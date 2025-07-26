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Экономика В России предложили новые ограничения на продажу алкоголя. Подробности

В России предложили новые ограничения на продажу алкоголя. Подробности

Число алкомаркетов могут сильно сократить

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Эксперт предложил убрать алкомаркеты из многоквартирных домов | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RUЭксперт предложил убрать алкомаркеты из многоквартирных домов | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

Эксперт предложил убрать алкомаркеты из многоквартирных домов

Источник:
Екатерина Тычинина / 74.RU

В России предложили ввести новые ограничения для алкомаркетов: открывать не более чем 1 магазин на 5 тысяч жителей. С такой идеей выступил Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. Более того, он предлагает вовсе убрать алкомаркеты из многоквартирных домов.

«Нужно сокращать количество алкомаркетов, более того, привести это всё к мировым стандартам. Нельзя размещать более одной точки на 5 тыс. жителей, особенно это касается крупных городов, где нужно убрать алкомаркеты из многоквартирных домов. То же самое и с „наливайками“», — сказал Рыбальченко.

По словам эксперта, наличие таких магазинов в шаговой доступности приносит людям проблемы. Он считает, что алкомаркеты при домах доставляют неудобства жителям, а также способствуют развитию алкоголизма.

«Я считаю, что нужно ограничить продажу обычных продуктов в алкомаркетах, так как они идут по дисконтным ценам, фактически стимулируя их покупку именно в алкомаркетах — вместе со спиртными напитками», — добавил он.

Согласны?

Да! Меньше алкомаркетов — здоровее люди
Нет. Пусть всё решает свободный рынок
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Василина Берёзкина
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Алкомаркет Алкоголь Ограничение Предложение
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