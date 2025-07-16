В России предложили ввести новый капитал на миллион рублей

Сертификат будут выдавать за преданность школе Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

В России предлагают расширить программу материнского капитала и ввести «учительский капитал», который поможет учителям погасить ипотечный кредит. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от фракции ЛДПР.

«Прошу вас рассмотреть возможность проработки и введения федеральной программы поддержки педагогов — „Учительский капитал“, по аналогии с успешно зарекомендовавшей себя программой „Материнский капитал“, — говорится в обращении, которое он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Сертификаты в миллион рублей Чернышов предлагает выдавать учителям, которые проработали в государственных или муниципальных общеобразовательных организациях на полной ставке более десяти лет. Средства «учительского капитала» могут быть направлены на погашение ипотечного кредита или первоначального взноса по ипотеке, а также на образование (собственное повышение квалификации, переподготовку или образование детей).

Еще этот сертификат можно будет использовать на формирование пенсионных накоплений. Речь о добровольных пенсионных взносах.

Чернышов считает, что эта программа будет стимулировать приток молодых учителей в школы за счет понятной и долгосрочной перспективы существенной финансовой поддержки. Кроме того, поможет снизить отток опытных кадров через предоставление значимой «социальной награды» за преданность профессии и длительный стаж.

Вместе с этим повысит социальный статус и престиж профессии учителя в обществе и улучшит жилищные условия педагогов.