В Госдуме предложили повышать пенсии с 70 лет: для части россиян надбавка может вырасти в три раза

Авторы инициативы считают, что многие пенсионеры лишены помощи Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Россиянам нужно удваивать фиксированную часть пенсии в 70 лет. Сейчас такую надбавку получают только по достижении 80 лет. Соответствующий законопроект председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на заключение Правительства РФ.

Фиксированная выплата — это минимальная ежемесячная выплата после выхода на пенсию, которую устанавливает правительство России. В 2025 году ее размер составляет 8907,70 рублей.

Согласно инициативе, надбавка к страховой пенсии по старости будет назначаться дифференцированно:

с 70 лет — увеличение на 100%;

с 80 лет или при I группе инвалидности — на 200%;

с 90 лет — на 300%.

Как пояснил Нилов, текущие условия лишают многих пожилых людей дополнительной финансовой помощи, пишет ТАСС. По данным парламентария, в России до 80 лет доживает только 24,6% мужчин и 54% женщин, а до 90 лет — лишь 16% мужчин и около 34% женщин.