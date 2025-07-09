В Госдуме предложили повышать пенсии с 70 лет: для части россиян надбавка может вырасти в три раза

Россиянам нужно удваивать фиксированную часть пенсии в 70 лет. Сейчас такую надбавку получают только по достижении 80 лет. Соответствующий законопроект председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на заключение Правительства РФ.
Фиксированная выплата — это минимальная ежемесячная выплата после выхода на пенсию, которую устанавливает правительство России. В 2025 году ее размер составляет 8907,70 рублей.
Согласно инициативе, надбавка к страховой пенсии по старости будет назначаться дифференцированно:
с 70 лет — увеличение на 100%;
с 80 лет или при I группе инвалидности — на 200%;
с 90 лет — на 300%.
Как пояснил Нилов, текущие условия лишают многих пожилых людей дополнительной финансовой помощи, пишет ТАСС. По данным парламентария, в России до 80 лет доживает только 24,6% мужчин и 54% женщин, а до 90 лет — лишь 16% мужчин и около 34% женщин.
Уже в июле пенсионеры, которым исполнилось 80 лет получат прибавку. Фиксированная выплата для них вырастет почти до 17 500 рублей. Ближайшая массовая индексация пенсий пройдет в августе. С 1-го числа выплаты проиндексируют всем работающим пенсионерам. Их размер будет зависеть от заработанных за 2024 год пенсионных баллов.