«Рубль крепкий, как орех»: эксперты назвали сроки снижения ставок по кредитам. Когда жилье и машины снова станут доступными

Эксперты считают, что приемлемое значение для ипотечных ставок — около 12% Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Ключевая ставка Центробанка снизилась до 18% — формальное облегчение после долгого периода жесткой политики. Но для миллионов россиян главный вопрос не в цифрах регулятора, а в том, когда подешевеют ипотека и кредиты. Эксперты, с которыми пообщался корреспондент NGS.RU, говорят, что путь от решения ЦБ до реальных изменений в кошельках может оказаться длиннее ожидаемого.

Сразу 2%

Основной двигатель решения Центрального банка — заметное замедление инфляции. Официально годовой рост цен опустился до 9,2%, а в середине июля статистика даже зафиксировала редкую недельную дефляцию (-0,05%).

Эти данные дали регулятору основания полагать, что его жесткая политика последних месяцев начала приносить плоды и появилось пространство для осторожного смягчения. Снижение ставки на 200 базисных пунктов за два месяца (с 20% в июне до 18% в июле) — это сигнал рынку и населению, что ЦБ видит прогресс в борьбе с дороговизной и готов начать долгий процесс нормализации стоимости денег.

Тем не менее в регуляторе подчеркнули, что инфляционные ожидания россиян остаются высокими, а бизнес вновь начал повышать ценовые прогнозы, что говорит о сохраняющихся рисках и необходимости быть бдительными.

Директор по работе с состоятельными клиентами БКС Максим Шеин отметил, что Центробанк решился на снижение ключевой ставки, так как увидел более устойчивые темпы снижения индекса потребительских цен, а также замедление экономики.

«Если честно, я не до конца это понимаю. Рост экономики плюс 1,5 процента — это смешно. Средний рост мировой экономики, если мы берем вообще все страны за последние 50 лет, был выше трех процентов. Нам говорят, что экономический рост должен быть 1,5%, что это нормально. Когда при росте экономики на 4% нам говорят, что это какой-то перегрев — это странно», — заметил Максим Шеин.

Финансовый аналитик и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев прогнозирует дальнейшее снижение ключевой ставки: до 15–16% к концу 2025 года и до 12% — к лету 2026 года. Главный драйвер — ожидаемое сокращение оборонных расходов, которые разгоняли инфляцию.

«Основные факторы того, что ЦБ наконец решился на снижение „ключа“: рецессия в гражданском секторе, улучшение ситуации с инфляцией и крепкий, как орех, рубль», — объяснил аналитик.

Опасное снижение

Многие опасаются, что снижение ключевой ставки вновь разгонит инфляцию в России. Действительно ли это так? Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Несмотря на позитивный сигнал, снижение ставки несет в себе ощутимые риски. Главная опасность — это возможность разгона инфляции вновь. Если рост цен в августе — сентябре ускорится из-за сезонной индексации тарифов ЖКХ, ослабления рубля или новых геополитических санкций, ЦБ будет вынужден резко остановить цикл смягчения или даже вернуться к повышению ставки.

Это создаст нестабильность и может «заморозить» ставки по кредитам на высоком уровне надолго. Для заемщиков существует конкретная ловушка: соблазн взять кредит сейчас (особенно с плавающей ставкой) или рефинансировать старый в расчете на быстрое дальнейшее удешевление.

Если ставки «застрянут» или вырастут, а доходы не увеличатся, долговая нагрузка (особенно при ипотеке под 20%, где переплата в разы превышает тело кредита) станет непосильной. Рефинансирование тоже может не окупиться при небольшой разнице ставок: расходы на оценку, страховку и оформление съедят всю выгоду.

Максим Шеин при этом уверен, что возврат «ключа» до приемлемых значений и рост оформленных кредитов не разгонят инфляцию вновь, так как у нее изначально были другие причины.

