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Экономика В Госдуме предложили повышать пенсии с 70 лет: для части россиян надбавка может вырасти в три раза

В Госдуме предложили повышать пенсии с 70 лет: для части россиян надбавка может вырасти в три раза

Судьбу инициативы решит правительство

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2 комментария
Авторы инициативы считают, что многие пенсионеры лишены помощи | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUАвторы инициативы считают, что многие пенсионеры лишены помощи | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Авторы инициативы считают, что многие пенсионеры лишены помощи

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

Россиянам нужно удваивать фиксированную часть пенсии в 70 лет. Сейчас такую надбавку получают только по достижении 80 лет. Соответствующий законопроект председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на заключение Правительства РФ.

Фиксированная выплата — это минимальная ежемесячная выплата после выхода на пенсию, которую устанавливает правительство России. В 2025 году ее размер составляет 8907,70 рублей. 

Согласно инициативе, надбавка к страховой пенсии по старости будет назначаться дифференцированно:  

  • с 70 лет — увеличение на 100%;

  • с 80 лет или при I группе инвалидности — на 200%;

  • с 90 лет — на 300%. 

Как пояснил Нилов, текущие условия лишают многих пожилых людей дополнительной финансовой помощи, пишет ТАСС. По данным парламентария, в России до 80 лет доживает только 24,6% мужчин и 54% женщин, а до 90 лет — лишь 16% мужчин и около 34% женщин.

Уже в июле пенсионеры, которым исполнилось 80 лет получат прибавку. Фиксированная выплата для них вырастет почти до 17 500 рублей. Ближайшая массовая индексация пенсий пройдет в августе. С 1-го числа выплаты проиндексируют всем работающим пенсионерам. Их размер будет зависеть от заработанных за 2024 год пенсионных баллов.

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Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Ярослав Нилов Пенсия Пособия и выплаты Правительство
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Комментарии
2
Гость
1 час
Выборы, выборы... У нас скоро выборы.
Гость
39 минут
Что толку, если средняя продолжительность жизни для мужского населения в ЯО 64 года?
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