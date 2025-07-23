Одной категории пенсионеров с сентября удвоят пенсию. Подробности

Удвоение пенсии произойдет в автоматическом режиме Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

С 1 сентября одной категории пенсионеров в Росси удвоят пенсию. Речь о гражданах, которые в августе отметят 80-летие. Подробности агентству «Прайм» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, если в августе размер фиксированной выплаты у этой категории граждан составит 8907,70 рубля, то после увеличения она достигнет 17 815,40 рубля. Но и это еще не всё.

«Более того, с 2025 года, помимо удвоения фиксированной выплаты, таким пенсионерам также автоматически начисляется надбавка за уход (ее размер в настоящее время составляет 1314 рублей). Соответственно, фиксированная выплата вместо 8907,70 рубля станет равна 19 129,40 рубля. Таким образом, с учетом удвоения и надбавки сумма страховой пенсии августовских 80-летних юбиляров в сентябре увеличится на 10 221,70 рубля», — объяснил Балынин.