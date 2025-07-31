Без подушки безопасности. Почти у 40% россиян нет сбережений: почему

У 62% россиян есть накопления, у 38% — их нет. Эксперты объяснили, почему многие жители страны не имеют сбережений Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Многие жители России не имеют сбережений. Об этом сказано в недавнем исследовании аналитиков. Эксперты называют несколько причин, почему у части россиян отсутствуют накопления. Среди них — низкие доходы, отсутствие финансовой грамотности. Подробнее об этом читайте в разборе 72.RU.

Что случилось?

У 38% россиян нет сбережений. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску работы Superjob. В целом же, согласно их отчету, накоплений россиян в среднем хватит на чуть более четырех месяцев, если они потеряют все свои источники дохода.

— В случае потери всех источников дохода средний запас финансовой прочности, по оценкам россиян, составляет в среднем чуть более 4 месяцев. При этом 13% россиян смогут продержаться только 1 месяц, 24% — от 1 до 2 месяцев, 12% — от 3 до 6 месяцев, 7% имеют подушку безопасности на 6–12 месяцев, 6% обеспечены более чем на год. 38% россиян не имеют сбережений, — сказано в исследовании.

78% россиян следят за своими финансами: 59% приблизительно учитывают доходы и расходы, а 19% ведут детальный учет. 22% не следят за своим бюджетом.

Также выяснилось, что мужчины чаще женщин ведут финансовый учет поступлений и расходов, планируют траты на более длительный срок.

Почему у многих нет сбережений?

Сергей Васильковский, руководитель направления аналитики Института экономики роста им. П. А. Столыпина, отмечает, что вопрос о бедности россиян имеет большое количество измерений. Самый простой из них, продолжает он, — это уровень доходов.

— Низкие доходы, низкие зарплаты и крайне скромное соцобеспечение — это фундамент бедности. Большинство людей не получали и не получают зарплату, которая достаточна для сбережений. При этом почти всю историю современной России сохраняется инфляция, которая по сути является налогом для бедных, поскольку в долевом выражении бедные тратят значительно большую часть доходов на повседневное потребление, чем богатые, — объясняет Васильковский.

Также, говорит собеседник, присутствует культура немедленного потребления или трат денег на большие покупки перед трудными временами.

— За последние 35 лет Россия развивалась от кризиса к кризису, а советский дефицит приучил потреблять здесь и сейчас. У старшего поколения в массе сохранилась такая система поведения. На это наслаивается неопределенность будущего и желание потратить деньги сейчас перед тем, как всё стало дороже, — разъясняет эксперт.

Наконец, отмечает он, отсутствует финансовая грамотность. Васильковский добавляет, что к рынку и рыночным отношениям необходимо привыкать, а лучше учиться пользоваться этими инструментами. По его словам, многие люди не знают, не умеют пользоваться ими, не доверяют современной финансовой системе.

Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, называет две причины, почему у большой массы россиян нет сбережений.

— Первая причина состоит в том, что их доходы не очень велики. Они накладываются на культуру жизни от зарплаты до зарплаты. Такие люди никогда не арендовали жилье, а живут в собственном, еще советской постройки, ходят на работу, занимаются отчасти сельским хозяйством на дачах. Они привыкли жить в режиме текущих доходов-расходов: есть деньги — хорошо, нет — будем питаться продуктами из погреба, — поясняет собеседник.

Второй причиной он называет следующую ситуацию. Люди длительное время воспитывались в идеологии кредитного потребления: если невысокие доходы, значит, не нужно копить деньги, а надо компенсировать нехватку средств постоянными заимствованиями. А сбережение воспринимались, во-первых, как рискованное дело, во-вторых, как не особо полезное, потому что старались брать ипотечный кредит и после гасить его.

— Обесценивание рублевых сбережений остается весьма серьезной проблемой. Поскольку у нас позади длительный период, начиная с конца 2008 года, когда страна переживала многочисленные девальвации рубля и всплески инфляции. Притом что доллар тоже обесценивался в этом веке. Следовательно, политика сбережений была не очень эффективной. Сберегать нужно было в какой-то умной форме. Была популярна иностранная валюта, депозиты в ней. Ну и, наконец, люди, имея низкие доходы, рассуждали так: если можешь что-то отложить, то совсем мало, а в этом нет смысла, потому что в покупках проще использовать кредитную карточку или потребительский кредит. А если потерял работу, то продукты со своего огорода месяц-другой помогут лучше, чем сбережения, — разъясняет экономист.

Как следует из исследования, у 62% россиян есть сбережения. Колташов объясняет это следующим образом. В последние годы в России начала устанавливаться протестантская накопительная этика. Люди стали осознанно стремиться к сбережениям, считая это необходимой подстраховкой на случай сложных обстоятельств. Также они не связаны с натуральным хозяйством на огородах, а работают, получают денежные доходы, соответственно, им нужны денежные резервы.

— Развитие денежных отношений и их распространение на значительную массу населения будет вести к тому, что при высоких ставках по кредитам и депозитам люди будут активнее сберегать. Даже если у них небольшие деньги, они будут видеть в этом смысл. Положил деньги на счет, они не обесценились, а, наоборот, прибавили. Таким образом, будут создаваться новые общеэкономические денежные резервы, которые пойдут потом на покупку жилья и будут способствовать новому росту строительства, а значит, и росту экономики, — объясняет Колташов.

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