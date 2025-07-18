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Экономика Цены на продукты хотят заморозить — что перестанет дорожать и как это отразится на стоимости других товаров

Цены на продукты хотят заморозить — что перестанет дорожать и как это отразится на стоимости других товаров

Эксперты предложили целый комплекс мер, которые помогут сдержать инфляцию

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Зафиксировать цены предлагается на несколько продуктов | Источник: Анна Селина / MSK1.RUЗафиксировать цены предлагается на несколько продуктов | Источник: Анна Селина / MSK1.RU

Зафиксировать цены предлагается на несколько продуктов

Источник:

Анна Селина / MSK1.RU

Для снижения инфляции в стране необходимо временно заморозить цены на социально значимые товары. Такую меру властям предложили в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

В список социально значимых товаров входят 24 наименования базовых продуктов. Среди них мясо, молоко, хлеб, овощи и фрукты. Власти имеют право регулировать цены на них, если они резко растут (на 10% и более за 60 дней). На практике этот механизм практически не применяется: за 15 лет его использовали пару раз (для регулирования цен на гречку, сахар и подсолнечное масло).

Зафиксировать цены предлагается на эти товары предлагается на три-четыре месяца. Добиться этого можно через долгосрочные соглашения между производителями и потребителями, которые будут заключаться при содействии государства.

Введение такой заморозки может сказать на прибыли производителей, поэтому необходимо продумать компенсации для них, например, налоговые льготы или субсидии. Помимо этого нужно вести обязательную отчетность и контроль за исполнением договоренностей, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«Фиксация цен сопряжена с рядом рисков. Среди них — дефицит товаров, снижение качества и разнообразия продукции, рост теневого рынка, сложности с планированием для производителей, а также возможная коррупция при распределении компенсаций, если они будут», — предупредил старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин.

ЦМАКП, как пишут «Известия», предлагает и другие меры для борьбы с инфляцией:

  • ускоренный импорт товаров из дружественных стран;

  • прямые поставки продукции фермеров в крупные города — в обход торговых посредников;

  • снижение пошлин на товары, которых теперь привозят меньше, и сырье для их производства;

  • ограничение потребкредитования — с помощью жесткой оценки рисков при выдаче займов;

  • стимулирование «экономики предложения» — за счет снижения ставок, введения инвестиционного вычета по налогу на прибыль;

  • ограничение роста тарифов естественных монополий уровнем инфляции.

Комплексное применение этих мер поможет снизить рост цен к концу года до 5-6%, с чем согласен также аналитик Чернов. Но существуют дополнительные риски, которые могут нарушить эти планы, например, ослабление рубля, новые шоки для экономики или большие траты людей на фоне ослабления ключевой ставки.

Поэтому, скорее всего, к концу года цены будут расти на 7-8%.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Инфляция Цены Продуктовая корзина
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