Как не остаться без работы, перейдя в новую компанию — депутаты предложили обезопасить россиян

В России хотят ввести новое соглашение, оно будет гарантировать трудоустройство сотрудникам, которые переходят работать из другой компании. С такой инициативой выступил председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Надо застраховать работника [при смене работы], в этой части готовится определенная инициатива», — сказал депутат ТАСС.
Как пояснил парламентарий, сейчас при переходе в другую компанию сотрудник, увольняясь с предыдущего места, имеет от нового работодателя только устные гарантии о приеме. По задумке депутата, работодатель и будущий сотрудник должны заключать соглашение, в котором фиксируются обязательные гарантии и условия перехода.
«Чтобы не получилось так, что он отсюда ушел, а там не пригодился и потом оказался в поисках нового места работы. Должна быть некая зафиксированная гарантия того, что его сотрудника возьмут», — отметил Нилов.
Проект предполагает закрепление в законодательстве понятия «гарантированное предложение о трудоустройстве (оффер)».
Сейчас же понятие оффера не закреплено в законодательстве РФ, поэтому граждане могут потерять свое рабочее место, едва перейдя в новую компанию. А зачастую бывает так, что поиск нового места может затянуться. В этом случае граждане могут рассчитывать лишь на пособие по безработице, которое с 1 февраля 2026 года составляет 15 886 рублей в месяц.