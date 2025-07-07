В России пересмотрят правила выплат единого пособия на детей: подробности изменений

Известно, что статус ребенка в России сохраняется до 18 лет Источник: Дарья Пона / 74.RU

В Госдуму в палату парламента внесли межфракционный законопроект, который предлагает расширить сферу действия единого пособия и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения совершеннолетия. С такой инициативой выступил глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Информацию об этом депутат опубликовал в своем Telegram-канале.

«Полагаем, что необходимо расширить сферу действия единого пособия и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения ими 18 лет», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

С 1 января 2023 года введено ежемесячное пособие для семей с детьми до 17 лет и для беременных женщин, вставших на учет в медицинских учреждениях на ранних сроках беременности.

Единое пособие для семей с детьми до 17 лет — это мера государственной поддержки семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания, и при достижении ребенком 17 лет выплата единого пособия прекращается.

Авторы инициативы считают, что эта мера значительно улучшит материальное положение семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке, а также позволит родителям эффективно решать возложенные на них социальные функции. Нилов пояснил, что обновленная система предусматривает выплаты семьям с доходами ниже прожиточного минимума только до достижения детьми 17-летнего возраста.

Депутат обратил внимание на правовую коллизию: по российским законам статус ребенка сохраняется до 18 лет.

«Это не столько правовая коллизия, сколько вопрос справедливости при реализации мер социальной поддержки семей с детьми. Поэтому полагаем, что сферу действия единого пособия необходимо расширить и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения ими возраста 18 лет», — сказал Нилов.