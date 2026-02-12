Экономика «Таким резким оно быть не должно»: Кремль вмешался в ситуацию с подорожавшими тарифами на коммуналку

Власти пообещали, что без внимания этот вопрос не останется

В ряде регионов уже проверяют экономическую обоснованность тарифов на коммунальные услуги | Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Повышение квартплаты не должно быть таким резким, как это произошло в некоторых случаях. Власти обязательно изучат эту ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Таким резким оно быть не должно. Мы будем очень внимательно сейчас мониторить ситуацию. Это очень важная тема, которая сейчас на повестке дня», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, Кремль обладает обширной практикой работы с обращениями, в том числе с прямой линии с главой государства. Он пояснил, что она научила «предметно разбираться с каждым отдельно взятым случаем».

В ряде регионов России уже организованы проверки по поводу экономической обоснованности тарифов на коммунальные услуги. На резкое повышение тарифов пожаловались жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В дальнейшем аналогичные мероприятия пройдут в Сахалинской и Псковской областях, а также в Удмуртии, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Проверка затронет тарифы на электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и газоснабжение. Меры принимаются на фоне роста базовой ставки НДС с 20 до 22%, который, по расчетам ФАС, должен приводить к корректировке стоимости коммунальных услуг не более чем на 1,7%.

Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
43
Гость
12 февраля, 14:10
Сейчас попроверяют-попроверяют и окажется что все правильно, а то и мало начислили, надо больше.
poschehon

13 февраля, 06:19
"обширная практика работы с обращениями..." Он, видимо, не в курсе, да никакие обращения не в кремле, ни в думе не рассматриваю, а в соответствии с ФЗ - 59, отправляют вниз, так сказать к первоисточнику, переводя стрелку на него
Гость
Рекомендуем