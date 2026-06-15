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Экономика Хватит ли аграриям топлива для посевов — ответ Минэнерго РФ

Хватит ли аграриям топлива для посевов — ответ Минэнерго РФ

В министерстве следят за ценами на горючее

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Сбои с поставками топлива решают оперативно | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСбои с поставками топлива решают оперативно | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сбои с поставками топлива решают оперативно

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В России достаточно топлива для проведения сезонных полевых работ. Аграрии в полном объеме обеспечены горючим. Об этом сообщило Минэнерго РФ.

«Поставки моторного топлива для нужд агропромышленного комплекса осуществляются в штатном режиме. Объёмы производства и отгрузки светлых нефтепродуктов полностью удовлетворяют текущую потребность сельхозтоваропроизводителей», — говорится в заявлении.

Как отметили в министерстве, особое внимание уделяется доставке горюче-смазочных материалов в Крым, воссоединённые и приграничные регионы. Однако в Минэнерго подчеркнули, что возникают логистические трудности с поставками, которые решают оперативно.

«Реализуемые меры направлены на бесперебойное снабжение агропромышленного комплекса ГСМ. Межведомственная координация позволяет повысить предсказуемость поставок и обеспечить стабильное проведение сезонных полевых работ во всех регионах страны», — уточнили в Минэнерго.

Объёмы производства и отгрузки нефтепродуктов полностью удовлетворяют текущую потребность сельхозтоваропроизводителей. В Минэнерго следят за ценами на топливо, в том числе у конечных поставщиков.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
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