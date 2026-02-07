Как не остаться без работы, перейдя в новую компанию — депутаты предложили обезопасить россиян

Сейчас сотрудник не имеет гарантий, что получит должность при переходе на новую работу Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В России хотят ввести новое соглашение, оно будет гарантировать трудоустройство сотрудникам, которые переходят работать из другой компании. С такой инициативой выступил председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Надо застраховать работника [при смене работы], в этой части готовится определенная инициатива», — сказал депутат ТАСС.

Как пояснил парламентарий, сейчас при переходе в другую компанию сотрудник, увольняясь с предыдущего места, имеет от нового работодателя только устные гарантии о приеме. По задумке депутата, работодатель и будущий сотрудник должны заключать соглашение, в котором фиксируются обязательные гарантии и условия перехода.

«Чтобы не получилось так, что он отсюда ушел, а там не пригодился и потом оказался в поисках нового места работы. Должна быть некая зафиксированная гарантия того, что его сотрудника возьмут», — отметил Нилов.

Проект предполагает закрепление в законодательстве понятия «гарантированное предложение о трудоустройстве (оффер)».