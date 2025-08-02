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Экономика В августе проиндексируют еще один вид пенсий. Кого ждут изменения

В августе проиндексируют еще один вид пенсий. Кого ждут изменения

Перерасчет проводят автоматически

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Выплаты стали больше примерно на 11% | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUВыплаты стали больше примерно на 11% | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Выплаты стали больше примерно на 11%

Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

С 1 августа в России увеличился еще один вид пенсионных выплат. Так, у граждан на 10,98% выросла накопительная пенсия и на 11,32% — срочные пенсионные выплаты, сообщили РИА Новости в Социальном фонде России.

Накопительная пенсия — это надбавка к страховой пенсии. Эти накопления не тратятся на текущие выплаты пенсионерам, а собираются на индивидуальных счетах, инвестируются и приносят доход. Эти выплаты формируются из накопленных отчислений работодателя, добровольных взносов, материнского капитала.

Срочная пенсионная выплата — это ежемесячная выплата пенсионных накоплений. Гражданин сам определяет ее продолжительность, но она не должна быть меньше 10 лет. Она формируется за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, средств материнского капитала и дохода от их инвестирования.

«В минувшем году управляющие компании успешно инвестировали средства пенсионных накоплений, и это позволило провести индексацию размеров накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Процент индексации будет выше, чем в прошлом: накопительные пенсии будут индексированы на 10,98% (против 7% в 2024), срочные пенсионные выплаты — на 11,32% (против 6,92%)», — говорится в публикации.

Отмечается, что перерасчеты сделают автоматически, никаких заявлений для этого подавать не нужно. Средний размер накопительной пенсии составляет 1,4 тысячи рублей, а срочной пенсионной выплаты — 2,6 тысячи рублей в месяц.

В Социальном фонде добавили, что продолжат начислять доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, которые были в прошлом году.

Ранее мы рассказывали, каким категориям пенсионеров поднимут пенсии в августе.

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