«Инфляция была связана с девальвацией доллара очень сильно. У нас импортная составляющая всё еще высока в себестоимости по целому комплексу товаров, — пояснил эксперт. — Что нужно делать, чтобы не было инфляции? Первое: соблюдать соотношение кредитного мультипликатора. Второе: необходимо, чтобы денежная масса примерно соответствовала объему ВВП. Третье: нужен экономический рост».

Кредитный мультипликатор — это коэффициент, показывающий, во сколько раз может увеличиться предложение денег в результате первоначального депозита в банковской системе. Представьте, что в банк положили деньги. Банк должен оставить себе лишь небольшую часть этих денег, например 10%, а остальное может выдать в кредит. Этот кредит потом попадает в другой банк в виде депозита, и этот банк снова оставляет себе 10% и выдает остальное в кредит и так далее. Кредитный мультипликатор показывает, насколько может вырасти первоначальный вклад в результате всех этих кредитов и повторных депозитов.

Александр Разуваев тоже придерживается мнения, что снижение ставки ЦБ до адекватных значений никак не повлияет на рост инфляции.

«Это очень маловероятный сценарий. Инфляцию разгоняла ситуация со спецоперацией и большими тратами на военные нужды. Если не будет этой ситуации, то тогда ничего не будет», — отметил собеседник.

Возвращение доступных кредитов

Адекватных ставок по ипотеке и другим кредитам россиянам следует ждать только в 2026 году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Путь от снижения ключевой ставки ЦБ до реального облегчения кредитной нагрузки для россиян будет не быстрым и не линейным. Хотя сам факт смягчения политики регулятора создает тренд на снижение стоимости кредитов, скорость и глубина этого процесса зависят от множества факторов, выходящих за рамки одного решения.

Первыми «ласточками» станут, вероятно, ипотечные программы. Банки, особенно крупные, оперативнее реагируют на сигналы Центробанка, стремясь поддержать спрос. При этом ожидать резкого прорыва не стоит: снижение будет поступательным, с оглядкой на риски.

Потребительские кредиты и автокредиты отреагируют позже и скромнее, так как банки сохранят осторожность из-за опасений по поводу платежеспособности населения.

Главный ограничитель — инфляция. Пока она не закрепится на устойчиво низком уровне, а ожидания бизнеса и россиян не снизятся, ЦБ будет вынужден сохранять ставку в терпимой, но всё еще высокой зоне. Это значит, что значимое удешевление кредитов — такое, чтобы оно стало ощутимым в семейном бюджете массового заемщика, — потребует времени и терпения. Это вопрос не месяцев, а, скорее, периода адаптации экономики к новой, более стабильной реальности.

Максим Шеин уверен, что россияне перестанут бояться брать ипотеку и кредиты только тогда, когда ключевая ставка опустится до уровня 12% и ниже. Произойдет это, по его прогнозам, примерно весной 2026 года.

«Ставки всё еще запредельные — по таким ставкам брать на рыночных условиях ипотеку, конечно, безумие. Никто этого делать не будет», — уверен эксперт.

Александр Разуваев считает, что приемлемая ставка по ипотеке — 12%, а для этого ключевая ставка должна находится на уровне 10%. Он ожидает, что это произойдет в конце следующего года.

Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари в свою очередь указал, что формальное снижение ставки есть, но пока это очень непринципиально.

«Регулирование норм кредитования никто не отменял. Для принципиальных сдвигов в модели нужно снижение ставки до уровня 11–12%. Но удешевление кредита даже на 2% должно дать импульс потребительскому кредитованию», — заявил в разговоре с НГС экономист.

Снижение ставки ЦБ — это только начало процесса. Реальное удешевление кредитов придет не сразу, поэтому россиянам стоит настраиваться на постепенное улучшение условий кредитования, а не на скорую революцию в ставках. ЦБ дал зеленый свет движению вниз, но скорость на этой дороге будет ограничена осторожностью регулятора и банков.