эксперт по цифровой трансформации финансового сектора и ретейла Ольга Бледнова.

Цифровой рубль — это новая форма национальной валюты, эквивалентная обычному рублю. До 1 сентября в России проходит пилотное тестирование его использования.

По ее словам, цифровой рубль привлекателен для крупных компаний с большим числом сотрудников. Он позволяет сократить банковские комиссии на сумму до 60 миллионов рублей ежегодно.

А вот для рядовых сотрудников преимущества новой валюты менее значительны. В этом случае можно переводить деньги без комиссий и не беспокоиться о рисках банкротства.

«В условиях двузначной ключевой ставки хранение заработка в цифровых рублях равносильно добровольному самообложению налогом. Переводить зарплату в „цифру“ имеет смысл исключительно тем, кто тратит деньги в день получения», — пояснила Бледнова в разговоре с «Прайм».

Однако цифровые рубли не дают доходности. Также эти деньги нельзя будет разместить на депозит или использовать как залоговое обеспечение по кредиту. Их главный плюс — моментальные переводы и полная уверенность в сохранности средств, заключила эксперт.