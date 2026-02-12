«Таким резким оно быть не должно»: Кремль вмешался в ситуацию с подорожавшими тарифами на коммуналку

Повышение квартплаты не должно быть таким резким, как это произошло в некоторых случаях. Власти обязательно изучат эту ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Таким резким оно быть не должно. Мы будем очень внимательно сейчас мониторить ситуацию. Это очень важная тема, которая сейчас на повестке дня», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, Кремль обладает обширной практикой работы с обращениями, в том числе с прямой линии с главой государства. Он пояснил, что она научила «предметно разбираться с каждым отдельно взятым случаем».

В ряде регионов России уже организованы проверки по поводу экономической обоснованности тарифов на коммунальные услуги. На резкое повышение тарифов пожаловались жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В дальнейшем аналогичные мероприятия пройдут в Сахалинской и Псковской областях, а также в Удмуртии, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).