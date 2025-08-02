В августе проиндексируют еще один вид пенсий. Кого ждут изменения

С 1 августа в России увеличился еще один вид пенсионных выплат. Так, у граждан на 10,98% выросла накопительная пенсия и на 11,32% — срочные пенсионные выплаты, сообщили РИА Новости в Социальном фонде России.

Накопительная пенсия — это надбавка к страховой пенсии. Эти накопления не тратятся на текущие выплаты пенсионерам, а собираются на индивидуальных счетах, инвестируются и приносят доход. Эти выплаты формируются из накопленных отчислений работодателя, добровольных взносов, материнского капитала.

Срочная пенсионная выплата — это ежемесячная выплата пенсионных накоплений. Гражданин сам определяет ее продолжительность, но она не должна быть меньше 10 лет. Она формируется за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, средств материнского капитала и дохода от их инвестирования.