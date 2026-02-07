Как не остаться без работы, перейдя в новую компанию — депутаты предложили обезопасить россиян

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Подробнее о новой инициативе

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Сейчас сотрудник не имеет гарантий, что получит должность при переходе на новую работу | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUСейчас сотрудник не имеет гарантий, что получит должность при переходе на новую работу | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Сейчас сотрудник не имеет гарантий, что получит должность при переходе на новую работу

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В России хотят ввести новое соглашение, оно будет гарантировать трудоустройство сотрудникам, которые переходят работать из другой компании. С такой инициативой выступил председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Надо застраховать работника [при смене работы], в этой части готовится определенная инициатива», — сказал депутат ТАСС.

Как пояснил парламентарий, сейчас при переходе в другую компанию сотрудник, увольняясь с предыдущего места, имеет от нового работодателя только устные гарантии о приеме. По задумке депутата, работодатель и будущий сотрудник должны заключать соглашение, в котором фиксируются обязательные гарантии и условия перехода.

«Чтобы не получилось так, что он отсюда ушел, а там не пригодился и потом оказался в поисках нового места работы. Должна быть некая зафиксированная гарантия того, что его сотрудника возьмут», — отметил Нилов.

Проект предполагает закрепление в законодательстве понятия «гарантированное предложение о трудоустройстве (оффер)».

Сейчас же понятие оффера не закреплено в законодательстве РФ, поэтому граждане могут потерять свое рабочее место, едва перейдя в новую компанию. А зачастую бывает так, что поиск нового места может затянуться. В этом случае граждане могут рассчитывать лишь на пособие по безработице, которое с 1 февраля 2026 года составляет 15 886 рублей в месяц.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
3
Гость
8 февраля, 19:44
Чем занимаются к нас депутаты! Вопросов других нет?Все порешали?
Гость
7 февраля, 07:42
идите в военкомат там никто не уволит и не расторгнет договор
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Гость
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