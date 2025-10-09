Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Вы когда-нибудь слышали за последние три года, что где-то цены падают? Вот и на маркетплейсах, которые до последнего были отдушиной дешевизны, скоро всё поменяется.

Российских потребителей предупреждают о грядущем росте цен на маркетплейсах. Минфин предлагает ввести НДС на зарубежные товары, продаваемые через онлайн-площадки, начиная с 5% в 2027 году и постепенно повышая ставку до 20% к 2030 году. Окончательное решение по этому вопросу планируется принять 23 октября.

Большинство опрошенных MSK1.RU экспертов уверены: будет тихий ужас. Хотя есть и некоторые плюсы.

«Это не маркетплейсы наживаются»

Мирослав Радкевич, сопредседатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК), уверен, что введение НДС на зарубежные товары неизбежно приведет к росту цен для покупателей.

«Но это не маркетплейсы наживаются, они просто станут налоговыми агентами, а продавцы заложат налог в конечную стоимость», — объясняет эксперт. «Но если маркетплейсы станут агентами по сбору налога, нужно, чтобы отчетность для продавцов была максимально простой и не превращалась в отдельный квест».

А вот для потребителей особенно чувствительно повышение будет в тех категориях, где доля импорта остается высокой: бытовая техника, электроника, бытовые товары, детские игрушки. В этих категориях рост цен может быть заметным уже на первом этапе с 5%, а к 20% НДС через несколько лет разрыв в цене с текущим уровнем станет ощутимым.

Заявленная цель Минфина — борьба с контрабандой и выравнивание условий для отечественных производителей. Радкевич поддерживает честных российских производителей, но считает, что нельзя решать этот вопрос за счет добросовестных импортеров, которые и так платят налоги.

«Контрабанду налогом не победить, это вопрос таможенного и пограничного контроля», — уверен эксперт.

«Повышение затронет товары почти на 300 миллиардов рублей»

Цены на зарубежные товары пока вырастут примерно на величину налоговой ставки, считает независимый PR-консультант Денис Голдман.

«В 2027 году это будет около 5%, что для товара стоимостью 2000 рублей означает удорожание примерно на 100 рублей», — приводит пример эксперт.

Трансграничная торговля сегодня составляет всего 3% российского рынка электронной коммерции (около 270 миллиардов рублей из 9 триллионов).

«Основной объем покупок на маркетплейсах приходится на российских и локализованных продавцов, которых эти изменения не затронут», — подчеркивает Голдман.

Эксперт считает, что больше всего подорожают популярные категории импорта: одежда и обувь, детские товары, косметика и аксессуары.

«То есть те товары, которые чаще всего заказывают напрямую из Китая и других стран», — уточняет он. «Учитывая, что китайские товары составляют до 98% трансграничных заказов, именно они ощутят на себе новый налог в первую очередь».

Товары из-за границы и так покупают на свой страх и риск

По мнению бизнес-консультанта и налогового консультанта Оксаны Лангольф, поскольку введение НДС увеличит стоимость товаров на маркетплейсах, то это сведет на нет их ценовое преимущество перед реальными площадками.

Хотя есть и некоторые плюсы. Лангольф также подчеркивает, что традиционная и современная розница имеет налаженные механизмы контроля за качеством товаров и защиты прав потребителей, в то время как в трансграничной торговле на маркетплейсах такой контроль либо слаб, либо отсутствует вообще.

«Когда мы говорим о трансграничной торговле на маркетплейсах, то здесь контроль за качеством товаров или слаб, или отсутствует вообще. Покупатель, пусть даже на просторах маркетплейса, совершает сделку на свой страх и риск», — говорит эксперт.

Власти хотят восстановить «товарный суверенитет»

Маркетолог Александр Азар уверен, что повышение НДС приведет к сокращению серого импорта и уходу мелких зарубежных продавцов.

«Марĸетплейсы будут аĸтивнее интегрировать модель в „доставĸу со сĸлада в РФ“ и стимулировать релоĸацию поставщиĸов в ЕАЭС, где НДС по модели не применяется. Потребитель увидит меньше суперцен на доставĸу из-за рубежа и больше — на лоĸальные аналоги», — считает Азар.

Маркетолог считает, что изменения направлены не только на наполнение бюджета, но и на «независимость и автономность российсĸого рынĸа».

«Похожая ĸартина наблюдается в США, где спохватились из-за высоĸой доли потребляемых товаров из-за рубежа», — говорит Азар.

Больше на рынок повлияет подорожание грузоперевозок

Автор Telegram-канала «Развитие на маркетплейсах» Максим Попов считает, что введение НДС на трансграничную торговлю может даже пойти на пользу российским продавцам.

«Сейчас китайские фабрики продают у нас на маркетплейсах по сути без дополнительных налогов, без всех этих НДС, без многих-многих расходов и так далее. В нашем случае у нас все эти расходы есть», — отмечает Попов.

По его мнению, российские предприниматели и так сталкиваются с увеличением налоговой нагрузки, в то время как для иностранных продавцов налоги вводятся «очень медленно».

Зато, по мнению Попова, гораздо более важной новостью, которая почему-то не получает должного освещения, является отмена патента на систему налогообложения для транспортных компаний.

«Со следующего года фактически отменяется патент на систему налогообложения, судя по всему. Так вот, в основном все транспортные компании сидели на патенте. И так как он со следующего года отменяется, обалдеть как подорожает грузоперевозка», — предупреждает эксперт.

По его оценке, отмена патента может привести к подорожанию грузоперевозок в разы, поскольку у транспортных компаний много налогов, которые теперь увеличатся.