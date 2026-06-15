Хватит ли аграриям топлива для посевов — ответ Минэнерго РФ

Сбои с поставками топлива решают оперативно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В России достаточно топлива для проведения сезонных полевых работ. Аграрии в полном объеме обеспечены горючим. Об этом сообщило Минэнерго РФ.

«Поставки моторного топлива для нужд агропромышленного комплекса осуществляются в штатном режиме. Объёмы производства и отгрузки светлых нефтепродуктов полностью удовлетворяют текущую потребность сельхозтоваропроизводителей», — говорится в заявлении.

Как отметили в министерстве, особое внимание уделяется доставке горюче-смазочных материалов в Крым, воссоединённые и приграничные регионы. Однако в Минэнерго подчеркнули, что возникают логистические трудности с поставками, которые решают оперативно.

«Реализуемые меры направлены на бесперебойное снабжение агропромышленного комплекса ГСМ. Межведомственная координация позволяет повысить предсказуемость поставок и обеспечить стабильное проведение сезонных полевых работ во всех регионах страны», — уточнили в Минэнерго.