Почем импортный кофе. Почему напитки из Европы могут подорожать в полтора раза

Кофе — не продукт первой необходимости, но многим трудно представить себе утро без него Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Евросоюз утвердил очередной, 18-й пакет санкций против России. В числе его пунктов — 50-процентная пошлина на импорт чая и кофе. После 2022 года наши поставки туда мизерные. А вот зеркальные меры российских властей могут привести к резкому подорожанию и так сильно выросшего в цене чая и кофе из Европы. Подробности — в материале наших коллег из «Фонтанки».

Несмотря на все политические перипетии и словесные интервенции, европейские производители продолжают исправно снабжать россиян любимыми марками чая и кофе, включая те, что принадлежат швейцарско-американскому концерну Nescafe и британскому Unilever. Теперь на его этикетках название написано по-русски, но то, что внутри, осталось тем же самым.

Источник: «Фонтанка.ру»

До конца 2021 года поставки расфасованного в России чая в Европу колебались в районе 10 миллионов евро в год. Основные покупатели, как нетрудно догадаться, — три прибалтийские страны плюс Германия. Поставки нашего кофе были в пределах миллиона евро.

В обратную сторону шел широкий поток самых разнообразных сортов кофе — как растворимого, так и молотого с зернами. Примерно на 200 миллионов евро и еще на 10 миллионов — чая европейских брендов.

Источник: «Фонтанка.ру»

Так вышло, что продуктовое эмбарго, введенное в России после 2014 года, не коснулось чая и кофе, так что пока вся остальная пищевая отрасль стремительно импортозамещалась с разной степенью успешности, чаеразвесочные фабрики продолжали честно конкурировать с мировыми гегемонами вроде Unilever и Nestle.

При этом основные игроки — тот же «Нескафе» и «Якобс/Монарх» — уже давно имеют производства полного цикла в России — в Ленобласти и на Кубани. Они импортируют так называемый зеленый, необжаренный кофе, поступающий к нам из дружественных стран, так что их вся эта история не касается.

В какой-то момент пошлины на импорт в России всё же были повышены до 14–17%, но пока это не особо повлияло на рыночный климат.

Цены пошли вверх

Источник: «Фонтанка.ру»

С началом 2022 года цены на кофе в России резко подскочили. Это была наша местная особенность — издержки на доставку кофе в Россию заметно выросли.

Забуксовавшие было весной поставки из Европы были с лихвой восстановлены ударными темпами к концу года, и в евро импорт и доходы наших европейских партнеров показали исторический максимум. Впрочем, и в тоннах кофе поставил исторический рекорд. Вроде бы готовящиеся покидать российский рынок дистрибьюторы мировых марок совместили эти планы с забивкой складов под самую крышу впрок.

Следующий виток роста цен начался уже в середине 2024 года. Это уже общемировой тренд: кофе — это биржевой товар, и его котировки по всему миру бьют исторические рекорды ввиду чисто рыночных причин. Наши местные особенности тут уже ни при чем. Почему именно это происходит, «Фонтанка» подробно разбиралась.

При этом в Европе российский чай почти перестали брать. Не из-за заградительных пошлин, которые появляются только сейчас, когда они уже ни на что, по сути, не влияют, а именно из-за слов «Сделано в России» на упаковке. Ведь основными потребителями «Майского» и «Принцесс» были самые главные сторонники торговой изоляции России — прибалтийцы. Соответственно, эти рынки были вчистую захвачены всё теми же мировыми концернами.

Последним оплотом обороны российского чая в Европе оставалась Латвия. Еще в январе — марте этого года ежемесячные объемы ее закупок были более-менее сопоставимы с теми, что были до 2022 года. Однако с середины весны и Рига кратно сократила покупки до символических 25 тысяч евро в месяц. Последняя, кто продолжает исправно брать российский чай, — Германия. Однако и у нее новые 50-процентные пошлины, видимо, отобьют охоту.

При этом пошлины — это вещь, как правило, взаимная. Как минимум основные участники рынка постараются донести до чиновников несправедливость положения дел с введением нового пакета санкций. Как пояснил в беседе с «Фонтанкой» представитель одного из крупнейших в стране производителей, его потери и так уже измеряются миллионами долларов и какую-то компенсацию за это всё же хотелось бы получить.

«По сравнению с 2021 годом мы сейчас поставляем очень мало. Критично сократилась география экспорта, объемы, соответственно, тоже упали. Но 2–3 страны остаются. Введение этих пошлин сократит экспорт еще больше. Если вообще не остановит, поскольку российская продукция потеряет ценовое преимущество», — говорит топ-менеджер.

Нетрудно догадаться, что пошлины в 50% не только принесут то самое искомое ценовое преимущество на домашнем рынке российским чайным и кофейным компаниям, но и приведут к резкому подорожанию привычных западных марок.

Рамаз Чантурия, глава ассоциации «Росчайкофе», согласен с тем, что общая логика действий российских властей действительно указывает на дальнейшее повышение пошлин.

Однако именно что импортируемого в России кофе не так много. Объем обжаренного он оценивает в 20%, растворимого чуть меньше. Среди чисто европейских марок можно привести в пример Lavazza. Вот именно их и коснется продолжение торговых войн.