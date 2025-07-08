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Россияне столкнутся с внезапным взысканием долгов без суда: в чем дело

Должников будут уведомлять о списании в режиме онлайн

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11 комментариев
Уведомления можно будет получить в личном кабинете ФНС, через «Госуслуги» или заказным письмом | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUУведомления можно будет получить в личном кабинете ФНС, через «Госуслуги» или заказным письмом | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Уведомления можно будет получить в личном кабинете ФНС, через «Госуслуги» или заказным письмом

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В России начнет действовать новый механизм внесудебного взыскания налоговых долгов для физических лиц с ноября 2025 года. В первую очередь это коснется россиян, которые предоставляют декларации и сами сообщают о своих налоговых обязательствах. Инициативу одобрила правительственная комиссия и направила ко второму чтению.

«Если закон о внесудебном взыскании примут, порядок будет таким: налоговая направит уведомление или требование об уплате, и, если человек не заплатит и не подаст возражение, инспекция вынесет решение о взыскании. Сначала средства спишут с банковских счетов, а если их не хватит, к делу подключатся приставы, которые взыщут долг за счет имущества», — пояснил «Известиям» гендиректор юркомпании «Митра» Юрий Мирзоев.

Уведомлять граждан об уплате будут через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, а также на портале «Госуслуги» или заказным письмом. В ФНС заявили, что около 4,5 миллиона дел о взыскании налогов рассматривается ежегодно. Почти все требования признаются обоснованными. Это и послужило основанием для перехода к внесудебному порядку взыскания долгов в большинстве случаев.

С 1 июля в России запустили эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ. Проект будет работать ровно год — до 30 июня 2026 года. Регионы, которые примут в нем участие, будут определены Минстроем в течение 14 дней. Подробности об этом мы рассказывали здесь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ФНС Госуслуги Долги Налоги Декларация Доходы
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Комментарии
11
Гость
21 минута
Чтоб корова давала больше молока, её нужно меньше кормить и больше доить. Старая ЕдРосовская мудрость.
Гость
21 минута
Родные мои, понимаю, как вам нелегко, но сейчас надо ещё потерпеть (С)
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