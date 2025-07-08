Россияне столкнутся с внезапным взысканием долгов без суда: в чем дело

Уведомления можно будет получить в личном кабинете ФНС, через «Госуслуги» или заказным письмом Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В России начнет действовать новый механизм внесудебного взыскания налоговых долгов для физических лиц с ноября 2025 года. В первую очередь это коснется россиян, которые предоставляют декларации и сами сообщают о своих налоговых обязательствах. Инициативу одобрила правительственная комиссия и направила ко второму чтению.

«Если закон о внесудебном взыскании примут, порядок будет таким: налоговая направит уведомление или требование об уплате, и, если человек не заплатит и не подаст возражение, инспекция вынесет решение о взыскании. Сначала средства спишут с банковских счетов, а если их не хватит, к делу подключатся приставы, которые взыщут долг за счет имущества», — пояснил «Известиям» гендиректор юркомпании «Митра» Юрий Мирзоев.

Уведомлять граждан об уплате будут через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, а также на портале «Госуслуги» или заказным письмом. В ФНС заявили, что около 4,5 миллиона дел о взыскании налогов рассматривается ежегодно. Почти все требования признаются обоснованными. Это и послужило основанием для перехода к внесудебному порядку взыскания долгов в большинстве случаев.