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Экономика Одной категории пенсионеров с сентября удвоят пенсию. Подробности

Одной категории пенсионеров с сентября удвоят пенсию. Подробности

От граждан не потребуется никаких заявлений

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Удвоение пенсии произойдет в автоматическом режиме | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUУдвоение пенсии произойдет в автоматическом режиме | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Удвоение пенсии произойдет в автоматическом режиме

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

С 1 сентября одной категории пенсионеров в Росси удвоят пенсию. Речь о гражданах, которые в августе отметят 80-летие. Подробности агентству «Прайм» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, если в августе размер фиксированной выплаты у этой категории граждан составит 8907,70 рубля, то после увеличения она достигнет 17 815,40 рубля. Но и это еще не всё.

«Более того, с 2025 года, помимо удвоения фиксированной выплаты, таким пенсионерам также автоматически начисляется надбавка за уход (ее размер в настоящее время составляет 1314 рублей). Соответственно, фиксированная выплата вместо 8907,70 рубля станет равна 19 129,40 рубля. Таким образом, с учетом удвоения и надбавки сумма страховой пенсии августовских 80-летних юбиляров в сентябре увеличится на 10 221,70 рубля», — объяснил Балынин.

Такие повышения пенсий происходит автоматически. От гражданина не требуется никаких заявлений. Эксперт подчеркивает, что у Социального фонда уже есть абсолютно все данные для удвоения выплат.

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