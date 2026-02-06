Индексации недостаточно: в России планируют увеличить целый ряд выплат. Кто получит больше денег

Малоимущие семьи с детьми нуждаются в финансовой помощи Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Недавно в России проиндексировали десятки пособий, но в Госдуме предложили не останавливаться и еще увеличить выплаты для семей с детьми. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Он отметил, что пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей должно быть не меньше 20 тысяч рублей, что почти вдвое выше существующей выплаты.

Для работающих родителей предлагается изменить формулу расчета: убрать верхний лимит и сохранить принцип 40% от заработка. Это будет справедливо для граждан с высокими доходами.

«По единому пособию для детей до 17 лет и беременным женщинам предлагается увеличить базовую ставку до 100% прожиточного минимума для всех получателей, отменив градации в 50% и 75%. Это упростит систему и сделает помощь более весомой», — добавил Панеш.

Он также отметил, что необходимо расширить критерии нуждаемости. Так, пособие смогут получать не только семьи с доходом ниже прожиточного минимума, но и те, у кого доход превышает эту величину более чем в полтора раза.

«Что касается ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего по призыву, то его предлагается увеличить до 25 тысяч рублей и продлить срок выплаты не до трех, а до достижения ребенком семи лет, учитывая длительность периода адаптации ребенка после возвращения отца из армии», — рассказал парламентарий РИА Новости.

Кроме того, Панеш предложил увеличить единовременное пособие беременным женам военнослужащих-срочников до 100 тысяч рублей. Сейчас эта сумма составляет 45 тысяч рублей.