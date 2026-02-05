Не больше миллиона в месяц. Для кого в России вводят лимит на наличные и как это ударит по всем

С мешком денег в банкомат уже не пойдешь Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Минфин России подготовил законопроект, предусматривающий введение жесткого лимита на пополнение банковских счетов и вкладов наличными через банкоматы. Согласно инициативе, «физики» (то есть мы с вами) смогут вносить таким способом не более 1 миллиона рублей в месяц.

Мера, как обычно, направлена на борьбу с отмыванием доходов и «обеление» экономики. Однако эксперты предупреждают: при всей логике инициативы она затронет прежде всего добросовестных граждан.

В чем же суть инициативы?

В настоящее время российское законодательство не содержит прямых ограничений на объем наличных средств, которые физлицо может внести на свой счет или вклад через банкомат. Этим, по мнению Минфина, якобы и пользуются лица, легализующие доходы сомнительного или преступного происхождения.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что отсутствие лимитов позволяет относительно просто переводить «серые» наличные в безналичный оборот, минуя более жесткий контроль, который осуществляется при работе через кассу банка.

Предлагаемые изменения вносятся в закон «О банках и банковской деятельности». Документ уже направлен на согласование в Банк России и Росфинмониторинг. Предусмотрен переходный период — 180 дней с момента официального опубликования, что должно дать банкам время на адаптацию IT-систем и внутренних процедур. Подробности — в материале MSK1.RU.

Вносить миллионы через купюроприемник — опасно и неудобно

По мнению директора по правовым вопросам и комплаенс финансового маркетплейса «Сравни» Юлии Суворовой, новая мера вряд ли создаст серьезные проблемы для большинства добросовестных граждан. Крупные сделки — покупка и продажа недвижимости, автомобилей — всё чаще оформляются в безналичном виде. Внесение нескольких миллионов рублей через банкомат само по себе неудобно и небезопасно: ограниченный купюроприемник требует множества операций, а сам процесс занимает время и повышает риски.

А вот с точки зрения борьбы с преступными схемами лимит может повысить их издержки, считает Суворова. Дробление сумм, использование счетов в разных банках и привлечение так называемых дропов становятся более сложными и затратными, что снижает рентабельность незаконных операций.

«Что касается банковского сектора, то резкого роста операционных расходов или необходимости расширения штата и офисных площадей ожидать не стоит. Общий тренд на цифровизацию уже существенно сократил оборот наличных денежных средств, и новая мера только поддержит переход на безналичные расчеты тех, кто всё еще по старинке рассчитывается наличными», — говорит Суворова.

Усиливается контроль над финансами граждан

Распространенные мошеннические схемы (как, например, с Ларисой Долиной) связаны именно с наличностью. Зачастую граждане, поддавшись на уговоры преступников, берут хранящуюся дома наличность, продают недвижимость и автомобили, собирают деньги с банковских вкладов и вносят рубли на карты через банкомат, чтобы перевести мошенникам, — говорит финансовый советник Алексей Родин.

«В этой схеме доверчивых граждан убеждают не посещать отделения банка и не пользоваться кассой, так как сотрудники банка могут предостеречь клиента и „сломать“ всю схему», — говорит Родин.

Однако помимо борьбы с мошенниками и противодействия легализации преступных доходов у нововведения есть еще и третья причина — это общее усиление контроля за движением денег в стране.

«Тут много пояснять не нужно. Любое государство стремится контролировать доходы, расходы и денежные потоки своих граждан», — считает Родин.

В конечном счете перед государством стоит классическая задача: найти баланс между финансовой безопасностью и удобством для добросовестных граждан. Ограничение в 1 млн рублей — еще один шаг в этом направлении. Но эта инициатива действует не сама по себе, а является частью более широкой государственной стратегии по усилению контроля за наличным оборотом.

В декабре 2025 года президент Владимир Путин поручил правительству и финансовым ведомствам разработать дополнительные меры по «обелению» экономики. Кстати, в числе обсуждаемых шагов — обязательная инкассация для бизнеса с крупным оборотом и ограничения на сделки с наличными, превышающие определенные пороги, включая операции с недвижимостью. Такими темпами, видимо, пачки наличности россияне будут вспоминать только на картинках или в фильмах про бандитов из девяностых.