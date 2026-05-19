Дело не в деньгах? В каких городах России живут самые несчастные люди и почему они себя такими считают

Выживать сейчас непросто: продукты дорожают, аренда растет, ипотека не по зубам, еще и эти бесконечные пробки…

Экономические кризисы последних лет нанесли удар не только по кошелькам, но и по душевному равновесию. Новые данные ВЦИОМ пугают: россияне не чувствовали себя такими несчастными за последние 15 лет. Связана ли эта депрессия напрямую с ключевой ставкой и ценами в магазинах — или корень проблем глубже? MSK1. RU разбирается вместе с аналитиками, можно ли купить счастье в условиях вечной нестабильности.

Москва — на четвертом месте по уровню «несчастья»

Жизнь в мегаполисе превратилась в бесконечную гонку за успехом, которая ведет к хронической усталости и выгоранию. Исследование аналитического центра «Альфастрахование» показывает, что люди попали в ловушку фонового стресса.

«Данные опроса SuperJob за 2025 год показали, какие города испытывают наибольшее напряжение в плане удовлетворенности жизнью. Тройку самых " несчастных " составили Челябинск, Омск, Волгоград. Москва расположилась на четвертом месте, — констатирует ведущий аналитик " АМаркетс " Игорь Расторгуев. — Даже столица, традиционно считающаяся более благополучной, не демонстрирует высокого уровня субъективного счастья».

И если раньше главной причиной бессонницы называли личные драмы, то сегодня на первый план вышел финансовый вопрос. Почти половина горожан признаётся, что мысли о доходах мешают им уснуть. При этом даже высокая зарплата не гарантирует спокойствия.

«Даже если доходы растут, ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне может стремительно исчезать. Ключевая проблема кроется в неравномерности распределения экономических благ, — добавляет Расторгуев. — Еще один важный фактор — разрыв между номинальными цифрами и реальной покупательной способностью. Инфляция съедает часть прироста доходов, из‑за чего люди ощущают снижение качества жизни, несмотря на формальное повышение зарплат».

«Кризис недоступного будущего»

Потеря горизонтов планирования переносится тяжелее, чем нехватка денег. Эксперты считают, что в 2009 году кризис воспринимался как временное затруднение: люди понимали, что через год‑два ситуация может стабилизироваться. Сейчас же складывается ощущение, что «нормального» будущего в привычном понимании уже не будет.

«Это не кризис выживания, а именно " кризис недоступного будущего " , когда люди не видят четких перспектив для себя и своих детей, — заявляет экономист, партнер коммуникационного агентства " Голдман и По " Ахмед Юсупов. — Постоянный поток тревожных новостей усиливает чувство нестабильности. К этому добавляется изменение социальных норм — стабильная работа, собственное жилье, возможность дать детям хорошее образование кажутся всё менее достижимыми».

Психологически такой «кризис будущего» тяжелее переносится, чем чисто экономические трудности.

«Экономисты говорят: виноват кризис. Но посмотрите: ведь были годы, когда ситуация была намного труднее, а люди чувствовали себя живее, бодрее, сплоченнее, — считает основатель благотворительного фонда " Искусство жизни " Гурудев Шри Шри Рави Шанкар. — Когда человек несчастен, он обычно живет в прошлом, где было лучше, или в будущем, где может стать хуже. И никогда — в настоящем».

«Эффект гедонистической адаптации»

Впрочем, связь между финансовым положением и ощущением счастья существует — если человеку не хватает денег на жилье, еду, здоровье или стабильность, уровень тревоги закономерно растет. Именно поэтому экономические кризисы так сильно отражаются на эмоциональном состоянии общества.

Но после определенного уровня дохода зависимость становится уже не такой прямой.

«Психологи называют это эффектом гедонистической адаптации: человек быстро привыкает к новому уровню комфорта, и то, что недавно казалось мечтой, становится обычной частью жизни, — говорит психолог, кандидат экономических наук Милана Орехова. — Новая зарплата, дорогая квартира или отпуск действительно могут дать кратковременный эмоциональный подъем. Но затем психика адаптируется, и ощущение счастья снова возвращается к привычному уровню».

Счастье — это не только размер зарплаты, квартира, которая досталась в наследство от бабушки, или сбережения под подушкой. Это еще и ощущение, что ваши поступки и образ жизни полностью гармонируют с вашим внутренним миром.